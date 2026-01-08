Третья мировая и инопланетное вторжение. Ванга предсказала, что ждет человечество в 2026 году

Ванга предсказала, что человечество столкнется в 2026 году не только с военными конфликтами, но и с вторжением инопланетян. Об этом сообщила газета New York Post .

Предсказательница считала, что в 2026 году в земную атмосферу войдет гигантский космический корабль, после чего в истории начнется новая эпоха. По мнению Ванги, инопланетное вторжение окажется страшнее любых войн.

Также она не исключала, что в этом году Китай решится напасть на Тайвань, начнется эскалация напряженности и между Россией и США.

Помимо геополитических изменений, провидица рассказала о грядущих природных катастрофах. Она утверждала, что по всему миру пройдет волна землетрясений, вулканических извержений и экстремальных погодных явлений. По ее мнению, в 2026 году специалисты также сделают большой прорыв в ранней диагностике рака.

