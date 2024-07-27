Сегодня 13:37 Крещение Руси. Как князь Владимир изменил ход истории Историк Володихин рассказал, почему именно Владимира считают крестителем Руси 0 0 0 Фото: Global Look Press Общество

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Крещение Руси — событие, которое изменило ход истории России. Ровно с этого момента нашу страну можно считать христианской. Что означает этот праздник, при чем тут князь Владимир и как сюжет отразили в искусстве — в материале 360.ru.

История крещения Руси Кто крестил Русь Изначально на Руси преобладало язычество. Правивший в это время князь Владимир, прозванный позднее Красным Солнышком, понимал, что в стране происходит много конфликтов из-за религии. Проблема была в том, что у язычников много божеств, из-за чего среди населения и разных княжеств не было единства. Согласно «Повести временных лет», язычник Владимир пригласил к себе представителей разных религий, которые презентовали ему свои вероучения. Мусульманство Владимир отверг из-за запрета алкоголя, больше же всего ему пришлось по душе христианство. После встречи князь послал своих подданных узнать все плюсы и минусы религий. Вернувшиеся послы рассказали о них, в том числе о христианстве. Князя заинтересовали речи о Страшном суде и сотворении мира. При этом он понимал, что центр христианства находится в Византии, и Руси придется подчиниться ей. Тогда князь Владимир захватил город Корсунь и потребовал у императора Византии Василия II отдать ему в жены сестру Анну.

Фото: РИА «Новости»

Последнему пришлось согласиться, но он все равно поставил условие — Владимир должен креститься. Князь повиновался и совершил обряд в 988 году. В том же году Владимир вернулся в Киев и приказал уничтожить всех языческих идолов. Жителей города, а затем и других княжеств начали крестить, очень часто насильно. Впервые таинство провели в месте пересечения рек Почайна и Днепр. Процесс затянулся примерно на 100 лет. Первая христианка на Руси Князь Владимир был не первым, кому приглянулась новая вера. До него христианство приняла княгиня Ольга, которая приходилась ему бабкой. Ольга была замужем за князем Игорем, которого древляне заманили в ловушку и подло убили. На тот момент его сын Святослав, отец Владимира, был трехлетним малышом. Женщина отомстила за супруга и употребила в дело свою хитрость. Она сожгла заживо пришедших к ней как с беспомощной вдове древлян. Ольга крестилась в 955 году, но не считала, что все население Руси следует обратить к этой религии.

Фото: Global Look Press

Почему крестителем считают Владимира? Малое Крещение Руси, так называемое Фотиево крещение, произошло в IX веке. Большое Крещение, которое начал князь Владимир, затронуло население массово, рассказал 360.ru доктор исторических наук и писатель Дмитрий Володихин. «Оно сделало процесс христианизации Руси необратимым. Все, что было до этого, затронуло, по всей видимости, небольшой процент жителей. Поэтому именно Владимира называют крестителем, а не Ольгу или кого-либо еще из русских князей более раннего периода», — пояснил эксперт.

Фото: Global Look Press

День крещения Руси: суть праздника Сейчас историки расходятся во мнениях о годе Крещения Руси, однако разница эта составляет год или два. «Например, некоторые предполагают, что крещение началось в 987 году. Но хронология русской летописи для X века достаточно сбивчива. Дату назвали примерную, но с опорой на имеющиеся документы. И если 988 год не совершенно точный, то очень близкий к правде», — отметил Володихин. Почему Крещение Руси отмечают 28 июля? Главный акт Крещения Руси — это крещение в Киеве. При нем присутствовал сам Владимир. «Для государства это был официальный акт и момент отсчета большой христианизации страны. Поэтому в России праздник начали отмечать 28 июля — в день памяти святого князя Владимира», — отметил Володихин. В июне 2010 года президент России Дмитрий Медведев утвердил дату праздника в федеральном законе и вписал День крещения Руси в перечень памятных дат страны.

Фото: Sergey Sobyanin/Twitter.com / Global Look Press

Значения принятия православия в истории России Крещение Руси способствовало единению разрозненных племен и формированию государственности и идеологии. После принятия христианства расширились дипломатические и культурные отношения с Византией и христианскими странами Европы. На Руси появились первые религиозные книги, переводы, литература. Таким образом, на Руси зарождалось образование.

Фото: President of Russia/Twitter.com / Global Look Press

Крещение Руси в иконах и живописи Крещение Руси — довольно далекое от нас событие, о достоверности которого можно только гадать. Эти немногие знания деятели искусства смогли воплотить в жизнь. Вот некоторые из них: Картина Ивана Эггинка 1822 года «Великий князь Владимир избирает религию»;

Картина Петра Заболоцкого 1866 года «Обращение князя Владимира в христианство»;

Полотно Василия Перова 1870-1880 годов «Крещение Руси» и 1880 года «Первые христиане в Киеве»;

Картина Васнецова 1885-1893 годов «Крещение князя Владимира».

Фото: Картина художника Виктора Васнецова «Крещение Руси» / РИА «Новости»

Сюжет был популярен и у живописцев и иконописцев более ранних периодов. Например, сейчас можно найти фрески и иконы, датированные XVI веком. Мастера изображали князя Владимира, его крещение, жизнь. Работы можно встретить в Вологодской церкви Рождества Богоматери, кремлевских постройках времен Ивана Грозного, в Архангельском соборе в Кремле и других храмах и церквях. В XVII веке помимо изображений мастера выполняли резные фигурки равноапостольных святых — Константина и Владимира. Есть след Крещения Руси и в архитектуре. Первый храм-памятник, посвященный событию, появился в Херсонесе (тот самый Корсунь, который захватил Владимир) в 1825 году.

Фото: Крестный ход к памятнику князю Владимиру в Москве в День Крещения Руси / РИА «Новости»

Православные традиции в День крещения Руси 28 июля По традиции в День Крещения Руси по всей стране проходят богослужения. В 2024 году 28 июля выпадет на воскресенье — выходной день. В полдень по благословению патриарха всея Руси Кирилла прозвучит праздничный колокольный звон. В Москве служба пройдет в Успенском соборе в Кремле. Помимо этого, верующие пройдут единой процессией к памятнику князю Владимиру на Боровицком холме. По телевидению покажут документальные фильмы о событии, князе Владимире, а православные каналы проведут прямые трансляции с мест богослужений.