Врач Демьяновская: при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра жидкости в сутки

В жаркую погоду практически у всех людей повышается потоотделение, из-за чего организм теряет большое количество жидкости. Если вовремя не восполнить запас, может развиться обезвоживание. Об этом рассказала врач Екатерина Демьяновская в беседе с Life.

Эксперт напомнила, что данное опасное состояние влияет на работу всех систем. Именно поэтому важно уделять внимание питьевому режиму.

По словам специалиста, при температуре воздуха +21 градус необходимо употреблять около 1,5 литра жидкости в сутки. При +26 градусах норма повышается до двух литров, при +32 градусах — до трех.

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