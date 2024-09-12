Сегодня 16:47 Агрессивные зверята или ненаигравшиеся ребята? Кто такие квадроберы Психолог Дугенцова рассказала, почему дети становятся квадроберами 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Интересное

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Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. По ее мнению, квадробика может травмировать психику подростка, что опасно для общества. Кто такие квадроберы, в каких скандалах они замешаны и действительно ли с этой субкультурой что-то не так, разбирался 360.ru.

Как появилась квадробика Слово «квадробика» происходит от двух слов: греческого quattuor, то есть «четыре», и «аэробика» — вид нагрузки, предполагающей комплекс аэробных упражнений. Изначально квадробикой называли физкультуру на четвереньках, рассказала 360.ru детский психолог Дарья Дугенцова.

Интересно Квадробику придумал японский спортсмен Кеничи Ито, который разработал собственную методику передвижения на четвереньках. Он практиковался в Токио — прямо в городе, но полиции это не понравилось. Ито вынужден был уйти в горы. Там он создал собственный лагерь для квадробики. В 2008 году спортсмен установил мировой рекорд по скорости: 100 метров он пробежал на четвереньках за 18,58 секунды. Через несколько лет преодолел это же расстояние за 15,7 секунды. Квадробику придумал японский спортсмен Кеничи Ито, который разработал собственную методику передвижения на четвереньках. Он практиковался в Токио — прямо в городе, но полиции это не понравилось. Ито вынужден был уйти в горы. Там он создал собственный лагерь для квадробики. В 2008 году спортсмен установил мировой рекорд по скорости: 100 метров он пробежал на четвереньках за 18,58 секунды. Через несколько лет преодолел это же расстояние за 15,7 секунды.

Впоследствии квадробику начали воспринимать не только как вид спорта. Многие отнеслись к ней как к стилю жизни и субкультуре, во что в итоге квадробинг и превратился. Особенно популярным он стал у детей. Подростки с удовольствием начали примерять на себя образы животных, подражать им, имитируя поведение четвероногих, носить аксессуары: уши, хвосты, маски на лицо.

Фото: Fabian von Poser/imageBROKER.com / Global Look Press

Квадроберы — кто это простыми словами В 2024 году квадроберы — это люди, чаще дети или подростки, которые имитируют поведение животных в естественной среде обитания. Поскольку иногда четвероногие ведут себя агрессивно по отношению к человеку, последователи субкультуры это тоже транслируют. В итоге многие стали считать квадроберов опасными для общества.

Скандалы с квадроберами Представители «четырехногой» субкультуры действительно ярко проявляют себя. С ними связана череда скандалов. Самый громкий случился в начале сентября на концерте в честь Дня города в Надыме. Певица Миа Бойка на сцене публично отчитала восьмилетнюю девочку с кошачьими ушами за то, что та принадлежит к движению квадроберов.

Фото: Девочка в аквагриме с кошкой британской породы на Международной выставке кошек в Минске / РИА «Новости»

Этот случай получил общественный резонанс. За юную квадробершу заступились глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец Егор Крид и блогеры. Сама же Бойка, по всей видимости, раскаяться не захотела. «Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала певица в Telegram-канале.

Родители девочки обратились в полицию. По слухам, команда Мии Бойки связалась с семьей. Певица пообещала помириться, если они заберут свое заявление. Но запретить квадроберов захотели не из-за этого случая. Дело в том, что с конца весны квадроберы выходили на улицы, вели себя неординарно, а порой и агрессивно, чем провоцировали реакцию окружающих. Например, в Новосибирске дети после пробежки на четвереньках решили поесть кошачьего корма, сообщил новостной портал infopro54. В Кандалакше Мурманской области девочка-квадроберша вцепилась зубами в другого ребенка на детской площадке, написал «Регнум». Похожий случай произошел в Краснодаре. В начале сентября в Стерлитамаке школьница, переодетая в енота, передвигалась на четвереньках по улицам и рычала на прохожих. В Гатчине Ленинградской области под раздачу попали представители движения фурри: неизвестный в балаклаве кинул в них гранату и несколько раз выстрелил. В отличие от квадроберов фурри не имитируют поведение животных, а просто носят анималистичные костюмы.

Фото: Девушка в маске кошки играет с собакой в Казани / РИА «Новости»

Почему дети и подростки становятся квадроберами Для дошколят квадробинг неопасен, так как его суть непонятна. Становясь старше, они вовлекаются в сюжетно-ролевые игры: взаимодействуют с игрушками или домашними питомцами, имитируют общение с ними. Это продолжается примерно до семи лет — до начала учебы. В этом возрасте квадробинг совершенно безопасен, заверила Дугенцова. У школьников 7-12 лет ведущая деятельность — учебная. Если ребенок в этом возрасте занимается квадробикой, то должен возникнуть ворос: что он этим компенсирует? Скорее всего, недоиграл в более раннем возрасте. «Родителям важно понять, почему ребенок так себя ведет. Возможно, не хватает времени на обычные игры, он слишком много ходит на кружки, рано начал читать, много учился математике и так далее. В таких случаях детская психика будет это компенсировать», — уточнила специалист.

Фото: Konrad Wothe/imageBROKER.com / Global Look Press

Стоит ли насторожиться? Нет, однако необходимо понять, по каким причинам это произошло, и дать ребенку лишний раз поиграть. Например, можно купить лего для его возраста или заняться другой игровой деятельностью, посоветовала психолог.

Если квадробикой увлекается подросток 12-18 лет, то точно придется насторожиться. В этом возрасте начинается интимно-личностное общение, когда ребенок узнает предпочтения других людей, их чувства, сравнивает себя со сверстниками. Они начинают по-настоящему дружить и вступать в первые романтические отношения. Дарья Дугенцова

Вероятно, причина в том, что подростку важно принадлежать к какой-то группе. Квадроберы зачастую общаются внутри своего сообщества — если ребенка отвергает какая-то другая компания, он может примкнуть к ним, чтобы, например, вместе гулять или заниматься хобби. Кроме того, юный квадробер повышает самооценку принадлежностью к субкультуре. Другие погружаются в квадробинг, чтобы убежать от реальности, которая им по каким-то причинам не нравится. Важно выявить истинную причину квадробинга и постараться помочь ребенку в компенсации, отметила детский психолог. Также преодолеть это можно при помощи специалистов.

Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency / Global Look Press

Опасны ли квадроберы? «Агрессия для квадроберов — не норма. Тут все упирается в человеческий фактор. Надо задаться вопросом: почему ребенок выражает агрессию именно таким способом? Скорее всего, иначе ему либо не дают выражать агрессию, либо он просто не умеет», — добавила Дугенцова. Ее удивила новость о предложении запретить субкультуру квадроберов. Неясно, как власти собираются контролировать это, как будут наказывать детей за квадробинг и как отличать от него простую сюжетно-ролевую игру.