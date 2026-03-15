Ани Лорак высказалась о ссоре с Киркоровым, лишившим ее победы на шоу «Маска»

Ани Лорак: полгода не общалась с Киркоровым после его выбора на шоу «Маска»

Певица Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) призналась, что полгода не общалась с Филиппом Киркоровым после финала шоу «Маска». Артистка расстроилась из-за его выбора, сообщило издание NEWS.ru .

В мае 2024 года НТВ показал финал пятого сезона шоу «Маска», за победу в котором боролись четыре персонажа — Бабочка, Енот, Кот и Змей Горыныч. Киркоров заподозрил, что в образе Кота выступала его близкая подруга. Он испугался, что заподозрят в коррупции, если он отдаст ей победу.

В итоге победила певица Севиль (Енот), а Лорак прямо со сцены заявила, что не ожидала от Киркорова такой подлости. Позже они помирились, когда певец прислал ей цветы с извинениями, а потом пригласил на ужин.

Ранее Ани Лорак признали певицей года, вручив статуэтку национальной музыкальной премии «Виктория». В мужской номинации победил Дима Билан.