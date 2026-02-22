Закончится ли СВО в 2026-м? Что говорили Ванга, Жириновский и другие предсказатели

Вопрос о том, когда закончится СВО, волнует многих. В последнее время переговоры возобновились, но о том, что обсуждается за закрытыми дверьми, пока рассказывают мало. Остается только строить догадки — и в надежде изучать пророчества. 360.ru собрал версии разных провидцев о том, когда и чем завершится украинский конфликт.

Старцы Оптиной пустыни

Из древнего мужского монастыря Оптина пустынь в Калужской области вышли многие старцы, которым приписывали дар предвидения. Один из них, старец Нектарий, еще в 2000 году заявил: «Когда Украина откажется от своей церкви, война закончится». Однако церковный раскол на Украине уже позади, а конфликт все еще продолжается. Умерший в 2025 году старец Илий (Ноздрин) предрекал, что «Россию ждет только победа», после которой страна начнет возвращаться к своим истокам и традициям предков. Однако нужно выполнить три условия: хранить православную веру, объединить вокруг себя братские народы и — внезапно — похоронить Ленина.

Ванга

Одна из самых известных в мире прорицательниц события на Украине предсказала поразительно точно. Она считала, что проблемы страны начнутся со слабых лидеров, затем молодой лидер «доведет Украину до нищеты» и конфликта. Правда, Ванга верила, что продлится он около двух лет.

Фото: Serguei Fomine/Russian Look / www.globallookpress.com

А еще пророчица говорила, что Украина станет частью России, «когда придет восьмой». Что она имела в виду, непонятно — хотелось бы надеяться, не далекий пока 2028-й год. Кстати, Владимир Зеленский — седьмой украинский президент.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский

Известный политик всегда утверждал, что Россия выйдет из конфликта с Украиной победителем. Жириновский рассматривал грядущее противостояние как элемент более масштабной геополитической борьбы с участием Европы и США. После окончания украинского конфликта начнутся серьезные изменения в мировой политике, был уверен он.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press / www.globallookpress.com

По некоторым данным, основатель ЛДПР называл годом окончания этого конфликта 2026-й. Итогом, по его мнению, может стать присоединение части украинских территорий к России. «Крым уже вернулся. Должны вернуться Херсон, Николаев, Запорожье, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Одесса», — считал Жириновский.

Астролог Тамара Глоба

Глоба прогнозировала становление мирных процессов на осень 2026 года. По ее словам, этому будут предшествовать зимние и весенние «ударные события» на поле боя. «[Осенью] будут мощные договоренности, там дипломатия сыграет важную роль. Но все перейдет уже на следующий год», — констатировала астролог. Она отмечала, что в этом году должны «прийти в норму» все мировые конфликты.

Экстрасенс Аделина Панина

Известный эзотерик в беседе с MK.RU в ноябре 2025 года обнадежила: окончание спецоперации не за горами, и случится это до 2027 года. «Ситуация с завершением СВО уже находится на финишной прямой», — говорила она. По мнению Паниной, новые поставки Украине не смогут изменить расстановку сил: уже очевидно, что инициативой владеют ВС России. Экстрасенс уточнила, что СВО закончится довольно резко на неожиданной ноте — договоренности, к которым удастся прийти, станут сюрпризом для Европы.

Фото: РИА «Новости»

Футуролог Сидик Афган

Футуролог-ученый, известный собственным математическим методом предсказаний, утверждал, что Украина разделится на три части к 2028 году. Видимо, ближе к этому времени и стоит ожидать окончания конфликта. По мнению математика, Россия получит юго-восточные территории Украины. Правда, Афган не исключал, что еще раньше — прямо в 2026-м — произойдет конец света, если человечество не одумается.

Участник «Битвы экстресенсов» Юлий Котов

О том, что СВО завершится неким неожиданным событием, говорит не только Панина. По мнению мистика Юлия Котова, речь идет о некоем необычном известии, которое повлияет на восприятие всей ситуации. Экстрасенс ждет окончания конфликта лишь примерно к 2028 году. Зато уверен, что эскалации не будет и противостояние останется локальным.

Фото: РИА «Новости»

Другие мнения — оптимистичные

Астролог и хиромант Мария Осарио убеждена, что ход конфликта определят финансовые вопросы — все зависит от того, как распределятся денежные ресурсы между сторонами. Впрочем, как бы они ни распределились, СВО завершится в 2026 году, считает Осарио. Основатель Ассоциации астрологии и магии Виктор Богданов тоже называл эту дату. «Стартом для прекращения конфликта будет 2025 год, а в целом сам конфликт закончится в 2026 году, во второй половине года», — считает он. Астролог Александр Зараев в беседе с Life также заверил, что в 2026 году задачи СВО будут выполнены и во второй его половине США будут заинтересованы в завершении конфликта. И, видимо, дожмут-таки Украину. Приходится констатировать — с начала СВО астрологи и футурологи сделали уже массу неверных прогнозов относительно ее хода и времени окончания. В конечном итоге все будет зависеть от реальных решений и ситуации на поле боя. Но приятно надеяться на то, что сбудутся самые оптимистичные прогнозы.