Вице-спикер Госдумы Чернышов выступил с предложением сократить рабочий день в жару

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в беседе с Life предложил отпускать сотрудников с работы пораньше в период сильной жары. Политик считает, что в России следует ввести сиесту.

«Давайте уже примем мой закон по противодействию жаре, чтобы людей отпускали раньше с работы. Чтобы была эта сиеста, как называется во всем мире, то есть ограничение рабочего времени, когда жарко», — сказал он.

Чернышов пояснил, что во время жаркой погоды плавится техника и взрываются газовые баллоны, а люди чувствуют себя не очень хорошо, не говоря уже о желании работать.

В данный момент документ о сокращении рабочего дня находится на рассмотрении.