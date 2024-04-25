Фурри: что это за субкультура и зачем подростки превращаются в животных | 360°

Эксклюзив 25 апреля 2024, 03:50 (обновлено: 25 апреля 2024, 09:32) Неведомые зверушки. Субкультуру фурри заподозрили в деструктивном влиянии на молодежь Психолог Наумова объяснила, несет ли субкультура фурри опасность для детей Телеканал «360»

Читать 360 в

В России задумались о том, чтобы запретить субкультуру фурри. По мнению детского омбудсмена по Татарстану Ирины Волынец, персонажи в костюмах животных деструктивно влияют на детей и подростков. Несовершеннолетние начинают вести себя как животные: рычать, кусаться и бросаться на прохожих. 360.ru пообщался с психологами и представителями субкультуры, чтобы разобраться: действительно ли фурри опасны и могут превратить ребенка в зверенка.

Что такое фурри?

Сообщество фурри объединяет любителей антропоморфных животных — персонажей, которые совмещают в себе звериные и человеческие черты. Их часто можно увидеть в детских мультфильмах: они носят одежду, ходят на задних лапах, едят ножом и вилкой. Само название сообщества переводится с английского как «пушистый».

Реклама

Участники субкультуры рисуют антропоморфных животных, пишут рассказы про них, играют в ролевые игры, создают себе своего собственного персонажа, называемого фурсоной. Все это прививает интерес к творческим занятиям, как отметил один из членов сообщества.

В ростовых костюмах или фурсьютах они участвуют в фурри-конвентах и конкурсах. Цена на наряды может доходить до 10 тысяч долларов. Иногда компания фурри в костюмах отправляется на прогулку по городу.

«Кто-то создает сьюты для прогулок, прогулки простые — как люди, гуляют, отдыхают, прохожие могут с ними пофоткаться и за это ничего не будет и платить не нужно», — рассказал другой участник фурри-фендома.

Телеканал «360»

Георгий, организатор таких прогулок, уверен, что они позитивно влияют на психологическое состояние участников.

Со слов психологов и психиатров, с которыми я общался на данную тему, люди, имеющие проблемы с социализацией, через маску легче контактируют с внешним миром. На прогулках же много тактильного и речевого общения, что помогает наладить общение. Также данный маскарад является хорошей психологической разгрузкой. Георгий организатор фурри-прогулок по Москве и Московской области

Еще одна участница сообщества фурри призналась, что к ним часто приходят люди с комплексами и внутренними травмами. Так поступила и она. Еще в школе она часто подверглась травле, с ней не дружили, так появились страхи и боязнь общества.

«Я чувствовала себя ненужной, ощущала себя пустым местом. И так продолжалось именно до момента, пока я не вступила в фурри-сообщество. <…> Я нашла здесь море друзей и просто приятных людей, с которыми мы теперь очень тесно общаемся. И я ощущаю себя так спокойно и счастливо, как никогда прежде», — призналась собеседница 360.ru.

Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360» Телеканал «360»

Когда и откуда появилась субкультура фурри?

Движение фурри, как и многие другие субкультуры, пришло в Россию из Америки. Начиная с 80-х годов прошлого века поклонники анимационных зверушек встречались на фестивалях комиксистов, любителей фэнтези и научной фантастики.

С развитием интернета фурри начали общаться в Сети, обмениваться рисунками и устраивать текстовые многопользовательские игры.

Первая «конФуренция», посвященная исключительно этой субкультуре, прошла в 1989 году в городке Коста-Меса в Калифорнии. А первый российский фурри-конвент «Русфуренция» прошел в 2001 году на Старом Арбате и был посвящен диснеевскому мультфильму «Король лев».

Телеканал «360»

Фурри или квадроби?

Фурри — это поклонники именно антропоморфных животных. А значит, даже в костюме они ведут себя как люди: не лают, не кусают, не ходят на четвереньках и не едят из корыта.

В то же время, в соцсетях и городских парках можно увидеть детей и подростков, ведущих себя как животные. Они бегают на четвереньках, прыгают и в целом пытаются подражать движениям зверей. Иногда делают это в масках или костюмах животных.

Участники фурри-сообщества уверяют, что эти ребята-зверята не имеют к ним никакого отношения. Это увлечение называется квадробика и оно ближе к спорту — для него необходима сила, ловкость и выносливость, а вот звериные костюмы не обязательны.

Изобретателем квадробики называют японца Кенити Ито по прозвищу Человек-обезьяна. В 2015 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав на четвереньках стометровку за 15,71 секунды. В 2019 году квадробику зарегистрировали в США как вид спорта.

Зачастую дети, которые занимаются подобным, соревнуются друг с другом, кто выше или дальше прыгнет, кто дольше продержится в определенной позе и прочее. Сравнивать квадробику с фурри некорректно, как и приплетать фурри-субкультуре какие-то поступки, совершенные любителями квадробики. Да, эти две субкультуры могут показаться похожими, ведь в обоих случаях используются маски животных, а дети пытаются повторять их поведение. <…> Нас, представителей фурри-культуры, часто путают с квадроберами, но это, опять же, неправильно. участница фурри-фэндома

Видео фурри в соцсетях: что они означают?

Именно квадробика стала одним из трендов в «Тик-Токе» и Likee среди подростков. На видеороликах дети бегают на четвереньках и перепрыгивают через препятствия.

В Сети появились даже туториалы с объяснением правильной техники этих трюков. Но популярность набирают и другие видео: когда ребята-зверята рычат и лают на прохожих, а порой начинают кусаться и царапаться.

На тренд обратила внимание и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале, предложившая подписчикам высказаться по этому поводу.

Могут ли запретить субкультуру фурри в России?

Детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец заявила, что проблему «пушистой» субкультуры необходимо решать на государственном уровне. Она запросила экспертную оценку субкультуры в НИИ Росдетства, чтобы оценить ее влияние на детей и молодежь.

«Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных», — считает Волынец.

По ее словам, родителям важно понять, где грань между шалостью и детской игрой и общественно опасным поведением. Омбудсмен также призвала активно привлекать детей к созидательной деятельности, чтобы они не ходили по улице с ушами и хвостом.

Телеканал «360»

Детский нейропсихолог Наталья Наумова объяснила, что детям и подросткам интересно объединяться в компании и придумывать игры. И в этом нет ничего плохого — до тех пор, пока игры не становятся общественно опасными и асоциальными.

Если дети просто безобидно играют, в масках бегают, веселятся и ведут себя социально одобряемым образом, то в этом беды нет. Но когда дети заигрываются, начинают ходить в туалет в неположенных местах, перестают контролировать свое поведение, начинают проявлять агрессию по отношению к окружающим, необходимо обратить внимание. <…> Поэтому пресекать такие действия необходимо. Наталья Наумова детский нейропсихолог

Сами участники фурри-движения признают, что одна из проблем сообщества — открытость. А значит, прийти на прогулку или другое мероприятие могут любые люди — в том числе, не вполне адекватные.

«Крайне глупо и опрометчиво судить по проступкам нескольких неадекватов всю субкультуру, особенно в наше время. Как говорится, в семье не без урода», — заявила участница фурри-фэндома.