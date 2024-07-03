Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Лето в России бьет температурные рекорды, окуная жителей большинства регионов в жаркие волны. Как спасти дом от зноя и когда в Москву придется заветная прохлада, выяснял 360.ru.

Аномальная жара в Москве

Жара атакует столицу России и Подмосковье. Недавно обновился рекорд более чем столетней давности: 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 32 градуса, тогда как в 1890 году было 31,9 градуса выше нуля. В других регионах происходит то же: даже во Владивостоке близко к плюс 30.

Ночами в Москве обещают до 25 градусов тепла. Синоптики предупредили, что ближе к концу рабочей недели возможны кратковременные дожди, грозы и даже град, а также шквалистые ветра, скорость которых может достигать 20–25 метров в секунду.

Похожие капризы погоды пережили 1 июля в Санкт-Петербурге. Там наступил небывалый зной, причем не только по местным меркам — столбики термометров поднялись выше плюс 33 г. Все это сопровождали ураган с дождем, грозой и сильным ветром. Ненастье привело к гибели трех человек.