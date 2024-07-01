Рухнувший кран и летающий мусор. Петербург накрыла гроза с ураганным ветром

Вечером 1 июля на раскалившийся из-за 30-градусной жары Санкт-Петербург обрушилась непогода. Сильнейший ветер поднимал клубы пыли, заставлял летать мусор со стройплощадок и даже уронил башенный кран.

ЧП с падением крана произошло на проспекте Большевиков в Невском районе города. Пока данных о пострадавших из-за случившегося нет.

Аэропорт Пулково из-за грозы временно перестал принимать самолеты. За время действия режима «гроза над аэродромом» (длился он примерно полчаса) на запасные аэродромы ушли три воздушных судна, уточнило РИА «Новости».