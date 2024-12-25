«Придет восьмой и все изменит». Раскрыто последнее предсказание Ванги о Путине

Сергей Косторной, ученик и продолжатель дела знаменитой провидицы, известный в прессе как кум Ванги, поделился ее предсказаниями о будущем России и глобальных изменениях. По его словам, одно из последних пророчеств провидицы касалось российского президента Владимира Путина, сообщило РИА «Новости».

Еще в 2021 году Косторной в интервью привел одно из неопубликованных пророчеств Ванги, касающееся российской власти. По словам мужчины, провидица говорила, что у сменившего Ельцина на посту главы государства человека «будет несколько периодов жизни».

«Не дождетесь, он будет править долго», — так Ванга описала того, кто «придет после Ельцина».

Косторной рассказал, что Ванга прорицала судьбу мира до середины XXI века. В одном из ее предсказаний фигурировала «могучая православная страна на Востоке», притом речь шла о первой четверти века — то есть, по-видимому, о 2025 годе.

«Новый человек грядет. Придет восьмой и все изменит»

Предсказание Ванги о России и мире в 2025 году

По словам Косторного, Ванга не раз упоминала о трудных временах для россиян, но верила, что страна «поднимется с колен». Провидица считала, что в 2025 году изменения произойдут уже на глобальном уровне — начнется «слом старого и строительство нового». Это, считает последователь пророчицы, уже находит подтверждение в современных политических событиях.

Пророчества о США и Европе

Ванга еще в 1970-х предсказала внутренние конфликты в США. По ее словам, страна останется сильной только при условии единства и заботы о друг друге. Однако ясновидящая предупреждала о возможном «упадке Америки» и утрате ею статуса мировой державы, который, возможно, будет связан с финансовыми кризисами или изменениями климата.

Европе, по словам провидицы, грозит беспрецедентный конфликт, истощающий континент и вынуждающий жителей покидать свои дома. Эти события, вероятно, развернутся уже в 2025 году, хотя точный характер кризиса остается неясным — это может быть как экономическое противостояние, так и вооруженный конфликт.

Ранее в Великобритании опубликовали пугающие предсказания Ванги на 2025 год.