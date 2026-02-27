Маги со всего мира и мистер X из психбольницы: каким будет 25-й сезон «Битвы экстрасенсов»

Фото: Битва Экстрасенсов/Вконтакте

Вечером субботы, 28 февраля, российское телевидение вновь окунется в мистику. На телеканале ТНТ стартует 25-й сезон «Новой битвы экстрасенсов» — проекта, который давно перестал быть просто шоу и превратился в народную эпопею с призраками, скептиками и борьбой за статуэтку «Синяя рука». Как проходил международный кастинг и кто станет самой обсуждаемой гостьей сезона — в материале 360.ru.

Что известно о новом сезоне «Битвы экстрасенсов»

«Битва экстрасенсов» впервые вышла в эфир в 2007 году и с того момента прошла большой путь, превратившись в итоге в настоящий культурный феномен, породив бесчисленные мемы и завоевав сердца армии преданных поклонников.

С 2022 года проект существует под названием «Новая битва экстрасенсов», и юбилейный 25-й сезон станет третьим в этой эре обновления.

Фото: Битва Экстрасенсов/Вконтакте

После двухлетнего перерыва (предыдущий сезон завершился еще в 2024 году) шоу возвращается с амбициозными заявлениями.

«Целых два года никого не искали в багажнике. Целых два года никто не пытался угадать, что за ширмой.  <…> И вот мы все этого дождались», — говорится в официальном анонсе продолжения проекта.

Формат вещания останется традиционным: новые серии будут выходить еженедельно по субботам. Ожидаемое количество выпусков — от 14 до 16, а значит, финал сезона прогремит ближе к началу лета нынешнего года.

Испытания: проверка на прочность

Суть шоу не поменялась: люди, называющие себя магами, колдунами, ведьмами и ясновидящими, будут проходить через сложные испытания, чтобы доказать наличие паранормальных способностей. Победитель получит не только заветную статуэтку «Синяя рука», но и всероссийскую известность.

Фото: Битва Экстрасенсов/Вконтакте

Вход в проект по-прежнему лежит через легендарный отборочный тур, состоящий из трех заданий.

Именно третий пункт испытаний в этом сезоне обещает стать самым обсуждаемым.

Главная интрига первого выпуска

Создатели шоу подготовили сюрприз для любителей светских новостей. В роли загадочного мистера Х в 25-м сезоне выступила 18-летняя Полина Аксенова, дочь известной российской телеведущей Даны Борисовой.

По информации источников, во время съемок шоу девушка проходила лечение в психиатрической клинике, однако ненадолго покинула больничные стены, чтобы поучаствовать в проекте. Этот факт наверняка добавит выпуску драматизма и проверит магов на способность чувствовать тонкие вибрации.

Фото: Битва Экстрасенсов/Вконтакте

Рекордная география кастинга и участники

Не менее любопытной для фанатов шоу стала масштабная подготовка к юбилейному сезону, которая началась задолго до премьеры — еще осенью 2024 года. Тогда организаторы объявили международный кастинг, и он превзошел все ожидания.

Со всего мира поступило больше 10 тысяч заявок. Это были медиумы из Грузии, России, Италии, Латвии, Сирии, Франции и других стран. В первый очный тур прошел 161 экстрасенс.

Интересно

Победителем 24-го сезона проекта стал Артем Краснов, называющий себя вампиром. В финале он обошел колдуна Максима Левина, одержавшего победу в 22-м сезоне, и ясновидящую Елизавету Петрову. В дальнейшем Краснов и Левин принимали участие в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» 2025 года.

Окончательный состав участников сформировался буквально на днях. Их первая встреча в Готическом зале состоялась 23 февраля, тогда же и провели съемки.

Имена медиумов, которые в итоге прошли отбор и будут бороться за победу, пока не раскрываются.

Ведущие и скептики

Бессменным голосом проекта остается Марат Башаров, который ведет «Битву» вот уже 17 лет.

Компанию ему в роли экспертов-скептиков составят уже полюбившиеся зрителям иллюзионист Илья Ларионов, актриса Вера Сотникова и актер Андрей Кислицын. Именно им предстоит строго оценивать способности магов и задавать им неудобные вопросы.

