Участники «Битвы экстрасенсов» попытались вызвать дух Эпштейна
В 12-м выпуске 25-го сезона шоу «Новая битва экстрасенсов» колдун Артем Бесов попытался вызвать дух американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Выпуск передачи разместили на Rutube.
Участникам шоу предстояло в рамках испытания найти среди фотографий известных преступников снимок Эпштейна. При этом все фото были повернуты к ним обратной стороной.
Бесов подвинул поближе к друг другу снимки с Эпштейном и серийным убийцей Андреем Чикатило. После этого зажег свечу и произнес несколько фраз перед прохождением испытания.
«Есть связь с покойником», — сказал колдун.
В конце испытания он указал на фото с Эпштейном, отметив, что тот умер не так давно, как другой. Финансист скончался в тюрьме в 2019 году.
