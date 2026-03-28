Разбогател, пока другие уезжали. Как Сергей Лазарев прошел по грани в суперзвезды

Певец Сергей Лазарев, в отличие от некоторых других артистов, не сбежал из России и не залег на дно. Наоборот, исполнитель поднял гонорар, стал сниматься в молодежных шоу, организовал гастроли и вошел в первые эшелоны российских звезд. Как живет бывший «непоседа» и кто мать его детей, узнал 360.ru.

Лазарев в «Натальной карте» Одно из последних появлений Лазарева на публике — в мартовском выпуске шоу «Натальная карта», где астролог Олеся Иванченко и скептик Дмитрий Журавлев разбирают личности гостей. Певец сделал исключение, ведь он принципиально не ходит к блогерам на интервью. «Мне кажется, что [астрология] — такая вещь, соу-соу», — признался он.

Лазарев пожаловался, что не может гулять по Москве, только за границей. Хотя зимой жители и гости столицы могли встретить его на катке — там, по словам певца, проблем не возникло. Гонорар Сергея Лазарева Казалось бы, не о чем грустить, ведь популярность приносит Лазареву хороший доход. Тур по России в 2025 году позволил заработать более 80 миллионов рублей. В одном только Санкт-Петербурге ценник на билеты доходил до 200 тысяч рублей в VIP-ложе. Артист дал три больших сольника в Москве. Уникальная программа «Шоумен» прошла с аншлагом, ведь Лазарев один из немногих российских артистов, внедривших в шоу ИИ-технологии и 3D-экраны.

В «новогоднем чесе» Лазарев вошел в первые эшелоны российских звезд. Он получал по 10 миллионов рублей за корпоратив наравне с Григорием Лепсом. Больше просил разве что Филипп Киркоров — 15 миллионов рублей. Почему Лазарев не женат Певец называет себя одиночкой по жизни и утверждает, что сосредоточен только на работе. Но на любовь все-таки надеется.

Как бы с одной стороны, уже чего ждать ждать, а с другой в 42, может, все начинается только, разогрев был. Сергей Лазарев

В прошлом Лазарев входил в списки потенциальных представителей ЛГБТ* и крутил роман с Лерой Кудрявцевой, который по его же признаниям был пиаром. Очевидно, кампания затянулась — в августе 2025 года они поцеловались на красной дорожке конкурса «Новая волна» в Казани. «Это все актерская игра. Лера замужем уже много лет, поэтому все, что у нас с Лерой сейчас, это абсолютно невероятные отношения — дружеские, партнерские, творческие. И мы, безусловно, классный тандем», — заявил Лазарев после скандала.

В давней любви к Лазареву призналась Пелагея, а Ани Лорак назвала его своим «крашем». Сам артист тщательно скрывает личные отношения. Лишь однажды он появился на Big Love Show в сопровождении девушки, которой оказалась певица Ева Власова. Кто родил детей Лазарева: личная жизнь певца В 2014 году певец впервые стал отцом. Он скрывал сына около двух лет, так и не назвав имени его матери. Дочь в 2018 году певцу родила суррогатная мать — это не было тайной и многими порицалось. «Они, конечно, зацелованные, залюбленные дети, но не избалованные, потому что у них нет такого, что им все и сразу же. Вот это мое воспитание. Я стараюсь какие-то методы мамины [использовать]», — сказал он.

Фото: С певицей Евой Власовой.

На концертах и с детьми ему помогает мама Валентина. Она осталась единственным близким человеком, не считая сына и дочь, ведь старший брат Лазарева Павел погиб в ДТП в марте 2015 года.

Интересно Лазареву посвятили спецвыпуск в шоу «Маска». Номер Ангела под песню «Шепотом» исполнила его мама.

Тем не менее, ходили слухи о существовании тайной жены Лазарева. Однажды журналисты заметили, что на заставке его телефона стояла фотография детей с некой девушкой. При покупке дома его тоже сопровождала дама — владелица модного бутика Анна Белодедова. Лазарев вернулся в «Ну-ка, все вместе!» Несмотря на обещания уйти из телешоу, в седьмом сезоне «Ну-ка, все вместе!» Лазарев опять возглавил жюри. Сотня под его предводительством продолжила оценивать вокалистов.

«Даже опросы проводились, кого хотят видеть на моем месте. И мне было безумно приятно, что люди хотели, чтобы я вернулся и продолжал быть лидером сотни», — объяснил он. Грязные танцы Лазарева в Сочи Зрители пожаловались на выступление Лазарева в концертном зале «Фестивальный». Мало того, что было душно, так саму программу назвали вакханалией за сомнительные наряды и хореографию подтанцовки.

Наказать Лазарева призвали депутат Госдумы Виталий Милонов, певица Ольга Зарубина, музыкальный критик Сергей Соседов и глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. На сторону певца встал продюсер Сергей Дворцов. «Его шоу эксклюзивное. И нет, он не переборщил с хореографией. Здесь, видимо, просто уже зависть какая-то от людей. Сергея не смогут „отменить“ из-за таких шоу. Я не вижу ничего такого провокационного», — сказал он. ЛГБТ-пропаганда* в клипе на песню «Так красиво» На телеканале Aiva вышел клип на песню Лазарева «Так красиво», в котором Роскомнадзор усмотрел признаки ЛГБТ-пропаганды *. По форме ногтей, волосам и украшениям специалисты определили, что в некоторых кадрах мелькали отношения между людьми одного пола*.

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал телевизионщиков на 500 тысяч рублей. Команда Лазарева удалила спорный клип с YouTube-канала и сайта певца. Лазарев сделал перерыв в карьере Новость о паузе в карьере облетела СМИ в 2024 году. Лазарев утверждал, что его неверно поняли — он придет в себя и продолжит гастроли.

«Я сейчас возьму небольшую паузу просто отдохнуть. Потому что я в таком состоянии не могу продолжать гастролировать», — сказал он. Квартира диско-бабушке из Коми На концерте Лазарева в Сыктывкаре засветилась диско-бабушка Лидия Уляшева. В первом ряду танцпола зажигала 65-летняя женщина с инвалидностью. Ее пускали на концерты бесплатно, так как женщина не работала, жила в съемной комнате и не могла позволить себе билет. Узнав о стесненных условиях поклонницы, певец решил ей помочь. «Сегодня Лидия Витальевна (наша „диско-бабушка“ из Сыктывкара) заехала в отдельную квартиру, с ремонтом, всеми удобствами, с холодильником, с телевизором — все как она и мечтала», — рассказал он.

Квартиру певец оформил на себя. Он обещал прописать бабушку и приставить соцработника. Конфликт Лазарева с Волочковой На красной дорожке «Золотого Граммофона» в 2023 году Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой, чем сильно ее обидел. Между ними давняя вражда — телеведущий Андрей Малахов вспомнил, как в рамках рекламной кампании перед одной из поездок на Евровидение певец не захотел сняться с ней в шоу.

У Сережи есть такая черта: он сначала что-то говорит и делает, а потом сам жалеет, почему он это сделал. Сережа не дает интервью, он не ходит на ток-шоу, у него всегда какая-то позиция. Андрей Малахов Телеведущий

Лазарев оправдался тем, что сильно торопился и не мог тратить время на съемки. Конфликт муссировался около года, обе стороны подогревали его в интервью и соцсетях. Певец таки снялся с балериной, когда на «Шоу Воли» ему вынесли картонную фигуру Волочковой в полный рост. Закрытие бизнеса и долги перед ФНС Лазарев поселился с детьми в Подмосковье, на покупку роскошного дома пришлось взять кредит. В 2023 году он рассказал, что гонорар за 100 концертов потратил на погашение ипотеки.

«Бизнесмен из меня не очень, я больше вкладываю в клипы, концертные шоу, нежели трачу на себя. Я только недавно с ипотекой разобрался. Все вкладываю в шоу», — сказал он журналистам. Тогда же он ликвидировал открытую в 2016 году компанию ООО «Пудель-штрудель» по производству десертов для питомцев. Фактически завод встал в 2020 году, но юридическое лицо продолжало существовать и копить налоговую задолженность. Наличие последней, правда, Лазарев упорно отрицал. * ЛГБТ — запрещенное в России экстремистское движение.