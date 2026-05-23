Стало известно, кто вылетел из «Новой битвы экстрасенсов» перед финалом
Карельская шаманка Варвара Петрович, влюбленная в Семена Лескова, покинула «Новую битву экстрасенсов» за шаг до финала. Ведьмак получил черный конверт, выпуски программы доступны на Rutube.
Лесков вызвал на дуэль Анзора Одишария, но ему не повезло. Большинство зрителей проголосовали за его оппонента и ведьмаку пришлось уйти. Участники шоу после прощания с ним отправились на новое испытание, в рамках которого им предстояло разгадать тайны героинь.
Петрович после вылета Лескова была не в ладу с собой, выглядела уставшей и в какой-то момент допустила ошибку в своем выборе. Девушка признала поражение и покинула площадку.
Колдун Артем Бесов выбрал историю женщины, винившей себя в суициде другого человека, но допустил ошибку. После этого выбрал девушку, которая действительно долгие годы винила себя в смерти любимого.
Одишария сделал правильный выбор, но в его версии не хватало важных деталей. Зато Анжела Гома справилась с испытанием и по его результатам забрала белый конверт. Теперь зрителям предстоит решить, кто останется в проекте.
В прошлом выпуске колдун Артем Бесов попытался вызвать дух финансиста Джеффри Эпштейна и смог угадать его фото, находящееся рядом со снимком серийного убийцы Андрея Чикатило.