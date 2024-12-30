Сегодня 09:30 Пока часы 12 бьют. Как правильно загадать желание на Новый год 0 0 0 Фото: Kate Laine / Unsplash Интересное

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До Нового года осталось чуть больше суток. Ингредиенты для салатов куплены, шампанское уже можно положить в холодильник. Дети отправили письма Деду Морозу и грезят о подарках, взрослые же составляют списки желаний и целей на 2025-й. Как правильно мечтать под бой курантов — в материале 360.ru.

Как правильно загадать желание на Новый год — 2025 Новогодняя ночь — возможность не только провести время с близкими людьми и поделиться теплом, но и хорошенько помечтать и визуализировать самые смелые идеи. Когда, если не сейчас, добиваться успеха и менять жизнь к лучшему? Россияне с малых лет пишут письма Деду Морозу, и эта добрая вера в помощь свыше переходит во взрослую жизнь. Вероятно, даже скептики немного верят в чудо, когда слышат праздничную речь президента и видят, как другие закрывают глаза и представляют что-то поистине волшебное.

Чтобы даже самые смелые фантазии точно реализовались в наступающем году, важно правильно сформулировать свое желание, объяснила 360.ru эзотерик Аделина Панина.

Фото: Freepik

— Загадывать нужно конечный результат, а не инструмент для его достижения. Есть хотите купить квартиру, то желать нужно именно этого, а не просить «много денег». Возможно, вы заработаете средства, но квартиру уведут из-под носа или не найдете подходящий вариант.

Загадывайте в утвердительной форме, без слова «хочу». Когда вы произносите «Я хочу чего-то», то так и останетесь в положении «хотения». Желания формулируют в настоящем времени и каком-то конкретном сроке. Аделина Панина

— Формулируйте лично для себя. Желание, которое начинается с «Мой муж/моя мать/моя кошка станет миллионером», точно не сбудутся. Нужно переформулировать: «Доход моей семьи будет исчисляться в миллионах рублей». Однако эзотерик предупредила, что наилучший метод — желать только для себя: «Я куплю BMW X6» или «Я слетаю в отпуск на Мальдивы в пятизвездочный отель».

Фото: Freepik

— Нельзя загадывать желания, который принесут несчастье другим людям. Всегда необходимо мыслить экологично и помнить, что дурные поступки приведут к кармическим последствиям. Поэтому не стоит красть чужих жен или привлекать горе из зависти. — Уберите негативные формулировки и слова «должен» или «будет». Например, вместо «Я должен/должна получить повышение на работе» лучше написать: «Я получу повышение на работе и стану замдиректора». — Формулировка должна быть точной. Избегайте метафор и спорных моментов. Помните, что желания имеют свойство сбываться. Например, фраза «Я похудею до 55 килограммов» может привести к экстренному снижению веса из-за болезни. В этом случае лучше выбрать экологичное послание во Вселенную: «У меня будет здоровое спортивное тело весом 55 килограммов в следующем году».

Фото: Freepik

— Желания нельзя никому рассказывать или показывать. Установка, которую мы все помним из детства, работает и в этом случае. Оставьте мечты исключительно в вашей голове, отпустите их и ждите, когда все непременно случится. — Желания лучше сформулировать заранее. Эзотерик напомнила, что новогодняя ночь бывает раз в году, пролетит она настолько быстро за застольями и весельем, что не успеете обернуться, как президент начнет выступать с речью.

Люди часто не успевают обдумать или загадывают что-то неопределенное: «Хочу мужа, хочу денег, хочу шоколадку», а потом удивляются, почему получается всего лишь шоколадка или муж, который не устраивает. Аделина Панина

— Загадывайте то, что реально. Если вы живете в России и вдруг хотите стать королевой Англии, то вряд ли Вселенная пошлет вам принца на белом коне с идеальным британским акцентом. — Отпустите желание. Эзотерик посоветовала представить, что в ваших руках воздушный шар, который улетает во Вселенную, а затем возвращается с тем, о чем вы так мечтали. Полезно иногда мысленно переноситься к тому, что вы надумали: визуализировать в голове, как вы это получите.

Фото: Freepik

Топ-5 способов, как загадывать желания 1. Сожгите листок с желанием Возьмите листок бумаги и напишите свою самую заветную мечту. Под бой курантов подожгите его, оставшийся пепел бросьте в бокал с шампанским. Когда часы пробьют 12 часов ночи, выпейте все до дна. Лучше писать очень мелко и на маленьком листочке, который легко сгорит, чтобы не пришлось жевать бумагу. 2. Встаньте на стул Когда часы начнут бить 12, скорее встаньте на стул. Считается, что этот момент наполнен особой энергией. Загадайте желание и мысленно представьте себя в моменте, когда ваша мечта уже стала явью. Визуализируйте максимально подробно.

Фото: Freepik

3. Спрячьте желания под подушку Заранее напишите на 12 маленьких стикерах 12 самых заветных желаний, а потом положите их под подушку в ночь на Новый год. Как только вы проснетесь 1 января, вытащите первую попавшуюся бумажку. То, что выпадет, сбудется в грядущем году. 4. Загадайте желание на пламя свечи Заранее купите свечу, но выбирайте интуитивно: она должна сама «притянуть» вас. Ровно в полночь зажгите эту свечу, загадайте над пламенем желание и оставьте гореть. Также можно вырезать желание иголкой на воске. Если свеча догорит до конца, то мечтам суждено сбыться.

Фото: Freepik

5. Желание в коробочке Сделайте небольшую коробку и повесьте ее на новогоднюю елку. Перед волшебной ночью напишите желание на листке и положите записку в ту самую коробку. За пять минут до боя курантов прикоснитесь к шкатулке рукой и скажите: «Желание тайно, но станет реально». После этого возьмите ее в руки и держите до самого Нового года. Как только куранты закончат бить, листок с желанием киньте в окно, а коробочку верните на елку.