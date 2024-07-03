Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву
Синоптик Ильин: россиянам придется потерпеть жару в июле
Лето в России бьет температурные рекорды, окуная жителей большинства регионов в жаркие волны. Как спасти дом от зноя и когда в Москву придется заветная прохлада, выяснял 360.ru.
Аномальная жара в Москве
Жара атакует столицу России и Подмосковье. Недавно обновился рекорд более чем столетней давности: 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 32 градуса, тогда как в 1890 году было 31,9 градуса выше нуля. В других регионах происходит то же: даже во Владивостоке близко к плюс 30.
Ночами в Москве обещают до 25 градусов тепла. Синоптики предупредили, что ближе к концу рабочей недели возможны кратковременные дожди, грозы и даже град, а также шквалистые ветра, скорость которых может достигать 20–25 метров в секунду.
Похожие капризы погоды пережили 1 июля в Санкт-Петербурге. Там наступил небывалый зной, причем не только по местным меркам — столбики термометров поднялись выше плюс 33 г. Все это сопровождали ураган с дождем, грозой и сильным ветром. Ненастье привело к гибели трех человек.
Когда в Москве похолодает
Прохлады москвичам пока ждать не приходится: придется потерпеть июльскую жару. Долговременных понижений температуры не будет, заверил 360.ru синоптик Александр Ильин. Даже в пятницу, когда ожидается прохождение холодного фронта, воздух успеет прогреться до плюс 30-33 градусов.
«После гроз и ливней посвежеет до плюс 25-27, а в субботу и воскресенье температура снова поднимется под 30. Очередная свежая волна будет где-то с 12 по 16 июля. Это тоже не слишком серьезное похолодание, хотя по сравнению с 30 градусами при плюс 23-25 полегче дышать. Ночью посвежеет до 15-17 градусов», — уточнил специалист.
Интересно
Погода подействовала даже на Государственную думу: вице-спикер Борис Чернышов предложил ввести летнюю сиесту и отпускать сотрудников с работы пораньше во время сильной жары. Тем более что в зной люди чувствуют себя не очень хорошо, а техника плохо работает.
Между тем на юге России давно принято летом выходить на работу раньше, а все процессы, связанные с покраской, сваркой, работой с металлом, переносят на ночь. Так поступают, например, на судоремонтных заводах Астраханской области: летняя температура в регионе часто превышает плюс 50 градусов.
Кстати, там же придумали несколько действенных способов спастись от зноя. Дома вешают мокрую простыню, а на ночь кладут в ноги мокрое (но отжатое) полотенце. Помимо этого, важно не забывать пить много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс организма. Эти рекомендации полностью поддерживают врачи.