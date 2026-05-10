Сезон сирени: где купить роскошный букет и как не нарваться на штраф

Юрист Зайцева: за оборванную сирень может грозить уголовное наказание

Victor Lisitsyn
Фото: Victor Lisitsyn/www.globallookpress.com

В Москве начинается самый душистый сезон — цветение сирени. Для горожан это повод создать настроение с помощью букета, для флористов — возможность заработать, а для желающих нарвать пышные ветки в ближайшем парке — риск нарваться на штраф. Где грань между романтикой и административным правонарушением и как продлить жизнь букету, разбирался 360.ru.

Сколько стоит букет сирени

Несмотря на то что весна у многих россиян ассоциируется именно с сиренью, спрос на нее в цветочных салонах в этот период традиционно падает. По словам флориста Елизаветы Ястовой, причина кроется в широкой доступности растения.

«Монобукет сирени именно весной не пользуется повышенной популярностью. Зимой, как подснежники или ландыши, — это история. А весной сирень можно приобрести где угодно, в том числе местного формата», — сказала она в беседе с 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Тем не менее рассчитывать на бюджетную покупку в цветочных магазинах столицы не стоит. Дело в том, что в них реализуют завозные растения, а не местные.

В бутиках Москвы продают привозную голландскую сирень. Пределов цены у букета нет: все зависит от объема. Цена ветки стартует с 300 рублей.

Елизавета Ястова

Выходит, что стандартный букет из 15 веток обойдется минимум в 4500 рублей. Но настоящий люкс начинается там, где счет идет на сотни.

Стоимость самого дорогого букета сирени в топовых цветочных студиях столицы может доходить до 60 тысяч рублей. В такую сумму оценивают премиальные корзины из 100 и более веток.

Фото: РИА «Новости»

Как продлить жизнь букету сирени

Чтобы подаренная или купленная для атмосферы в доме сирень радовала не два дня, а дольше, флорист порекомендовала выполнить три простых действия:

«Сколько простоит букет, зависит от степени раскрытости ветки. Если бутоны закрытые, то до двух недель. Если раскрытые — около недели», — сказала Ястова.

Какую сирень продают в Москве

Сирень во флористические бутики Москвы поставляют не только из Голландии. По словам собеседницы 360.ru, пышные ветки также привозят с юга России.

«Там ее выращивают непосредственно как срезку для букетов», — пояснила флорист.

Фото: РИА «Новости»

Она также напомнила, что за сиренью необязательно бежать в модный салон. В теплое время года стоит обратить внимание на пожилых людей, которые выращивают кустарник у себя на дачах.

Любимые всеми нами бабули часто выращивают сирень и могут продавать небольшие букеты в стихийных точках.

А вот о кустах, которыми пестрят столичные парки и скверы, лучше забыть: сорванные с них цветы приведут к наказанию. Однако именно это и порождает один из главных споров весны: что дешевле — купить или нарвать самому, но получить штраф. Впрочем, последствия могут оказаться куда серьезнее денежного взыскания.

Можно ли рвать сирень в парках и во дворах

Основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева в беседе с 360.ru пояснила позицию закона. Она напомнила об административном и уголовном наказании за порчу чужого имущества и кражу.

Дерево не бесхозное — оно принадлежит городу или частному лицу. Последствия сорванных веточек зависят от того, к чему это привело. От определенной суммы ущерба деяние можно квалифицировать как кражу.

Ксения Зайцева

Кроме того, последствия будут тяжелыми, если растение после повреждения погибло или если сирень оборвали с корыстными целями: например, чтобы позже продать ее где-нибудь у метро.

Фото: РИА «Новости»

Сумма штрафов за сорванную сирень

Адвокат Оксана Грикевич в беседе с РБК пояснила, что правовая основа в случаях с сиренью — это в первую очередь Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Также действуют региональные законы о защите зеленых насаждений. В Москве такие нормы приняли еще в 1999 году и с того момента неоднократно их обновляли.

Где точно нельзя рвать сирень:

Цифры ответственности варьируются. Самой легкой статьей будет «административка» за умышленное повреждение чужого имущества. Как правило, под нее подпадают люди, сорвавшие пару веток для личного букета и не нанесшие крупного ущерба.

Штраф — от 300 до 500 рублей. Сумма скромная, но сам факт привлечения к ответственности фиксируется.

Оксана Грикевич

При наличии хулиганского мотива нарушителя привлекут к ответственности по статье о мелком хулиганстве. В этом случае штраф составит от 500 до 1000 рублей. Также может грозить арест на срок до 15 суток.

Фото: РИА «Новости»

Если куст погиб после повреждения, виновнику светит уголовная статья. Порог — ущерб от 5000 рублей. Наказание куда серьезнее: штраф до полумиллиона, исправительные работы или даже два года лишения свободы. При ущербе свыше 150 тысяч потолок наказания возрастает до семи лет.

«Сирень, сорванная тайком и с корыстной целью (например, для перепродажи у метро), превращается в предмет кражи. <…> Верхняя граница денежного взыскания здесь — 80 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — два года», — заключила Грикевич.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте