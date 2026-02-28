Последнее пророчество Жириновского: что будет с Россией после победы в главной войне?
Всего за несколько месяцев до смерти Владимир Жириновский, феномен пророчеств которого сегодня активно обсуждают в Сети, сделал то, что у него получалось лучше всего, — заглянул в будущее России и мира. С трибуны Госдумы политик озвучил хронологию предстоящих событий, которые уже начали воплощаться в жизнь. Что сказал основатель ЛДПР в последнем предсказании — в материале 360.ru.
Пятиугольник силы: мир без гегемона
Еще задолго до начала спецоперации Жириновский утверждал, что эпоха, когда одна страна диктует свою волю всем, безвозвратно уходит. Он рисовал карту будущего мира не как однополярную систему во главе с Соединенными Штатами, а как сложную конструкцию из пяти центров силы.
«Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели — вот такое очертание, такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечивать стабильность», — говорил эпатажный политик.
Интересно, что в схеме не нашлось места традиционному союзнику США — Великобритании, зато Индия получила роль балансира, который не даст Китаю доминировать в Азии.
Украинский конфликт Владимир Вольфович видел как болезненный, но неизбежный переходный этап к многополярности. Он был уверен: кризис необходим, чтобы Европа перестала быть антирусской, а Соединенные Штаты смирились с тем, что они больше не на Олимпе.
Решающая битва, начавшаяся в 2022 году
В начале 2022 года, выступая с думской трибуны, Жириновский прямо дал понять: приближаются боевые действия, к которым Россия готова как никогда. Владимир Вольфович называл предстоящие события великим шансом для страны.
«Сейчас у нас исторический момент, когда мы должны выиграть у Запада. Окончательно выиграть. Мы должны использовать наше преимущество в военно-технической области», — утверждал политик.
По словам Жириновского, Россия сможет навсегда покончить с враждебным окружением, оскорблениями и угрозами со стороны Запада и стать по-настоящему мощным государством.
Это наш последний решительный бой, весна 2022 года. <…> Мы победим. И только тогда решим все экономические проблемы.
Экономика после победы
Именно экономический прогноз той речи политика стал одной из самых обсуждаемых ее частей. В сегодняшнем мире, где Россию пытаются задушить санкциями, это кажется фантастикой.
Однако Жириновский описывал конкретный механизм, о котором сейчас говорят эксперты: завершение активной фазы конфликта должно привести к возвращению капиталов в страну.
«Тогда все деньги сдадут сюда, все деньги вернем из офшоров. Денег немерено будет. И на оборону больше не будет столько денег», — говорил основатель ЛДПР.
Огромные суммы, которые уходят на нужды ВПК, направят внутрь страны — на социальные программы и развитие.
Когда завершится передел мира
В своих прогнозах Владимир Вольфович не мыслил категориями завтрашнего дня, а оперировал десятилетиями. Он называл 2025 год началом объединения русского мира, а 2040-й — точкой, когда глобальное переустройство завершится.
Жириновский ушел, не увидев, как разворачивается сценарий. Но сегодня его слова звучат как черновик истории, написанный рукой человека, который точно знал, что грядет.