Сегодня 17:43 Провал в шаге от финала. Кто попал в черный конверт в «Новой битве экстрасенсов» 23 мая

«Новая битва экстрасенсов» подбирается к финалу, и обстановка в кадре становится все более напряженной. В 13-м выпуске 25-го сезона проекта разгорелся нешуточный скандал. Что произошло между Анзором Одишарией и Варварой Петрович, какие испытания ждали участников и кто покинул шоу — в материале 360.ru.

Дуэль, расколовшая публику В начале очередного выпуска «Новой битвы экстрасенсов» объявили результаты голосования, решившего судьбу ведьмака Семена Лескова. Оказавшись в черном конверте, он вызвал на дуэль Анзора Одишарию, который только что смог вернуться в ряды участников проекта. Итог противостояния ошеломил даже давних поклонников шоу. Анзора поддержали более 153 тысяч человек, а за Семена набралось только 63 589 голосов — почти втрое меньше. Услышав результаты, Одишария обратился к публике с речью, поблагодарив зрителей за теплое отношение.

Хочу выразить вам свою огромную благодарность за то, что вы смогли подарить мне незабываемые эмоции. Они отзываются в каждой моей клетке, в каждой частице тела. Искренне горжусь вами: горжусь каждым из вас, кто сумел сделать это и восстановить справедливость. Анзор Одишария

Лесков выбыл из «Новой битвы экстрасенсов». Но самый драматичный поворот случился позже.

Крах Варвары Петрович Карельская шаманка Варвара Петрович была раздавлена вылетом Лескова. Она не скрывала своего трепетного отношения к коллеге, ранее признавалась в любви к нему и даже жертвовала ради Семена собственным местом. Расстроившись из-за итогов дуэли, она не смогла взять себя в руки на испытании. Оно проходило в больничных стенах, где ясновидящих ждали пять женщин, терзаемых чувством вины. Участники должны были разгадать секреты, которые хранят героини. Петрович, выглядевшая потерянной, допустила ошибку. Признав поражение, она покинула площадку. Никто не ожидал такого от шаманки, которая считалась одной из наиболее сильных участниц проекта. После провала оказавшаяся в черном конверте Варвара решила отомстить Анзору и вызвала его на дуэль. Одишария с уверенностью дал понять, что абсолютно не боится противницу и считает себя значительно сильнее. Судьбы экстрасенсов снова оказались в руках телезрителей.

Кто стал триумфатором на испытании Лучшей на испытании стала Анжела Гома. Ведьма долго взаимодействовала с каждой из героинь, желая отыскать ту, что винит себя в смерти ребенка. Некоторые из женщин не могли унять дрожь в присутствии Анжелы. Именно Гома получила белый конверт. Бывший бойфренд погибшей ведьмы Илоны Новоселовой Артем Бесов тоже проявил себя довольно ярко. Он признался, что сам винил себя после смерти избранницы и пытался помочь женщине, переживающей из-за самоубийства другого человека. Правда, с выбором героини Артем изначально ошибся, но сумел исправиться. Одишария же в испытании блеснуть не смог: сделал правильный выбор, но не сумел назвать никаких конкретных деталей. До финала 25-го сезона остается один шаг. Следующий, 14-й выпуск, выйдет в эфир канала ТНТ в субботу, 30 мая.