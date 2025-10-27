Светящийся таинственный объект в небе в Подмосковье оказался космическим мусором

Ночью в небе над столицей и Подмосковьем заметили странный зеленый луч света. Оказалось, что свечение возникло из-за сгорания в атмосфере фрагмента космического мусора, сообщил Telegram-канал Readovka .

Явление, которое всех поразило, оказалось всего лишь отделившейся ступенью ракеты или небольшим астероидом, сгоревшим в атмосфере. Никакого урона Земле оно не нанесло, пояснил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Тут два варианта: или это астероид небольшой, который улетел. Либо это может быть ступень какой-нибудь ракеты, которая сгорает», — сказал он.

Ученый отметил, что подобное случается несколько раз в год в разных уголках планеты.

