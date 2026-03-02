Раскрыта личность брутального участника четвертого выпуска «Маски»

В четвертом выпуске седьмого сезона шоу «Маска», который вышел в первый день весны — 1 марта, в кресло жюри вернулась ведущая Регина Тодоренко, а сам проект покинул Богатырь. Новый выпуск показал телеканал НТВ .

До возвращения Тодоренко ее место занимала певица Севиль Велиева. Телеведущей не было во втором и третьем выпуске проекта из-за скандального интервью, в котором она призналась, что однажды угостила друга чаем с медом, зная про его аллергию. Тодоренко вышла к членам жюри к маске Китайского дракона.

В четвертом выпуске на вылет из проекта номинировались Богатырь, Коралл и Баран. Первый участник спел песню «Влечение» группы «Жуки», второй и третий — «Беги по небу» и «Пароход».

После зрительского голосования в проекте остался Баран с 41,2% голосов. Коралл и Богатырь набрали по 35,3% и 23,5% соответственно. При судейском голосовании против Коралла высказался только Филипп Киркоров. Богатыря решили выгнать Тодоренко, Тимур Родригез, Валерия и Сергей Лазарев.

При этом судьи не угадали, кто скрывался под маской Богатыря. Среди вариантов были Сергей Глушко, Никита Кологривый и Гарик Харламов. Никто не угадал, что под маской скрывался солист группы «Динамит» Илья Зудин.

В третьем выпуске из проекта вылетела маска Жука, под которой скрывался футболист Дмитрий Тарасов.