Сегодня 18:55 Помолвка за минуту до вылета: кто покинул шоу «Маска» 5 апреля? Из девятого выпуска седьмого сезона шоу «Маска» выбыл Снегирь 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Интересное

Филипп Киркоров

Песни

Сергей Лазарев

Регина Тодоренко

Артисты

В воскресенье, 5 апреля, канал НТВ показал девятый выпуск седьмого сезона шоу «Маска», который зрители запомнят надолго. Кто покинул проект, почему пустовало кресло Сергея Лазарева и чем удивила Колибри — в материале 360.ru.

Куда пропал Сергей Лазарев Девятый выпуск стартовал с неожиданной замены: кресло постоянного члена жюри Сергея Лазарева оказалось пустующим. Выяснилось, что исполнитель хита «Даже если ты уйдешь» отсутствовал по праздничной, но уважительной причине. Съемки эпизода шоу выпали на 2 апреля, а накануне этого, 1 апреля, Лазарев отмечал собственный день рождения. По словам ведущего Вячеслава Макарова, артист попросту загулял и не успел добраться до студии. Однако к предстоящим выпускам Сергей непременно вернется. Пока место звезды занял триумфатор шестого сезона Александр Панайотов. Он открыл шоу, исполнив песню «Вождь», но уже без легендарной маски. При этом костюм Вождя все же появился перед публикой: облаченного в него статиста эффектно подняли под потолок на тросах.

Фото: Sergey Elagin/Business Online / www.globallookpress.com

Номера, которые взорвали сцену На кону стоял выход в полуфинал, поэтому семь оставшихся участников выложились на все 100%. Месяц устроил оперную революцию, смешав арию Casta Diva с «Дивой» Филиппа Киркорова. Филипп Бедросович остался в полном восторге от репертуара и высокого вокала.

Лягушка принесла торт для Лазарева, а когда не нашла адресата, задула свечи сама и зажгла под диско-версию хита Дмитрия Маликова «Нет, ты не для меня». Киркорову аранжировка не зашла, но остальные судьи были весьма довольны.

Жираф исполнил сложную композицию артиста Scatman. В припеве тембр многим напомнил Полину Гагарину.

Сурикат, который считается любимчиком Киркорова на проекте, выдал троллинг-видео с предсказанием от африканского племени для Регины Тодоренко, а затем спел «Выше головы» Гагариной так, что знакомый всем хит зазвучал абсолютно по-новому.

Бобер зажег под культовый Kiss. Колибри выходит замуж? Сюрприз как зрителям, так и членам жюри преподнесла Колибри, объявившая, что выходит замуж за Снегиря. Угостив по этому поводу жюри рябиновым фрешем, она спела трек Лары Фабиан Je Suis Malade.

Фото: РИА «Новости»

Выступление Колибри покорило всех. Валерия призналась, что персонаж достучался до сердца каждого. Киркоров заявил, что знает скрывающуюся под этой маской артистку, но готов пока не раскрывать тайну. В завершение выпуска Снегирь спел рок-балладу «Орлы или вороны», а во время зрительского голосования решился на эффектный жест: встал на одно колено и преподнес Колибри коробочку с заветным кольцом. Зал взорвался аплодисментами. Разоблачение: кто снял маску 5 апреля Однако даже романтика не спасла героя вечера. В номинацию попали Лягушка, Сурикат и Снегирь. Сурикат спасся благодаря иммунитету, и основная битва развернулась между Лягушкой и только что сделавшим предложение Снегирем. Четверо из пяти судей (против был только Панайотов) проголосовали за снятие маски со Снегиря. Интрига накалилась до предела.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Киркоров был уверен, что за маской прячется Дмитрий Журавлев, Тодоренко полагала, что это Роман Архипов. Валерия, Панайотов и Тимур Родригез сделали ставку на Арсения Бородина и оказались правы. Снегирем действительно был экс-солист группы «Челси» и финалист «Фабрики звезд» Арсений Бородин. На прощание он спел «Калинку-малинку» из четвертого выпуска. Уход персонажа буквально через несколько минут после трогательной помолвки стал одним из самых драматичных моментов в истории шоу. Кто проходит дальше Борьба продолжается, и седьмой сезон «Маски» входит в решающую стадию. В первый полуфинал официально прошли Месяц, Лягушка, Жираф, Сурикат, Бобер и Колибри — пусть и без жениха, зато с кольцом. Через неделю публику ждет 10-й выпуск. До финала, в котором выяснится очередной триумфатор популярного проекта, остается совсем немного.