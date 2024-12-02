Сегодня 19:47 Экостиль и минимализм. Как украсить дом к году Зеленой Деревянной Змеи Дизайнер Коваленко назвала антитренды в новогоднем украшении дома 0 0 0 Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA / Global Look Press Интересное

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Новый год — 2025 почти на пороге, пора задуматься об украшении дома. Как создать атмосферу праздника и уюта, какие цвета выбрать, чтобы привлечь удачу, а от чего лучше отказаться, выяснил 360.ru.

Как украсить квартиру к Новому году: тренды-2025 В тренде будут следующие варианты украшения интерьера: Экостиль. Используйте натуральные материалы — дерево, хлопок, лен и шерсть. Это могут быть деревянные игрушки, льняные скатерти и салфетки, шерстяные пледы и подушки.

Минимализм. Не перегружайте интерьер большим количеством украшений. Выберите несколько ключевых элементов, таких как елочные игрушки, свечи или гирлянды.

Тематические украшения. Определитесь с темой: ретро, винтаж, космос или природа? Подберите соответствующие элементы декора.

Свечи и гирлянды. Они всегда актуальны в новогодние праздники.

Зелень и растения. Украсьте квартиру живыми цветами. «Я бы не рекомендовала вешать мишуру или гирлянды на окна. Это смотрится не очень эстетично», — рассказала 360.ru дизайнер интерьеров, трендсеттер и хоумстейджер Катерина Коваленко.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani / Global Look Press

В этом сезоне будут актуальны праздничные хвойные венки, подвесные елочные композиции, нарядные банты, рождественские носочки, свечи и новогодние фигурки зверят, сказочных героев, снежинок.

Как нарядить елку в 2025 году Большинство россиян делают елку центром интерьера, ведь она считается символом Нового года. Украсить дерево можно винтажными игрушками советского образца, современными или самодельными — кому как больше нравится, отметила Коваленко. Можно выбрать искусственную, живую елку или в горшке.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA / Global Look Press

Актуальные игрушки «Советские игрушки в тренде. Некоторые их коллекционируют. Правда, они безумно дорогие, но смотрятся интересно», — уточнила дизайнер интерьеров. Елку можно украсить сухофруктами. Их нарезают и засушивают заранее. «Поделки из натуральных материалов тоже актуальны в этом году», — добавила Коваленко. Она посоветовала отказаться от пластиковых игрушек. Предпочтение нужно отдавать стеклу, дереву или другим натуральным материалам. Вместо традиционной звезды на верхушку деревянной красавицы можно повесить большой бант — это один из трендов предстоящего новогоднего сезона.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Какие цвета любит Зеленая Змея Наступает год Зеленой Деревянной Змеи, поэтому елки предпочтительнее наряжать в цветах символа года: Зеленый и все его производные: малахитовый, изумрудный, оливковый, хаки;

Древесно-коричневый;

Цвета, которые с ними сочетаются: оранжевый, белый, бежевый;

Приветствуются металлические элементы: медь и золото;

Так как Змея — животное хладнокровное, декор в Новый, 2025 год может быть голубым или синим. Он отлично сочетается с серебристым или бежевым. Гирлянда Чтобы новогодняя елка выглядела стильно и современно, можно добавить яркие акценты в виде гирлянды.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych / Global Look Press

«На елку можно повесить мелкую гирлянду, которая будет смотреться празднично и атмосферно», — пояснила дизайнер. Гирлянда может быть однотонной или сочетать несколько цветов — это зависит от предпочтений. Помимо цвета, огни отличаются по формату. Бывают: Гирлянда-нить — всем привычные лампочки.

Гирлянда-роса — крошечные огни на проволоке, которой обматывают каждую ветку елки. Есть минус — долго наматывать. Зато эффектно!

Смарт-гирлянда — это обычная гирлянда, но ею можно управлять со смартфона.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA / Global Look Press

Куда поставить елку в квартире Угол комнаты. Это классический вариант, который подходит для любого интерьера. Дерево будет хорошо видно со всех сторон, оно станет центральным элементом комнаты.

Возле окна. Если поставить елку возле окна, она будет выглядеть более пышной и нарядной. Также это позволит любоваться ею при дневном свете.

В центре комнаты. Такой вариант подойдет для просторных помещений. Елка станет ярким акцентом в интерьере и будет привлекать внимание. Как выбрать и повесить гирлянду правильно При выборе гирлянды обратите внимание на ее тип, цвет, длину и количество лампочек. Удостоверьтесь, что гирлянда подходит для использования в помещении или на улице.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Petr Dvorak / Global Look Press

Определите места, где хотите повесить гирлянду. Это могут быть окна, стены, елки или другие поверхности.

Используйте специальные крючки, присоски или клейкие полоски для крепления гирлянды. Убедитесь, что выбранные крепления надежно фиксируют гирлянду и не повреждают поверхность.

Проверьте, чтобы гирлянда была подключена к источнику питания и все лампочки работали. Не используйте поврежденные или неисправные устройства.

Разместите гирлянду так, чтобы она не мешала передвижению людей и не создавала опасности.

Регулярно проверяйте состояние гирлянды и креплений, особенно если они находятся на улице. При необходимости замените поврежденные элементы.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Как украсить балкон Для украшения балкона к Новому году можно использовать гирлянды, мишуру, елочные игрушки и фигурки. Небольшие свечи в стеклянных банках создадут уютную атмосферу. Для оформления подойдут натуральные материалы, например ветки ели или шишки. Используйте светодиодные ленты для создания эффекта мерцания. Главное — не перегружать пространство и выбирать те элементы, которые гармонично сочетаются.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Как украсить загородный дом снаружи Для украшения двора загородного дома можно использовать: Гирлянды разных цветов и размеров. Можно повесить на окна, двери, крышу и деревья вокруг дома.

Елочные игрушки и фигурки. Разместите их на подоконниках, перилах или в саду.

Фонари, расставленные по периметру дома или на террасе. Теплый свет создаст уютную атмосферу.

Новогодний венок, висящий на входной двери. Его можно сделать из еловых веток, украсив лентами, шишками и ягодами.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko / Global Look Press

Как нарядить уличную елку Чтобы нарядить уличную елку, подберите устойчивые к ветру и снегу украшения. Отдайте предпочтение изделиям из прочных материалов: пластика, металла или толстого стекла. Они не разобьются и не деформируются от холода или возможного падения. Используйте электрические гирлянды с защитой от влаги и следите за их исправностью. Расположите так, чтобы провода не были видны. Для крепления игрушек подойдут крепкие веревки и специальные крючки. Старайтесь распределять украшения равномерно по всей елке, чтобы она выглядела гармонично. Откажитесь от слишком тяжелых предметов, чтобы не повредить дерево.

Фото: Anastasia Sorgina/URA.RU / Global Look Press

Что нужно успеть сделать до Нового года Помимо украшения дома и покупки подарков, до праздников стоит завершить важные дела. Вот примерный список: Сделайте генеральную уборку. Очистите дом от пыли и грязи, чтобы войти в новый год в чистоте.

Постирайте и погладьте накопившееся белье. Убедитесь, что у вас есть чистые вещи для праздничных дней.

Оплатите счета. Проверьте, нет ли задолженностей, чтобы после праздников не схватиться за голову.

Продумайте новогоднее меню. Решите, какие блюда будете подавать на стол, составьте список продуктов, которые нужно купить. Консервы и майонез уже можно брать!

Проверьте технику и автомобиль. Удостоверьтесь, что все работает исправно, чтобы избежать неприятных сюрпризов во время праздников.

Составьте список новогодних желаний. О том, как правильно их загадывать, читайте здесь