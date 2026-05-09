Акцию по высадке сирени ко Дню Победы провели в Химках

В преддверии 9 Мая в сквере имени Марии Рубцовой в Химках прошла патриотическая акция «Сирень Победы». У мемориала «Т-34» высадили кусты сирени в память о воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие глава Химок Инна Федотова, городские депутаты Надежда Смирнова и Инна Монастырская, лидеры Движения общественной поддержки Алина Шалимова и Георгий Шишкин, секретари первичных отделений «Единой России», активисты «Молодой Гвардии», кадеты школы № 8 и жители округа.

«С каждым годом все важнее сохранять живую память о подвиге нашего народа и передавать ее детям и внукам. Такие акции объединяют поколения и напоминают, какой ценой была завоевана Победа», — отметила Инна Федотова.

«Каждый цветок сирени, который мы высадили сегодня, — это наша дань памяти и уважения тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Мы обязаны сохранить эту память для будущих поколений», — подчеркнул Георгий Шишкин.

Жительница Химок Елена Морозова поделилась, что для нее участие в акции — это возможность лично выразить благодарность поколению победителей.

Патриотические акции проходят по всему Подмосковью при поддержке партии «Единая Россия».