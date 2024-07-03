Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Синоптик Ильин: россиянам придется потерпеть жару в июле

Горожане в парке Музеон, Москва, 2 июля 2024 года. Belkin Alexey
Фото: Горожане в парке Музеон, Москва, 2 июля 2024 года. Belkin Alexey/Global Look Press

Лето в России бьет температурные рекорды, окуная жителей большинства регионов в жаркие волны. Как спасти дом от зноя и когда в Москву придется заветная прохлада, выяснял 360.ru.

Аномальная жара в Москве

Жара атакует столицу России и Подмосковье. Недавно обновился рекорд более чем столетней давности: 2 июля на метеостанции ВДНХ зафиксировали плюс 32 градуса, тогда как в 1890 году было 31,9 градуса выше нуля. В других регионах происходит то же: даже во Владивостоке близко к плюс 30.

Ночами в Москве обещают до 25 градусов тепла. Синоптики предупредили, что ближе к концу рабочей недели возможны кратковременные дожди, грозы и даже град, а также шквалистые ветра, скорость которых может достигать 20–25 метров в секунду.

Похожие капризы погоды пережили 1 июля в Санкт-Петербурге. Там наступил небывалый зной, причем не только по местным меркам — столбики термометров поднялись выше плюс 33 г. Все это сопровождали ураган с дождем, грозой и сильным ветром. Ненастье привело к гибели трех человек.

0:00 / 0:37

Когда в Москве похолодает

Прохлады москвичам пока ждать не приходится: придется потерпеть июльскую жару. Долговременных понижений температуры не будет, заверил 360.ru синоптик Александр Ильин. Даже в пятницу, когда ожидается прохождение холодного фронта, воздух успеет прогреться до плюс 30-33 градусов.

«После гроз и ливней посвежеет до плюс 25-27, а в субботу и воскресенье температура снова поднимется под 30. Очередная свежая волна будет где-то с 12 по 16 июля. Это тоже не слишком серьезное похолодание, хотя по сравнению с 30 градусами при плюс 23-25 полегче дышать. Ночью посвежеет до 15-17 градусов», — уточнил специалист.

Интересно

Судя по сайтам объявлений, в Москве и окрестностях сейчас почти невозможно найти свободного специалиста по установке кондиционеров или сплит-систем. Запись к мастерам забита до сентября. Стоимость работ подскочила в пять раз: заказчику придется отдать примерно 20 тысяч рублей, хотя цена на сами кондиционеры стартует с этой же отметки. На маркетплейсах стремительно подорожали обычные вентиляторы и увлажнители воздуха.

Погода подействовала даже на Государственную думу: вице-спикер Борис Чернышов предложил ввести летнюю сиесту и отпускать сотрудников с работы пораньше во время сильной жары. Тем более что в зной люди чувствуют себя не очень хорошо, а техника плохо работает.

Горожане в парке Музеон, Москва, 2 июля 2024 года. Belkin Alexey
Фото: Горожане в парке Музеон, Москва, 2 июля 2024 года. Belkin Alexey/Global Look Press

Между тем на юге России давно принято летом выходить на работу раньше, а все процессы, связанные с покраской, сваркой, работой с металлом, переносят на ночь. Так поступают, например, на судоремонтных заводах Астраханской области: летняя температура в регионе часто превышает плюс 50 градусов.

Кстати, там же придумали несколько действенных способов спастись от зноя. Дома вешают мокрую простыню, а на ночь кладут в ноги мокрое (но отжатое) полотенце. Помимо этого, важно не забывать пить много жидкости, чтобы поддерживать водный баланс организма. Эти рекомендации полностью поддерживают врачи.

Солнце мое, взгляни на меня. Когда аномальная жара покинет Москву

Выпуск косметики и парфюмерии в Москве за пять месяцев вырос более чем на четверть

«Запомним выпускной навсегда». Школьник из Братска рассказал о массовом отравлении

Деменция Байдена и отсутствие перспектив. Демократов ждут тяжелые времена

Россиянам дали советы по купанию в водоемах без последствий для здоровья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте