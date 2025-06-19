Сегодня 11:49 Шпионские игры со смертью. За что казнили Юлиуса и Этель Розенбергов 0 0 0 Фото: Этель и Юлиус Розенберги после оглашения обвинительного приговора. Roger Higgins / Публичное достояние Мир

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Ровно 72 года назад в США казнили Этель и Юлиуса Розенбергов. Их обвиняли в работе на СССР и передаче секретных данных о новейших американских военных разработках, в том числе о ядерном оружии. До сих пор не умолкают споры: были эти люди действительно советскими агентами или просто пострадали за политические взгляды? Их подлинная история — в материале 360.ru.

Как Юлиус Розенберг встретил Этель Юлиус Розенберг родился в мае 1918 года в Нью-Йорке. Родители, еврейские иммигранты из Российской империи, работали в магазинах Нижнего Ист-Сайда. Парень прилежно отучился в средней школе, затем поступил в колледж Нью-Йорка и стал членом Молодежной коммунистической лиги США. Там он познакомился с Этель Грингласс. Девушка была старше Юлиуса на три года — еврейка с Манхеттена, родители родом из Минска и Галиции. Мечтала стать актрисой и певицей, но в итоге устроилась секретаршей в судоходную компанию. Молодые люди поженились в 1939 году, тогда же Юлиус получил степень в области электротехники и устроился инженером в корпус связи армии штата Нью-Джерси. Однажды один из американских коммунистов познакомил Розенберга с выпускником Массачусетского технологического института Семеном Семеновым. Новый знакомый не скрывал, что приехал из Одессы учиться по обмену, а затем остался работать в США старшим инженером советско-американской компании «Амторг».

Фото: Типичная нью-йоркская квартира. Heritage-Images / www.globallookpress.com

Коммунисты Розенберги К тому времени Самуил Таубман — так на самом деле звали одессита — успел наладить широкую сеть агентов, которые предоставляли материалы по авиации, химии, бактериологии, радиооборудованию. Он сумел добыть и переправить в Москву образцы пенициллина, крайне необходимого для лечения больных и раненых. Да, Семенов был советским разведчиком. Розенбергов он завербовал довольно быстро. Научил супругов всем тонкостям конспирации, и скоро в Советский Союз потекли тысячи секретных отчетов, включая документы бесконтактного взрывателя, данные о строительстве циклотрона и полный комплект чертежей первого американского реактивного истребителя Lockheed P-80 Shooting Star. Новоявленные шпионы и сами оказались не промах по части вербовки. Например, Юлиус склонил к сотрудничеству участника Манхэттенского проекта (то есть разработки ядерной бомбы) инженера Рассела Макнатта, который работал над проектами для заводов в Национальной лаборатории Оук-Ридж и имел доступ к секретам о процессах производства оружейного урана.

Фото: Ядерная бомба «Толстяк», которую сбросили на Нагасаки в 1945 году. imago stock&people via www.imago / www.globallookpress.com

Провал Розенбергов Розенберги привлекли к нелегальной работе родного брата Этель Дэвида Грингласса. Он, как и сестра, был членом американской Молодежной коммунистической лиги, работал механиком в атомной лаборатории и передавал все известные ему сведения. Затем к шпионской работе присоединилась его жена Рут. Летом 1945-го, накануне первого испытания атомной бомбы, Грингласс подготовил небольшое сообщение, но связной не смог поехать к нему на встречу. Тогда решили нарушить одно из основных правил разведки и отправить курьера другой разведгруппы. Им оказался химик Гарри Голд, работавший на СССР с 1934 года. Вот только к тому времени за ним уже следили ФБР и MI6.

Фото: Гарри Голд / Публичное достояние

При чем тут британцы? Они «вели» Клауса Фукса — немецкого физика-теоретика, участвовавшего в Манхэттенском проекте по протекции самого Роберта Оппенгеймера. Он передал СССР данные о ядерном оружии, водородной бомбе, производстве плутония в США, реакторах атомного центра в Уиндскейле и еще немало полезных сведений. Американцы тоже знали о советских резидентах. Но прочитать их шифровки или поймать агентов не удавалось. В конце концов, в 1943-м создали специальный секретный проект Venona — там работали лучшие криптоаналитики и лингвисты. Все депеши разобрать они не могли, но оценили масштаб шпионажа и установили личности многих агентов.

Фото: Создатель Venona, математик и криптоаналитик Джин Грабил / Публичное достояние

В 1950 году Фукса и Голда арестовали практически одновременно в Великобритании и США. Оба поначалу отнекивались, но в итоге выдали всех, кого знали и о ком слышали. Так американские спецслужбы пришли к Гринглассу. Говорили, будто Розенберг, чуя опасность, отдал шурину пять тысяч долларов на побег в Мексику, но тот предпочел потратить деньги иначе.

Фото: Клаус Фукс / Публичное достояние

Дело в том, что за полгода до ареста Дэвида беременная вторым ребенком Рут подошла слишком близко к газовому обогревателю и ее ночная рубашка загорелась. Женщина получила серьезные ожоги второй степени, перенесла пересадку кожи. Ясное дело, больничные счета нужно было оплачивать. Когда Грингласса арестовали, он до последнего отпирался. Но ему пригрозили, что посадят еще не оправившуюся от ожогов Рут в тюрьму, а детей отдадут на усыновление. Механик пытался защитить хотя бы сестру, но ему отказали и в этом. Так что он дал показания против обоих Розенбергов в обмен на иммунитет для жены. Сам Грингласс получил 15 лет тюрьмы, но уже через девять с половиной лет вышел на свободу. В дальнейшем семья жила в Нью-Йорке под вымышленными именами. Умер Дэвид в 2014 году, через шесть лет после смерти Рут, в доме престарелых.

Фото: Дэвид и Рут Грингласс / Публичное достояние

Как судили Розенбергов Суд был громким — процесс приковал внимание всего мира. Розенберги, в отличие от Фукса, Голда и Грингласса, отказались признать вину. Они назвали свой арест антикоммунистической и антисемитской провокацией. Последнее обвинение, впрочем, было неудачным, ведь и главный судья, и государственный обвинитель тоже были евреями. Это было время расцвета маккартизма — охоты на коммунистов в США. Тогда не прощали даже просто подозрения в сочувствии «красным». Например, сценарист «Римских каникул» Далтон Трамбо всего-то отказался свидетельствовать против коллег и получил год тюрьмы и место в черном списке Голливуда. Его имя вернули в титры только в 2011 году. Что уж говорить о людях, которые не только открыто признавали свои коммунистические взгляды, но и подозревались в шпионаже. Окончательно Розенбергов «зарыл» наставник Дональда Трампа Рой Кон: после его обвинительной речи супругов признали виновными и приговорили к казни на электрическом стуле. Говорят, именно Кон добился от Грингласса показаний против сестры.

Фото: Этель Розенберг / Публичное достояние

Казнь Юлиуса и Этель Розенбергов Смертную казнь должен был утвердить 33-й президент США Гарри Трумэн, но он уклонился, оправдываясь тем, что полномочия истекали. Розенбергам пришлось два года ждать своей судьбы тюрьме Синг-Синг. Зато новый лидер Дуайт Эйзенхауэр не колебался и подписал приговор. Помиловать супругов просили множество известных людей со всего мира: политики, ученые, писатели, художники и поэты. Среди прочих заступников были Альберт Эйнштейн, Жан-Поль Сартр и Бертольт Брехт, Томас Манн и папа римский Пий XII, Жан Кокто, Фрида Кало и Диего Ривера. Все прошения власти отклонили.

Фото: Публичное достояние

Казнь назначили на 18 июня 1953 года, но перенесли на день позже из-за шаббата. Юлиус умер быстро — от первого же удара током. Сердце Этель не перестало биться даже после трех разрядов. Служители тюрьмы еще дважды подавали электричество и, похоже, увеличили мощность: очевидцы рассказывали, что от головы женщины пошел дым. Розенберги были единственными американскими гражданскими лицами, казненными за шпионаж во время холодной войны. Их похоронили на еврейском кладбище в Нью-Йорке. В последний путь пару провожали 500 человек, еще приблизительно 10 тысяч стояли у часовни морга в Бруклине.

Интересно Изображения Розенбергов выгравировали на мемориале в Гаване. Боб Дилан написал о них песню «Юлиус и Этель», их историю рассказали во множестве книг, кинокартин и сериалов, даже «Секретные материалы» отметились. В «Ангелах в Америке» Этель Розенберг сыграла Мэрил Стрип. Изображения Розенбергов выгравировали на мемориале в Гаване. Боб Дилан написал о них песню «Юлиус и Этель», их историю рассказали во множестве книг, кинокартин и сериалов, даже «Секретные материалы» отметились. В «Ангелах в Америке» Этель Розенберг сыграла Мэрил Стрип.

Наследие Розенбергов Роберт и Майкл, два осиротевших мальчика шести и 10 лет, оказались не нужны своей многочисленной родне — никто не горел желанием взять в дом детей казненных государственных преступников. Из детского дома их вытащили друзья родителей — Энн и Эбел Мееропол. Они усыновили ребят, дали свою фамилию. Старший, Майкл Мееропол, стал профессором экономики, младший, Роберт Мееропол, — антропологом. Братья написали книгу о семье, личные мемуары и основали Фонд Розенбергов, который помогает детям преследуемых активистов. Дочь Майкла, Айви Мееропол, сняла в 2004 году документальный фильм о своих бабушке и дедушке.