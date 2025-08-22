Сегодня 04:46 Великий избиватель. Как Марат Башаров ломал носы женщинам, дружил с Зеленским и что он думает об СВО 0 0 0 Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press / www.globallookpress.com Знаменитости

Любитель сломать женщине нос Марат Башаров когда-то считался шикарным актером. Теперь с алкоголиком работать просто не хотят, не добавляют ему популярности даже фразы об СВО. Что Башаров ищет на дне стакана, как он отзывался о Путине и что заставило его признать дружбу с Зеленским — в материале 360.ru.

Бунтарь с пеленок Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве в простой семье. Его мама работала поваром, отчим — слесарем. В школе Марат учился средне и славился своим бунтарским характером. По окончании школы Башаров попробовал пойти по серьезному пути — поступил на юридический факультет МГУ. Но любовь к театру взяла верх. На первом же курсе сводный брат, театральный критик, привел Башарова на пробы в театр «Современник». Молодого человека утвердили в спектакль «Кентервильское привидение». Башаров бросил университет и поступил в Театральное училище имени Щепкина, параллельно продолжая играть в театре и сниматься в эпизодах. Боец с экстрасенсами Первую заметную роль в кино Марат Башаров получил в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник». После этого успеха он снялся у Павла Лунгина в комедии «Свадьба», которая получила приз Каннского кинофестиваля за актерский ансамбль. Актер закрепил популярность ярким образом в проекте «Граница. Таежный роман». Помимо кино, Башаров проявил себя и на телевидении. В 2006 году он участвовал в шоу «Звезды на льду» в паре с фигуристкой Татьяной Навкой — их дуэт занял первое место.

Чуть позже актер попробовал себя в роли ведущего развлекательных программ, а в 2009 году стал бессменным ведущим мистического телешоу «Битва экстрасенсов» на ТНТ. К 2012 году ему присвоили звание заслуженного артиста Татарстана. Казалось, карьера развивается блестяще — однако в личной жизни актера уже назревали проблемы. Любовный треугольник С первой супругой, Елизаветой Круцко, Марат Башаров познакомился на съемках «Сибирского цирюльника». Ради молодого актера Лиза оставила прежнего мужа, а затем и приняла ислам. В 2003 году пара оформила отношения, и вскоре у них родилась дочь Амели. К сожалению, Башаров не сохранил верность в браке. Позднее выяснилось, что он изменял жене с известной фигуристкой Марией Бутырской. Жена узнала о романе от окружающих.

Мы стали общаться, и все у нас закрутилось. Можно сказать, что я очень влюбчивый. Марат Башаров

Фото: Alena Kalita/Russian Look / www.globallookpress.com

После этой измены супруги пытались сохранить отношения. Однако Башаров не успокаивался: в 2006 году он участвовал в новом ледовом шоу с Татьяной Навкой и подолгу пропадал на репетициях. Как выяснилось позднее, репетициями дело не ограничивалось. Роман с Татьяной Навкой В прославленную фигуристку Башаров влюбился. Союз сразу привлек внимание: Марат и Татьяна выглядели красивой парой на льду, но оба тогда состояли в браке. Тем не менее чувство оказалось сильнее. Башаров и Навка фактически ушли из своих семей и около двух лет встречались открыто. Сказка продлилась недолго. После завершения шоу совместная работа закончилась, и отношения, осложненные разъездами и разными графиками, сошли на нет. Пара мирно рассталась, и каждый построил новую жизнь. Фигуристка предпочитала никак не комментировать этот роман. Лишь много лет спустя, когда имя Башарова оказалось замешано в скандалах, Навка высказалась: она назвала его талантливым, но подчеркнула, что мужчина, поднявший руку на женщину, — это «отвратительно и мерзко», и такого человека надо избегать. Избил внучку Виторгана Весной 2014 года Марат Башаров женился во второй раз — на Екатерине Архаровой, внучке народного артиста Эммануила Виторгана. Спустя несколько месяцев произошел скандал, потрясший публику: стало известно, что муж жестоко избил Екатерину.

Фото: Juliya Khanina/Russian Look / www.globallookpress.com

Архарова оказалась в больнице с сотрясением мозга и переломом носа. Она публично обвинила супруга в избиении, появившись на телевидении и рассказав, как Марат набросился на нее пьяным. «Все довольно серьезно, и последствия ущерба здоровью будут догонять ее с каждым годом все больше и больше. У нее уже сейчас на битом глазу падает зрение, а нос, вдавленный ударом башаровской головы в череп, хоть и вправлен, но потребует операций», — утверждала писательница Мария Арбатова. Башаров не стал отрицать обвинений, и в начале 2015 года их брак официально распался. Актер избежал уголовной ответственности. Архарова не стала писать заявление. Спустя время он еще и попытался оправдаться: в 2020 году Башаров заявил, что у Екатерины якобы были проблемы с алкоголем и что он ударил ее «только один раз».

Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз. Марат Башаров

Архарова, услышав это, подала в суд за клевету. Скандал вокруг актера разгорелся с новой силой, окончательно подорвав его репутацию. Трусливый боец В 2016 году Башаров связал себя узами брака в третий раз — с Елизаветой Шевырковой, своей давней поклонницей. Казалось, на этот раз судьба подарила ему шанс: родился сын Марсель, и Марат выглядел счастливым семьянином. Но история повторилась. В 2018 году Шевыркова попала в больницу со сломанным носом. По словам ее родственников, это был не первый случай насилия — просто раньше она старалась скрывать побои. После этого Елизавета решила разорвать замкнутый круг. В начале 2019 года она объявила, что уходит от Башарова, объяснив это его отказом лечиться от алкоголизма. Шевыркова призналась, что простила Марата после первого удара (еще во время беременности), но дальше терпеть не могла. Кто рискнул связать жизнь с Башаровым После трех неудачных браков Марат Башаров все же не остался один. В 2022 году стало известно о его новом романе с 36-летней актрисой Анастасией Борисовой. Новая пассия младше Марата на 13 лет. Они познакомились вне работы и вскоре стали жить вместе. Несмотря на дурную славу жениха, Борисова уверена в своем выборе. Она заявляет, что ее не пугает прошлое Башарова и что она «знает, как справляться» с его эмоциями. В 2025 году актер вывел невесту в свет — после слухов о ее беременности, как писала газета kp.ru.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

«Я люблю выпивать» Не последнюю роль во всех скандалах Башарова сыграл алкоголь. Сам артист неоднократно признавался в своем пагубном пристрастии.

Я люблю выпивать, моя вера против, но ничего не могу с собой поделать. Марат Башаров

Известно, что Башаров несколько раз проходил лечение от алкоголизма. Он рассказывал, что однажды после сеанса гипноза все равно сорвался и выпил. Сам актер утверждает, что теперь держит себя в руках. Он также говорил, что водку его научил пить Станислав Говорухин. Из-за проблем с сердцем врачи отказались повторно его кодировать, поэтому он полагается на силу воли. Тем не менее поверить в его преображение готовы далеко не все. Слишком многое было разрушено из-за его выпивки — и семьи, и карьера. Извинения и бойкот После череды скандалов карьера Башарова пошла под откос. Не помогли даже его извинения перед жертвами. С 2018 года его практически перестали приглашать в кино. В интернете появилась петиция с требованием лишить актера почетных званий. В профессиональной среде Марат стал персоной нон грата. Сам он признает, что потерял много контрактов из-за своего поведения. Башаров даже говорил, что его «наказали рублем», оставив без ролей. В 2024 году он жаловался, что до сих пор ощущает бойкот: режиссеры не предлагают ему работы, его фамилия для многих — под запретом. Тем не менее полностью исчезать со сцены Марат не намерен. Он продолжает играть в антрепризных спектаклях и остается ведущим на ТНТ.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look / www.globallookpress.com

Слова об СВО С самого начала событий на Украине актер горячо поддержал спецоперацию. В соцсетях он поблагодарил президента Путина за «принятие правильного решения» и выразил гордость за действия армии. Эта позиция стоила ему работы в театре: «Школа современной пьесы» уволила артиста, открыто дистанцировавшись от его высказываний. Интересно, что увольнявшего Башарова худрука затем обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Свою позицию Башаров менять не стал. Летом 2022 года он посетил Луганск с группой российских деятелей культуры. Помимо этого, актер активно осуждал коллег, которые эмигрировали из России после начала конфликта. Башаров заявил, что нисколько не уважает тех, кто «сбежал». По его словам, эти артисты предали родину в трудный момент, и он уверен, что они скоро пожалеют о своем выборе — «будут кусать локти» от сожаления.

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com

Башаров дружил с Зеленским Марат Башаров утверждает, что когда-то дружил с Владимиром Зеленским — когда тот был еще просто актером.

Я поддерживаю действия, которые предпринимает наш президент Владимир Путин в связи с событиями на Украине. Мой друг Владимир Зеленский — бывший актер. Мы с ним вместе снимались в двух картинах. Мы дружили, но как только он стал президентом, так сразу я потерял друга. Марат Башаров