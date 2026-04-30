Роскачество: за срыв сирени в городских скверах грозит штраф или арест

Сирень на городских клумбах и в скверах — муниципальная собственность, поэтому ее срыв расценивается как нанесение вреда имуществу города и влечет административную ответственность. Об этом заявила заместитель главы Роскачества Елена Саратцева в беседе с РИА «Новости» .

«Те деревья, которые растут на общественных территориях, на территориях муниципальных образований, скверах, парках — это все-таки муниципальная собственность», — сказала она.

По словам Саратцевей, за подобное нарушение грозит либо штраф, либо административный арест до пятнадцати суток — все зависит от суммы причиненного ущерба.

При этом если растение сорвали для продажи, то это уже уголовная ответственность. Собирать сирень на собственном участке можно, наказания за это не последует.

Ранее министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин призвал не срывать подснежники. По его словам, хрупкой красотой лучше любоваться на расстоянии.