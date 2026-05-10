10 мая 2026 20:57 Сезон сирени: где купить роскошный букет и как не нарваться на штраф Юрист Зайцева: за оборванную сирень может грозить уголовное наказание 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn / www.globallookpress.com Эксклюзив

В Москве начинается самый душистый сезон — цветение сирени. Для горожан это повод создать настроение с помощью букета, для флористов — возможность заработать, а для желающих нарвать пышные ветки в ближайшем парке — риск нарваться на штраф. Где грань между романтикой и административным правонарушением и как продлить жизнь букету, разбирался 360.ru.

Сколько стоит букет сирени Несмотря на то что весна у многих россиян ассоциируется именно с сиренью, спрос на нее в цветочных салонах в этот период традиционно падает. По словам флориста Елизаветы Ястовой, причина кроется в широкой доступности растения. «Монобукет сирени именно весной не пользуется повышенной популярностью. Зимой, как подснежники или ландыши, — это история. А весной сирень можно приобрести где угодно, в том числе местного формата», — сказала она в беседе с 360.ru.

Тем не менее рассчитывать на бюджетную покупку в цветочных магазинах столицы не стоит. Дело в том, что в них реализуют завозные растения, а не местные.

В бутиках Москвы продают привозную голландскую сирень. Пределов цены у букета нет: все зависит от объема. Цена ветки стартует с 300 рублей. Елизавета Ястова

Выходит, что стандартный букет из 15 веток обойдется минимум в 4500 рублей. Но настоящий люкс начинается там, где счет идет на сотни. Стоимость самого дорогого букета сирени в топовых цветочных студиях столицы может доходить до 60 тысяч рублей. В такую сумму оценивают премиальные корзины из 100 и более веток.

Как продлить жизнь букету сирени Чтобы подаренная или купленная для атмосферы в доме сирень радовала не два дня, а дольше, флорист порекомендовала выполнить три простых действия: обязательная подрезка. У сирени древовидный стебель, его можно расщепить. Просто поставить в воду — ошибка;

для продления свежести можно на одну минуту погрузить стебли в кипяток, а после поставить букет в обычную воду. Горячая вода способствует удалению из стеблей пузырьков воздуха и тем самым улучшает питание;

много воды в вазе сирени не требуется. Половины емкости будет достаточно, но важно вовремя менять ее на свежую. «Сколько простоит букет, зависит от степени раскрытости ветки. Если бутоны закрытые, то до двух недель. Если раскрытые — около недели», — сказала Ястова. Какую сирень продают в Москве Сирень во флористические бутики Москвы поставляют не только из Голландии. По словам собеседницы 360.ru, пышные ветки также привозят с юга России. «Там ее выращивают непосредственно как срезку для букетов», — пояснила флорист.

Она также напомнила, что за сиренью необязательно бежать в модный салон. В теплое время года стоит обратить внимание на пожилых людей, которые выращивают кустарник у себя на дачах.

Любимые всеми нами бабули часто выращивают сирень и могут продавать небольшие букеты в стихийных точках.

А вот о кустах, которыми пестрят столичные парки и скверы, лучше забыть: сорванные с них цветы приведут к наказанию. Однако именно это и порождает один из главных споров весны: что дешевле — купить или нарвать самому, но получить штраф. Впрочем, последствия могут оказаться куда серьезнее денежного взыскания. Можно ли рвать сирень в парках и во дворах Основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева в беседе с 360.ru пояснила позицию закона. Она напомнила об административном и уголовном наказании за порчу чужого имущества и кражу.

Дерево не бесхозное — оно принадлежит городу или частному лицу. Последствия сорванных веточек зависят от того, к чему это привело. От определенной суммы ущерба деяние можно квалифицировать как кражу. Ксения Зайцева

Кроме того, последствия будут тяжелыми, если растение после повреждения погибло или если сирень оборвали с корыстными целями: например, чтобы позже продать ее где-нибудь у метро.

Сумма штрафов за сорванную сирень Адвокат Оксана Грикевич в беседе с РБК пояснила, что правовая основа в случаях с сиренью — это в первую очередь Федеральный закон № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Также действуют региональные законы о защите зеленых насаждений. В Москве такие нормы приняли еще в 1999 году и с того момента неоднократно их обновляли. Где точно нельзя рвать сирень: в парках, скверах, садах и на бульварах;

на улицах, во дворах жилых домов и на прилегающих территориях;

на землях государственных или муниципальных учреждений. Цифры ответственности варьируются. Самой легкой статьей будет «административка» за умышленное повреждение чужого имущества. Как правило, под нее подпадают люди, сорвавшие пару веток для личного букета и не нанесшие крупного ущерба.

Штраф — от 300 до 500 рублей. Сумма скромная, но сам факт привлечения к ответственности фиксируется. Оксана Грикевич

При наличии хулиганского мотива нарушителя привлекут к ответственности по статье о мелком хулиганстве. В этом случае штраф составит от 500 до 1000 рублей. Также может грозить арест на срок до 15 суток.

Если куст погиб после повреждения, виновнику светит уголовная статья. Порог — ущерб от 5000 рублей. Наказание куда серьезнее: штраф до полумиллиона, исправительные работы или даже два года лишения свободы. При ущербе свыше 150 тысяч потолок наказания возрастает до семи лет. «Сирень, сорванная тайком и с корыстной целью (например, для перепродажи у метро), превращается в предмет кражи. <…> Верхняя граница денежного взыскания здесь — 80 тысяч рублей, а максимальный срок лишения свободы — два года», — заключила Грикевич.