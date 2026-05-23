Стало известно, кто вылетел из «Новой битвы экстрасенсов» перед финалом

Карельская шаманка Варвара Петрович, влюбленная в Семена Лескова, покинула «Новую битву экстрасенсов» за шаг до финала. Ведьмак получил черный конверт, выпуски программы доступны на Rutube .

Лесков вызвал на дуэль Анзора Одишария, но ему не повезло. Большинство зрителей проголосовали за его оппонента и ведьмаку пришлось уйти. Участники шоу после прощания с ним отправились на новое испытание, в рамках которого им предстояло разгадать тайны героинь.

Петрович после вылета Лескова была не в ладу с собой, выглядела уставшей и в какой-то момент допустила ошибку в своем выборе. Девушка признала поражение и покинула площадку.

Колдун Артем Бесов выбрал историю женщины, винившей себя в суициде другого человека, но допустил ошибку. После этого выбрал девушку, которая действительно долгие годы винила себя в смерти любимого.

Одишария сделал правильный выбор, но в его версии не хватало важных деталей. Зато Анжела Гома справилась с испытанием и по его результатам забрала белый конверт. Теперь зрителям предстоит решить, кто останется в проекте.

В прошлом выпуске колдун Артем Бесов попытался вызвать дух финансиста Джеффри Эпштейна и смог угадать его фото, находящееся рядом со снимком серийного убийцы Андрея Чикатило.