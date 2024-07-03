Врач Демьяновская: при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра жидкости в сутки

В жаркую погоду практически у всех людей повышается потоотделение, из-за чего организм теряет большое количество жидкости. Если вовремя не восполнить запас, может развиться обезвоживание. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская в беседе с Life.
Эксперт напомнила, что данное опасное состояние влияет на работу всех систем. Именно поэтому важно уделять внимание питьевому режиму.
По словам специалиста, при температуре воздуха +21 градус необходимо употреблять около 1,5 литра жидкости в сутки. При +26 градусах норма повышается до двух литров, при +32 градусах — до трех.