Сегодня 15:08 Наглядная агитация и праздник в одном флаконе. Советские новогодние игрушки — какими они были? 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Культура

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Самое волшебное священнодействие в преддверии новогодних праздников — наряжать елку. У большинства семей в странах бывшего СССР в коробках лежат не только новомодные игрушки, но и те, что достались от мам, пап, дедушек и бабушек. Советские раритеты уникальны («таких теперь не делают!»), к тому же это настоящая частица истории целой страны.

Игрушки с агитацией Советские новогодние игрушки начинали свой путь не только как елочные украшения, но и как элементы наглядной агитации СССР. Детвору с раннего возраста приучали к символике своей страны, знакомили с ее техническими достижениями и сельскохозяйственной продукцией.

Фото: Образцы новогодних макушек для елки 1961 года. Производство Московского завода елочных украшений «Иней» / РИА «Новости»

Позже, когда советская власть достаточно устоялась, появились и другие игрушки. Среди праздничной мишуры покачивались персонажи сказок и яркие сосульки, разноцветные грибы и шишки всех размеров. Любимцы у всех были разные — кто-то любил фигурки зверей и птиц, некоторым нравились просто шарики, другим были симпатичны смешные чайники или сверкающие ракеты. Но что бы и кто ни выбрал, эти игрушки делали главное: создавали для детей и взрослых праздничное настроение.

Топ-5 советских новогодних игрушек

1. Пятиконечные звезды; 2. Космонавты и ракеты; 3. Шары; 4. Шишки и грибочки; 5. Сосульки и снежинки.

Фото: Викимедиа

Возвращение Нового года в СССР Поначалу рождественские деревья украшали яблоками, но первый же неурожайный год заставил пересмотреть концепцию. Так на елках появились конфеты, золоченные орехи, деревянные и ватные расписные игрушки, бусы, а состоятельные граждане вешали дорогие стеклянные украшения. После Октябрьской революции новогодние и рождественские торжества отменили, саму елку власти объявили вредной буржуазной нелепицей. При этом многие жители по-прежнему отмечали Новый год — украдкой и за закрытыми дверями. Такие «тайные елки» украшали чудом сохранившимися старорежимными игрушками или самоделками.

Фото: Новогодние игрушки из ваты / РИА «Новости»

Время было непростое, но взрослым и детям одинаково хотелось хотя бы надежды на чудо. И оно произошло: накануне нового, 1936 года один из самых видных партийных деятелей Украинской ССР Павел Постышев, сам отец троих сыновей, неожиданно предложил вернуть новогодние праздники. Он выступил в прессе и напомнил, что раньше, до революции, елка была только у богатых детей — бедняки не могли позволить себе такую роскошь. Но в СССР все равны, поэтому советские дети имеют право на праздник. Разумеется, речь шла именно о праздновании Нового года — никаких религиозных подтекстов не рассматривалось.

Фото: Павел Постышев и дружеский шарж на него карикатуриста Бориса Ефимова / Викимедиа

Главный рупор страны, газета «Правда», опубликовала статью Постышева «Давайте организуем детям к Новому году хорошую елку» 28 декабря. Буквально за три дня все школы, детские дома, дворцы пионеров, детские клубы и театры успели подготовить праздник. Получилось настоящее советское волшебство. Дети получили новогодние пакеты со сладостями, играли оркестры, люди пели и танцевали. Если первые елки украшали всем миром, мастеря игрушки, флажки и бусы из чего придется, то к следующему Новому году советская промышленность могла похвастать налаженным производством елочных украшений и электрических гирлянд.

Фото: Обложка новогоднего номера журнала «Крокодил» за 1937 год; набор елочных украшений /РИА «Новости» / Викимедиа

Разумеется, к празднику пристегнули идеологию — в этом вопросе советская власть всегда была чуткой. Макушку новогоднего дерева украсили главным символом СССР — красной пятиконечной звездой. Получилось торжественно и красиво. Через несколько лет советские дети и не вспоминали, что когда-то елку предавали остракизму. Дед Мороз, Снегурочка и мальчик Новый год — преемник года уходящего — стали главными героями праздника: они желали всем счастья и напоминали детворе, как важно хорошо учиться, быть честными, смелыми и трудолюбивыми.

Фото: Елочное украшение «Красный боец» / Викимедиа

Как делали советские елочные игрушки Украшения выпускали не только фабрики, но и многочисленные артели при колхозах. Игрушки были стеклянными, еще их мастерили из ваты, фанеры, бумаги, картона, папье-маше и даже глины. После жесткой критики в прессе производители добавили ярких красок и сильно расширили ассортимент. Чаще всего на ветках покачивались разные игрушки с главными символами молодой страны — все той же пятиконечной звездой и серпом с молотом. Появились фигурки красноармейцев и пионеров, пограничников и полярников. Внесла свой вклад и индустриализация: на елках висели дирижабли, самолеты и трактора.

Фото: РИА «Новости»

В СССР был период, когда сказки считались вредным пережитком буржуазии. Детям рекомендовали читать не условную «Золушку», а рассказы о животных, популяризировали науку и технику, спорт. Поэтому среди снежинок и бус встречались фигурки снеговиков, лыжников и парашютистов, животных и птиц, фрукты и овощи. Не забывали мастера и о домашней утвари: чайники, самовары, чашки и даже утюги тоже поселились на еловых ветках.

Новый год во время Великой Отечественной войны Власти осознавали важность новогодней елки: не только детвора, но и взрослые весь год ждали этого праздника, который, как и сегодня, давал надежду: в будущем будет лучше. Даже когда началась Великая Отечественная война, в Советском Союзе выпускали елочные украшения и наряжали главный символ Нового года.

Фото: Новогодняя елка в блокадном Ленинграде / Викимедиа

Единственное, что изменилось, — материал для игрушек. Теперь мастера создавали их из отходов производства: пистолеты, танки, солдатиков, собак и пограничников делали из металлической стружки, ваты и остатков проволоки. Даже на фронте в Новый год бойцы старались украсить елку и сами мастерили игрушки. На открытках и плакатах советский Дед Мороз отважно боролся с фашистами.

Фото: Открытка художника Соломона Боима, 1941 год / Викимедиа

После войны пришло время возрождать страну. Ассортимент елочных игрушек пополнили грибы и сельскохозяйственные культуры: гроздья винограда, морковь, горох, помидоры, чеснок и грибы, яблоки и лимоны. Появились смешные свинки, овцы, куры, зайцы и даже попугаи. Приход к власти Никиты Хрущева добавил на полки с елочными украшениями «царицу полей» — кукурузу. Ее делали из стекла, картона, фольги, рисовали на флажках и открытках.

Фото: Елочные игрушки СССР / РИА «Новости»

К счастью, место для других персонажей по-прежнему находилось: советские художники создали игрушки по мотивам сначала русских народных, а потом и других сказок. На лапах новогодних елок появились хозяйка Медной горы, Кот в сапогах, Золушка, Старик Хоттабыч, Буратино. Со временем к ним присоединились Чиполлино и Гурвинок.

Фото: Фабрика елочных украшений. Контролер проверяет качество готовой продукции, 1968 год / РИА «Новости»

Постепенно в продаже стали появляться и простые украшения-шары. Иногда это были попросту одноцветные стеклянные сферы, но чаще их расписывали цветами или узорами, а подчас и снежинками. Еще были популярны разноцветные сосульки, шишки. Нередко дети сами создавали на уроках труда игрушки и гирлянды, особенно для школьных елок.

Конечно, новогодняя елка никак не могла обойтись без космоса. Хотя ракеты засверкали среди мишуры задолго до запуска первого искусственного спутника земли, после полета Юрия Гагарина трудно было представить себе советского человека, у которого не было бы фигурки космического корабля или космонавта.

Фото: Елочное украшение «Космонавт», 60-е годы XX века / Викимедиа

Чем еще украшали елку в советское время Помимо отечественных елочных украшений, в СССР стали появляться и импортные. Они пользовались большим спросом: всем хотелось получить хоть и дорогие, но необычные наборы с разноцветными шарами и игрушками. Одним из главных поставщиков такого счастья была социалистическая часть Германии — ГДР. Каждый год раскраска шаров и вид игрушек в немецких наборах менялись, неизменными оставались проволочные крючки (советские игрушки вешали на петельки из ниток или зажимах вроде прищепки). Украшения производили на народном предприятии «Тюрингер Кристбаумшмук», а на коробках были надписи по-русски «С Новым годом!».

Под елкой или около нее обязательно ставили Снегурочку и Деда Мороза с мешком подарков. Кукол шили из ткани, делали из ваты, позднее в ход пошли пластмассовые фигурки. Обычно именно около них после боя курантов и появлялись пакеты с подарками.

Кстати, создатели игрушек учитывали и квартирный вопрос советских граждан. В малогабаритных хрущевках зачастую было просто некуда ставить большую елку. Вот и стали появляться в продаже маленькие настольные деревца и украшения им под стать: крошечные шары и фигурки.

Фото: Новогодние украшения-шишки / РИА «Новости»

Раритет за большие деньги Современные елочные игрушки тоже по-своему замечательные: яркие, разные, хоть российские, хоть импортные — выбирай. Советские украшения стали редкостью, теперь за ними охотятся коллекционеры, готовые отдать внушительные суммы денег за наборы. Игрушки в хорошем состоянии могут стоить десятки, а иногда (если уж очень редкие) счет идет на сотни тысяч рублей. Даже картонные фигурки пользуются спросом. Правда, многие не готовы расстаться с семейным наследством.

Фото: На выставке елочных игрушек в Москве. Волшебный шарик в руках маленькой москвички, 1973 год / РИА «Новости»

Однако все в глубине души знают, что главное — вовсе не игрушки, а то настроение, которое мы вкладываем в праздник, готовность самим дарить его. И, конечно, верить в чудеса.