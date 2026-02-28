Последнее пророчество Жириновского: что будет с Россией после победы в главной войне?

Всего за несколько месяцев до смерти Владимир Жириновский, феномен пророчеств которого сегодня активно обсуждают в Сети, сделал то, что у него получалось лучше всего, — заглянул в будущее России и мира. С трибуны Госдумы политик озвучил хронологию предстоящих событий, которые уже начали воплощаться в жизнь. Что сказал основатель ЛДПР в последнем предсказании — в материале 360.ru.

Пятиугольник силы: мир без гегемона

Еще задолго до начала спецоперации Жириновский утверждал, что эпоха, когда одна страна диктует свою волю всем, безвозвратно уходит. Он рисовал карту будущего мира не как однополярную систему во главе с Соединенными Штатами, а как сложную конструкцию из пяти центров силы.

«Вашингтон, Брюссель, Москва, Пекин, Дели — вот такое очертание, такой пятиугольник, который будет контролировать всю планету и обеспечивать стабильность», — говорил эпатажный политик.

Интересно, что в схеме не нашлось места традиционному союзнику США — Великобритании, зато Индия получила роль балансира, который не даст Китаю доминировать в Азии.

Украинский конфликт Владимир Вольфович видел как болезненный, но неизбежный переходный этап к многополярности. Он был уверен: кризис необходим, чтобы Европа перестала быть антирусской, а Соединенные Штаты смирились с тем, что они больше не на Олимпе.