Сегодня 09:00 Очищение от зла и грехов. Почему на Ивана Купалу мылись в банях и искали папоротник Религиовед Маслаченко объяснила связь Ивана Купалы и Рождества Иоанна Предтечи 0 0 1 Фото: Телеканал «360» Интересное

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Ивана Купала — древний языческий праздник у славян. Его совмещали с Днем летнего солнцестояния, отмечали народными гуляниями, купанием, обрядами и гаданиями. Что это за праздник, в чем его суть и история, что можно и нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Когда отмечают Ивана Купалу в 2024 году В 2024-м, как и в другие годы, праздник Ивана Купала отметят в воскресенье, 7 июля. Его празднование начнется еще накануне, 6-го числа, сразу после захода солнца. В чем суть праздника Купалы Праздник берет свое начало в язычестве, когда славяне поклонялись богу Купало, который покровительствовал самой жизни и плодородию. Наши предки совершали омовение в банях и водоемах, тем самым смывая грехи и несчастья.

Интересно Имя Иван, или Иоанн, появилось с Крещением Руси. Христиане пытались заменить праздник Купала на Рождество Иоанна Крестителя, но язычники долго не принимали его. В итоге этот день начали называть Иваном Купалой или просто Ивановым днем. Имя Иван, или Иоанн, появилось с Крещением Руси. Христиане пытались заменить праздник Купала на Рождество Иоанна Крестителя, но язычники долго не принимали его. В итоге этот день начали называть Иваном Купалой или просто Ивановым днем.

«Иван Купала совпадает по времени и названию с христианским праздником Рождества Иоанна Предтечи, также известного как Иоанн Креститель, чье имя с греческого переводится как „погружатель в воду“. Он объединяет языческую и христианскую традиции», — рассказала 360.ru религиовед Инна Маслаченко.

Фото: Siarhei Balai/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Иван Купала символизирует рождение Иоанна Крестителя, очищение от зла, связь с природой и благодарность богам и предкам, поддерживая верность историческим корням, добавила эксперт. Ранее Ивана Купалу отмечали в день летнего солнцестояния, но при переходе на юлианское летоисчисление даты перестали совпадать. При этом обряды и ритуалы обоих событий переплелись и повторяют друг друга.

День и ночь Ивана Купалы Народные традиции, обряды и ритуалы «Иван Купала — это праздник, когда проводятся разнообразные ритуалы с использованием воды и огня. Люди собираются в больших компаниях, празднуют, гадают, обновляют свои дома и общаются с окружающими», — отметила Маслаченко. В России этот праздник отмечают как в узком семейном кругу, так и масштабно — всем селом или городом. Иван Купала — светлый и миролюбивый праздник, который близок даже тем, кто не исповедует языческие верования.

Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press

Перед праздником Ивана Купалы не требуется сложная подготовка. «Наряд должен быть простым и „деревенским“, без излишних украшений. Девушки могут носить легкие и струящиеся платья или юбки до пола, а парни — удобную одежду простого кроя. Природные украшения, такие как венки, цветы или бусы из ягод приветствуются», — пояснила религиовед. Заранее стоит подготовить баню, чучело для сожжения и бревна для костра. Следует найти просторную площадку для танцев, хороводов и уличных игр. Обычно перед праздником люди собираются у костра и встречают Иванов день под его звуки. На таких встречах можно устраивать хороводы, петь песни и частушки, рассказывать истории, устраивать любимые игры.

Фото: Henadz Zhinkov/XinHua / Global Look Press

«Молодые пары прыгают через костер, держась за руки, и если их руки не разойдутся, это считается предзнаменованием крепкого союза», — отметила Маслаченко. В былые времена огонь использовали для символического избавления от обид, тревог и бед: сжигая ненужные вещи, люди очищались от негатива. Мамы и бабушки кидали в костер рубашки заболевших детей и внуков, чтобы вместе с дымом ушла болезнь и выздоровление наступило быстрее. По традиции на Ивана Купалу люди искали папоротник. Они верили, что его цветение принесет особые силы. Согласно легенде, лишь раз в год он распускал свои лепестки, охраняя от нечистой силы. Нашедший этот цветок якобы обретал уникальные способности: понимание животных, контроль над стихией, общение с духами, обнаружение сокровищ и дар невидимости.

Фото: Henadz Zhinkov/XinHua / Global Look Press

Незамужние девушки плели венки из полевых цветов, вставляли в них лучины и пускали по реке. В зависимости от его положения определялась судьба хозяйки. Чем дольше горела лучина, тем дольше должна быть жизнь девушки. Обладательница венка, который уплыл дальше всех, должна была стать счастливой. Утонувший венок означал, что скорой свадьбы не предвидится. Помимо ритуалов с венками в водоемах много купались. Кроме того, на Иванов день пары сватались. Что запрещено 7 июля В праздник не рекомендуется заплывать слишком далеко. Считается, что русалки в водоемах ведут себя не слишком доброжелательно и могут утащить с собой человека или что-то ценное из вещей, рассказала Маслаченко.

Фото: Zoya Shu/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Ивана Купала совпадает с Петровым постом, поэтому от употребления алкоголя лучше отказаться. Считается, что найденные в этот день деньги принесут несчастье. По возможности их следует вернуть хозяину, а если этого сделать невозможно, то рекомендуется обойти находку стороной. В ночь на 7 июля спать не следует. Считалось, что злые духи могут очернить душу спящего. В современном мире запрет соблюдается редко.