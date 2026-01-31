Сегодня 04:38 «Надо Россию слушаться». Что на самом деле говорила Ванга перед смертью 0 0 0 Фото: Изображение сгенерировано с помощью нейросети/ChatGPT Интересное

США

Европа

Россия

Евросоюз

НАТО

Кризис

Экстрасенсы

Инфляция

Осталось много невероятных пророчеств, приписываемых болгарской ясновидящей Ванге. Что действительно говорила она, а что предсказывали совсем другие люди, могут знать только современники. Одним из таких является бывший глава Калмыкии Кирсан Илюмжинов.

Что связывало Илюмжинова с Вангой Он рассказал KP.RU, как познакомился со слепой провидицей в 29 лет, будучи депутатом Верховного Совета. То, что Илюмжинов возглавит Калмыкию, стало одним из первых предсказаний, услышанных им от Ванги — она призвала через родственников «младого президента из Москвы». «Она сказала — будешь, как наш президент. Тогда в Болгарии президентом был Желько Желев. <…> Вернешься на родину, там будешь работать. Долго будешь работать», — сказала она.

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Илюмжинов и не думал возвращаться, в его планах было — открыть бизнес в Швейцарии или США. К тому же главой республики мог стать только человек старше 35 лет, она же предсказала не просто президентство, а двойное и долгое. «Сделала 10 [предсказаний]. Восемь сбылись. Первые два сбылись почти сразу — когда я стал президентом Калмыкии, а потом президентом ФИДЕ. Когда она умерла — еще два сбылись», — рассказал он. Что говорила Ванга о России Провидица не любила касаться политики, хоть и принимала влиятельных людей. Например, пресс-секретаря Бориса Ельцина Сергея Медведева весной 1996 года, напророчив его начальнику победу.

Она очень любила Россию! Говорила: «Надо Россию слушаться». Кирсан Илюмжинов Бывший глава Калмыкии

Однажды Ванга попросила у Илюмжинова карту и, водя карандашом, указала на место в Прикаспии с большим количеством труб из воды. Спустя время там обнаружили большие залежи нефти и газа. Теперь это месторождения Корчагино и Филимоново. «О России она у меня много спрашивала, советовалась — и я ей всегда подробно отвечал. Не буду говорить сбылось или не сбылось. Но она говорила многое», — заявил Илюмжинов. Кризис 90-х в Болгарии «Про будущее Болгарии она говорила жестко, как и про своего президента», — вспоминал он. На следующий год после смерти Ванги Желев оставил пост президента. В то время Болгария переживала тяжелый финансовый кризис и всплеск инфляции, в стране царила социальная и политическая нестабильность. В мае 1999 года страна предоставила свое воздушное пространство для бомбардировок Югославии, затем вступила в НАТО и Евросоюз. Предсказание Ванги о смерти Ганди Считается, что в 1969 году Ванга предсказала убийство премьера Индии Индиры Ганди. В ее видении женщина предстала в оранжево-желтом платье. Именно такое она надела в октябре 1984 года в день расстрела охранником.

Фото: Yuri Abramotchkin/Russian Look / www.globallookpress.com

Илюмжинов подтвердил, что однажды Ганди навестила слепую провидицу. Это произошло по настоянию дочери президента Болгарии, министра культуры Людмилы Живковой. «Когда Индира вошла — баба Ванга как-то резко отреагировала: „Что ты зашла, что ты там стоишь?“ А что там было дальше — говорить не могу, это уже тайна семейства Ганди. Это было, конечно, до гибели сыновей Ганди и ее самой», — рассказал он. Сбывшиеся пророчества Ванги Смерть Ганди стало не единственным прижизненно сбывшимся предсказанием Ванги. Она знала о начале периода перестройки.

Вижу сад. Это Россия. Кругом снег. Слышу голоса: мужской и женский. В Россию идет необычная весна. Ванга Провидица

Тогда, в 1979 году, это видение осталось нерасшифрованным. Через несколько лет стало ясно, о чем шла речь — в день смерти генсека ЦК КПСС Константина Черненко Михаил Горбачев бродил с женой по заснеженному саду и рассуждал о будущем. Тогда он решил, что так дальше жить нельзя. После свадьбы принца Чарльза в 1981 году Ванга предсказала трагическую судьбу его жены. Она знала, что принцесса Диана в молодом возрасте попадет в ДТП. Причем это случится через год после смерти самой ясновидящей.

Фото: Phil Loftus/Capital Pictures/www.capitalpictures.com / www.globallookpress.com

Теракт 11 сентября 2001 года Ванга увидела как смерть американских братьев от железных птиц, после которой волки завоют из куста, и невинная кровь прольется рекой. Пернатыми оказались угнанные террористами самолеты, кустарником — президент США Джордж Буш-младший, чья фамилия на английском идентична слову bush («куст») и чьими решениями прошли кампании в Афганистане и Ираке. Пророчество Ванги на 2026 год Современники ясновидящей утверждали, что она знала о разумной жизни «на третьей от нас планете», то есть на Сатурне. Причем контакт с внеземной цивилизацией может произойти в этом году. Ученик провидицы Сергей Косторной утверждал, что она спрогнозировала подъем могучей православной страны на Востоке. Должен прийти новый человек, восьмой по счету, и все изменить. Это предсказание относилось к первой четверти XXI века. Тогда же Америка, как считала Ванга, утратит статус мировой державы, а Европа погрязнет в крупном конфликте. Положение России улучшится, она прочно займет свое место на мировой арене.