Экостиль и минимализм. Как украсить дом к году Зеленой Деревянной Змеи

Дизайнер Коваленко назвала антитренды в новогоднем украшении дома

IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA
Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA/Global Look Press

Новый год — 2025 почти на пороге, пора задуматься об украшении дома. Как создать атмосферу праздника и уюта, какие цвета выбрать, чтобы привлечь удачу, а от чего лучше отказаться, выяснил 360.ru.

Как украсить квартиру к Новому году: тренды-2025

В тренде будут следующие варианты украшения интерьера:

«Я бы не рекомендовала вешать мишуру или гирлянды на окна. Это смотрится не очень эстетично», — рассказала 360.ru дизайнер интерьеров, трендсеттер и хоумстейджер Катерина Коваленко.

IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Anastasiia Yani/Global Look Press

В этом сезоне будут актуальны праздничные хвойные венки, подвесные елочные композиции, нарядные банты, рождественские носочки, свечи и новогодние фигурки зверят, сказочных героев, снежинок.

Как нарядить елку в 2025 году

Большинство россиян делают елку центром интерьера, ведь она считается символом Нового года. Украсить дерево можно винтажными игрушками советского образца, современными или самодельными — кому как больше нравится, отметила Коваленко.

Можно выбрать искусственную, живую елку или в горшке.

IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA
Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA/Global Look Press

Актуальные игрушки

«Советские игрушки в тренде. Некоторые их коллекционируют. Правда, они безумно дорогие, но смотрятся интересно», — уточнила дизайнер интерьеров.

Елку можно украсить сухофруктами. Их нарезают и засушивают заранее.

«Поделки из натуральных материалов тоже актуальны в этом году», — добавила Коваленко.

Она посоветовала отказаться от пластиковых игрушек. Предпочтение нужно отдавать стеклу, дереву или другим натуральным материалам. Вместо традиционной звезды на верхушку деревянной красавицы можно повесить большой бант — это один из трендов предстоящего новогоднего сезона.

Shatokhina Natalia/news.ru
Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Какие цвета любит Зеленая Змея

Наступает год Зеленой Деревянной Змеи, поэтому елки предпочтительнее наряжать в цветах символа года:

Гирлянда

Чтобы новогодняя елка выглядела стильно и современно, можно добавить яркие акценты в виде гирлянды.

IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych/Global Look Press

«На елку можно повесить мелкую гирлянду, которая будет смотреться празднично и атмосферно», — пояснила дизайнер.

Гирлянда может быть однотонной или сочетать несколько цветов — это зависит от предпочтений. Помимо цвета, огни отличаются по формату. Бывают:

IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA
Фото: IMAGO/Zoonar.com/DARYA KOMAROVA/Global Look Press

Куда поставить елку в квартире

Как выбрать и повесить гирлянду правильно

При выборе гирлянды обратите внимание на ее тип, цвет, длину и количество лампочек. Удостоверьтесь, что гирлянда подходит для использования в помещении или на улице.

IMAGO/Zoonar.com/Petr Dvorak
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Petr Dvorak/Global Look Press
Maksim Konstantinov
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Как украсить балкон

Для украшения балкона к Новому году можно использовать гирлянды, мишуру, елочные игрушки и фигурки. Небольшие свечи в стеклянных банках создадут уютную атмосферу.

Для оформления подойдут натуральные материалы, например ветки ели или шишки. Используйте светодиодные ленты для создания эффекта мерцания. Главное — не перегружать пространство и выбирать те элементы, которые гармонично сочетаются.

Konstantin Kokoshkin
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Как украсить загородный дом снаружи

Для украшения двора загородного дома можно использовать:

IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko/Global Look Press

Как нарядить уличную елку

Чтобы нарядить уличную елку, подберите устойчивые к ветру и снегу украшения. Отдайте предпочтение изделиям из прочных материалов: пластика, металла или толстого стекла. Они не разобьются и не деформируются от холода или возможного падения.

Используйте электрические гирлянды с защитой от влаги и следите за их исправностью. Расположите так, чтобы провода не были видны.

Для крепления игрушек подойдут крепкие веревки и специальные крючки. Старайтесь распределять украшения равномерно по всей елке, чтобы она выглядела гармонично. Откажитесь от слишком тяжелых предметов, чтобы не повредить дерево.

Anastasia Sorgina/URA.RU
Фото: Anastasia Sorgina/URA.RU/Global Look Press

Что нужно успеть сделать до Нового года

Помимо украшения дома и покупки подарков, до праздников стоит завершить важные дела. Вот примерный список:

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