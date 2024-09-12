Агрессивные зверята или ненаигравшиеся ребята? Кто такие квадроберы
Психолог Дугенцова рассказала, почему дети становятся квадроберами
Сенатор Наталия Косихина предложила запретить в России субкультуру квадроберов. По ее мнению, квадробика может травмировать психику подростка, что опасно для общества. Кто такие квадроберы, в каких скандалах они замешаны и действительно ли с этой субкультурой что-то не так, разбирался 360.ru.
Как появилась квадробика
Слово «квадробика» происходит от двух слов: греческого quattuor, то есть «четыре», и «аэробика» — вид нагрузки, предполагающей комплекс аэробных упражнений.
Изначально квадробикой называли физкультуру на четвереньках, рассказала 360.ru детский психолог Дарья Дугенцова.
Интересно
Впоследствии квадробику начали воспринимать не только как вид спорта. Многие отнеслись к ней как к стилю жизни и субкультуре, во что в итоге квадробинг и превратился.
Особенно популярным он стал у детей. Подростки с удовольствием начали примерять на себя образы животных, подражать им, имитируя поведение четвероногих, носить аксессуары: уши, хвосты, маски на лицо.
Квадроберы — кто это простыми словами
В 2024 году квадроберы — это люди, чаще дети или подростки, которые имитируют поведение животных в естественной среде обитания. Поскольку иногда четвероногие ведут себя агрессивно по отношению к человеку, последователи субкультуры это тоже транслируют. В итоге многие стали считать квадроберов опасными для общества.
Скандалы с квадроберами
Представители «четырехногой» субкультуры действительно ярко проявляют себя. С ними связана череда скандалов.
Самый громкий случился в начале сентября на концерте в честь Дня города в Надыме. Певица Миа Бойка на сцене публично отчитала восьмилетнюю девочку с кошачьими ушами за то, что та принадлежит к движению квадроберов.
Этот случай получил общественный резонанс. За юную квадробершу заступились глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, певец Егор Крид и блогеры. Сама же Бойка, по всей видимости, раскаяться не захотела.
«Если в современном мире быть адекватным человеком — это уже не круто, а тех, кто имеет смелость называть вещи своими именами, считают бестактными и невоспитанными, то пусть я буду самой невоспитанной артисткой, чем приму эту реальность», — написала певица в Telegram-канале.
Родители девочки обратились в полицию. По слухам, команда Мии Бойки связалась с семьей. Певица пообещала помириться, если они заберут свое заявление.
Но запретить квадроберов захотели не из-за этого случая. Дело в том, что с конца весны квадроберы выходили на улицы, вели себя неординарно, а порой и агрессивно, чем провоцировали реакцию окружающих.
Например, в Новосибирске дети после пробежки на четвереньках решили поесть кошачьего корма, сообщил новостной портал infopro54. В Кандалакше Мурманской области девочка-квадроберша вцепилась зубами в другого ребенка на детской площадке, написал «Регнум». Похожий случай произошел в Краснодаре. В начале сентября в Стерлитамаке школьница, переодетая в енота, передвигалась на четвереньках по улицам и рычала на прохожих.
В Гатчине Ленинградской области под раздачу попали представители движения фурри: неизвестный в балаклаве кинул в них гранату и несколько раз выстрелил. В отличие от квадроберов фурри не имитируют поведение животных, а просто носят анималистичные костюмы.
Почему дети и подростки становятся квадроберами
Для дошколят квадробинг неопасен, так как его суть непонятна. Становясь старше, они вовлекаются в сюжетно-ролевые игры: взаимодействуют с игрушками или домашними питомцами, имитируют общение с ними. Это продолжается примерно до семи лет — до начала учебы. В этом возрасте квадробинг совершенно безопасен, заверила Дугенцова.
У школьников 7-12 лет ведущая деятельность — учебная. Если ребенок в этом возрасте занимается квадробикой, то должен возникнуть ворос: что он этим компенсирует? Скорее всего, недоиграл в более раннем возрасте.
«Родителям важно понять, почему ребенок так себя ведет. Возможно, не хватает времени на обычные игры, он слишком много ходит на кружки, рано начал читать, много учился математике и так далее. В таких случаях детская психика будет это компенсировать», — уточнила специалист.
Стоит ли насторожиться? Нет, однако необходимо понять, по каким причинам это произошло, и дать ребенку лишний раз поиграть. Например, можно купить лего для его возраста или заняться другой игровой деятельностью, посоветовала психолог.
Если квадробикой увлекается подросток 12-18 лет, то точно придется насторожиться. В этом возрасте начинается интимно-личностное общение, когда ребенок узнает предпочтения других людей, их чувства, сравнивает себя со сверстниками. Они начинают по-настоящему дружить и вступать в первые романтические отношения.
Дарья Дугенцова
Вероятно, причина в том, что подростку важно принадлежать к какой-то группе. Квадроберы зачастую общаются внутри своего сообщества — если ребенка отвергает какая-то другая компания, он может примкнуть к ним, чтобы, например, вместе гулять или заниматься хобби.
Кроме того, юный квадробер повышает самооценку принадлежностью к субкультуре. Другие погружаются в квадробинг, чтобы убежать от реальности, которая им по каким-то причинам не нравится.
Важно выявить истинную причину квадробинга и постараться помочь ребенку в компенсации, отметила детский психолог. Также преодолеть это можно при помощи специалистов.
Опасны ли квадроберы?
«Агрессия для квадроберов — не норма. Тут все упирается в человеческий фактор. Надо задаться вопросом: почему ребенок выражает агрессию именно таким способом? Скорее всего, иначе ему либо не дают выражать агрессию, либо он просто не умеет», — добавила Дугенцова.
Ее удивила новость о предложении запретить субкультуру квадроберов. Неясно, как власти собираются контролировать это, как будут наказывать детей за квадробинг и как отличать от него простую сюжетно-ролевую игру.