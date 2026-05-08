Саженцы сирени высадили у домов героев СВО из Люберец

В городском округе Люберцы 6 мая прошла ежегодная патриотическая акция «Сирень Победы». Молодые кусты сирени и ели появились возле домов, где живут участники специальной военной операции.

К высадке присоединились председатель Совета депутатов Петр Ульянов, заместитель главы городского округа Алена Ильницкая, член Люберецкого отделения Ассоциации ветеранов СВО Алексей Ушаков, представители местного Молодежного парламента, активисты «Молодой Гвардии Единой России» и учащиеся школы № 27.

Участники акции отметили: «Душистая сирень под окнами будет радовать наших земляков — героев спецоперации. Зацветая каждый год в мае, она станет напоминанием о Великой Победе, наследниками которой являются современные защитники Отечества».

Акция «Сирень Победы» проводится с 2002 года и связана с празднованием 9 Мая.