Сегодня 15:37 Год, когда россияне продали души? Маги и шаманы здесь власть 0 0 0 Фото: Britta Pedersen/ZB / Global Look Press Эксклюзив

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В конце года мы традиционно подводим итоги — личные, общественные, государственные. А как вам, друзья-товарищи, такой итог 2024-го? Россияне потратили на магию и астрологию за прошедшие 12 месяцев 2,4 триллиона рублей. Сумма не просто баснословная, астрономическая, но и запредельно космическая, выходящая за границы и разума, и страны. Даже на еду россияне потратили меньше — «всего-то» два триллиона.

К слову, когда много тратишь на продукты питания, звучит фраза: «Все уходит на унитаз». Как назвать безумие, когда люди несут тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч рублей астрологам, гадалкам, экстрасенсам, магам? Все уходит в пробитую чакру? Прохудилась она, как любил шутить Задорнов? И тут очень хочется интеллигентно поддеть, ввернуть что-нибудь этакое критическое, но на ум приходит только вульгарно-грубоватое: вы совсем с ума посходили? Далее, простите, будет короткая рубрика «я же говорил». Но ведь я пять лет твержу, что Россия возвращается в начало 90-х в вопросах ментального и психического здоровья. Вспомните, что творилось в те годы. Люди стояли в очередях к гадалкам и экстрасенсам, лечили себя не пойми чем (часто с риском для жизни), записывались в секты и разорялись там, кончая в дурдоме или петле. Это было гигантское обдуривание человека, народа, страны. К сожалению, порой с летальным исходом.

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Но почему, собственно, было? Отчего в прошедшем времени? Есть! Вот где подлинная трагедия. Секты и просто объединения безумцев действуют. Сатанисты свирепствуют. Родители доводят до смерти детей нетрадиционными методами лечения. Астрологи зарабатывают за день больше, чем педагоги за месяц. Вообще, похоже, самая выгодная работа в России (кроме топ-чиновничества) — днем в астрологии, вечером в эскорте. Страна определенно сходит (или уже сошла?) с ума.

У этих историй обыкновенного безумия есть как очевидные, так и скрытые причины. Первая очевидная — то, что с утра до вечера медиа кормили и кормят нас дичью. Экстрасенсы и астрологи появляются чуть ли не в каждой рейтинговой программе. Социальные сети вообще превратились в смесь порно и услуг из серии «познай себя». Кто и когда запустил этот конвейер безумия?

Еще одна очевидная причина — катастрофическое снижение авторитета религиозных институций. Православия в первую очередь. Опять же, у того есть как объективные, так и субъективные причины. Мы все, к сожалению, видели не самых адекватных священников. Другой вопрос, что православие для современного человека в принципе непосильная ноша. Ведь чему учат этого самого современного человека? Что он во всем разбирается, что его мнение крайне важно, что он замечательный. На самом деле, обществу, Матрице плевать на него — просто так впаривать товар легче. «Ты этого достойна!»

Фото: Britta Pedersen/ZB / Global Look Press

И вот этот потребитель, пропитанный «любовью» и «мудростью», однажды понимает, что дела идут у него так себе, что его внутренний человек задавлен и болен. Или просто навалились беды и неприятности, которые случаются, в общем-то, у каждого. Раньше человек шел в храм — и там ему рассказывали, если знали сами, сложные штуки из глобальной системы координат, говорили, что хорошо бы почитать Евангелие и Иоанна Кронштадтского, например. Но кто такой Иоанн Кронштадтский для современного человека? Ладно он, кто такие евангелисты Марк и Иоанн?

Фото: Florian Gaertner/Photothek Media Lab / Global Look Press

То ли дело, когда на все проблемы тебе отвечают: «Нужно проработать это / принять / полюбить себя. Полюби себя. Обязательно полюби себя». И прочая дрянь. Причем впаривают эту ересь люди откровенно, скажу мягко, глупые и алчные. Но ведь именно глупость у нас так активно культивируется все эти годы, десятилетия. По радио, по телевидению, по социальным сетям ежесекундно транслируется то, что унижает человеческое достоинство и оскорбляет человеческий ум. Тупость превратилась в цель и самоцель; не надо быть умным — надо быть ушлым. Неудивительно, что общество глупых ищет ответов у аферистов. Что касается скрытых причин этого «магического безумия», то мы живем в эпоху стремительных перемен — настолько стремительных, что никто, практически никто не поспевает за ними; более того, не в состоянии осознать, осмыслить их. Или даже помыслить. Но какая-никакая иерархия человеку необходима, как и поиск ответов.

Беда в том, что современный потребитель информации не ищет знаний — он ищет подтверждения своих «сакраментальных и уникальных» мыслей. Он же храм, он же светоч, он же носитель света. Ну, вы слышали все это, да?

Плюс, конечно, чудовищный травматический синдром, вызванный бойней вокруг, темпом жизни, стрессом и прочими убийственными атрибутами «комфортной жизни». Человек ищет помощи, человек ищет анестезии — и винить его в этом нельзя. Винить тут в первую очередь надо государство, которое, по сути, отдало психиатрическую и психологическую помощь на откуп, что называется, частным лицам, большинство из которых — шарлатаны и прохиндеи.

Фото: Stocktake/imageBROKER.com / Global Look Press

Казалось бы, можно просто посмеяться над всем этим бредом, что творится вокруг — с ретроградными Меркуриями, отпусканием шариков, позитивным настроем, курсами тантрического проникновения, — но трагедия в том, что подобное реально деформирует и человека, и общество в целом, приводя к полновесной катастрофе. В чем она выражается? Да вы оглянитесь вокруг: сколько безумцев стало? Что они делают? И главное — кто им может помочь? Катастрофа? Да, самая настоящая катастрофа погружения в абсолютный психологический и ментальный хаос, который никто, похоже, не желает упорядочивать.