Сегодня 22:40 «К ним очередь». Депутат объяснил, как отличить таролога от шарлатана Депутат ГД Нилов выступил против запрета гороскопов и гаданий на ТВ 0 0 0 Эксклюзив

Интересное

Госдума РФ

Депутаты

Астрология

Не все в Госдуме поддержали идею запретить гадания и гороскопы по телевидению. Председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал ведущей 360.ru Регине Ореховой, как сам однажды обратился к тарологу.

Последняя инстанция «Я не предлагал ни запрещать, ни изгонять. <…> Считаю, что с одной стороны, конечно, есть мошенники, шарлатаны, с другой стороны, есть люди, которые действительно обладают определенными экстрасенсорными возможностями и способностями», — сказал он. Нилов напомнил, что эзотерики появились не вчера. В истории есть много примеров, в том числе в России. В Советском Союзе таких людей даже изучали. Депутат заявил, что в некоторых жизненных обстоятельствах, например, при тяжелой болезни, они могут дать человеку последнюю надежду, и обращаться ли к экстрасенсам — личное дело каждого.

Если человек дошел до определенной жизненной ступени, когда не видит иного выхода, и если нашелся человек, который смог ему помочь, это его личное дело. Это деликатная тема. Ярослав Нилов

Депутат и сам обращался к потусторонним силам. Он признался, что молитвы в адрес Матроны Московской всегда ему помогали. А однажды собеседник 360.ru даже побывал у таролога. «Как-то пробовал. Ради интереса мне разложили карты Таро, и во многом все, что было произнесено, потом совпало. Опять же это может быть вопрос случая, я это делал из любопытства определенного, а не потому что того требовали жизненные обстоятельства», — рассказал он. Аферисты с телевидения Нельзя допускать шарлатанства и мошенничества, когда люди просто теряют огромные деньги и имущество из-за таких специалистов, согласился депутат. Он объяснил, что инициатива его коллег направлена лишь на то, чтобы запретить позиционирование эзотериков в публичном пространстве. Однако хорошие специалисты и так не ходят на телевидение.

Фото: РИА «Новости»

«Могу сказать, что они как раз в рекламе не нуждаются. Они не любят себя позиционировать, выступать, публично где-то появляться. И чаще к ним очередь, информация о них расходится народными методами», — сказал он. Депутат подтвердил наличие шарлатанов, которые как раз таки рекламируют услуги по снятию порчи и гаданию. Эти люди, по его словам, имеют определенный спрос и пользуются эмоциональной потребностью своих клиентов.