Жители Подмосковья заметили в небе необычный объект

Жители Подмосковья увидели утром в небе необычный объект, напоминающий метеорит. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

По его данным, необычное явление в небе произошло примерно в 6:30 утра. Очевидцы предполагают, что это был метеорит, который сгорел в атмосфере. Объект заметили жители Дубны, Раменского, Жуковского, Люберец, Красногорска и Одинцова.

«Только что упало. Это было похоже на метеорит, но он летел медленно и от него исходил зеленый свет», — отметили очевидцы.

Ранее необычное световое явление заметили в Новой Зеландии — там небо озарили красные молнии, которые называются спрайтами. Их запечатлели на камеру фотограф Том Рэй и его испанские коллеги Дэн Зафра и Хосе Кантаблана, снимавшие Млечный Путь над скалами Омарама на Южном острове.

Красные спрайты возникают из-за мощных электрических разрядов в верхних слоях атмосферы во время гроз. В отличие от обычных молний, они бьют вверх, однако вспышки длятся всего миллисекунду.