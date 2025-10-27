Ученый Угольников назвал метеором пролетавшее над Москвой небесное тело

Старший научный сотрудник ИКИ РАН Олег Угольников в беседе с RT предположил, что объект, который видели в небе над Москвой и Подмосковьем около 06:30, мог быть метеором.

«Похоже на обычный яркий метеор. Мы его еще называем болидом», — отметил эксперт.

По словам ученого, объект имел зеленоватое свечение из-за того, что в состав этого тела входят такие металлы, как натрий, никель, железо. Каждый из них имеет свой цвет.

Профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский в свою очередь высказал мнение, что это был не метеорит, а космический мусор.