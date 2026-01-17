Звезда «Битвы экстрасенсов» объяснила, зачем облила святой водой Череватого

Участница «Битвы экстрасенсов» Елизавета Петрова в финале «Битвы сильнейших» облила Влада Череватого святой водой, чтобы обличить нечисть внутри него. Об этом она рассказала «Газета.Ru» .

Петрова заявила, что ее ничего не связывает с Череватым, но это не мешает ей переживать за молодого человека.

«Невероятно сочувствую тому, что парню пришлось пережить в юности, и тому, кто им руководит сейчас. Православный человек борется с нечистью с помощью молитвы и святой воды. Что я и сделала», — объяснила она.

По ее словам, она облила Череватого не из мести, а лишь из желания обличить того, кто сидит внутри него. Петрова также напомнила, что впервые встретилась с ним на финале 24-го сезона «Битвы экстрасенсов». Черный маг тогда рассыпал у нее под ногами кладбищенскую землю.

Чернокнижник Влад Череватый ранее победил во втором сезоне шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».