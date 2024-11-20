Сегодня 19:38 «На служение Христу изначально избранная». История жизни Матроны Московской Протоиерей Цыпин рассказал, кому помогает Матрона Московская и как ей молиться 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Культура

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В пятницу, 22 ноября, православные верующие будут вспоминать преподобную Матрону Московскую. День ее памяти приходится на 2 мая, но в ноябре празднуют день ангела всех Матрон. Что известно о нелегкой жизни блаженной, кому она помогает, как правильно молиться и что делать в день Матрен зимних — в материале 360.ru.

Тяжелая жизнь Матроны Московской Матрена Дмитриевна Никонова родилась в 1881 году в селе Себино Тульской губернии. Предполагается, что датой ее появления на свет стало именно 22 ноября — в день Матроны Константинопольской, которая жила в V веке в городе Пергии. «Матрона была слепорожденной. Она жила непублично, но это была жизнь молитвенницы, сподвижницы», — рассказал 360.ru протоиерей профессор Московской духовной академии и Сретенской академии клирик Владислав Цыпин. Девочка родилась в крестьянской семье, в которой уже росло трое детей. Родители жили небогато, и ребенок-инвалид для них был бы обузой.

Интересно Мать Матроны Наталья перед родами видела сон, в котором ее дочь пришла в образе слепой птицы с человеческой головой. Женщина настояла на том, чтобы не отдавать девочку в приют, а воспитывать в семье. Мать Матроны Наталья перед родами видела сон, в котором ее дочь пришла в образе слепой птицы с человеческой головой. Женщина настояла на том, чтобы не отдавать девочку в приют, а воспитывать в семье.

Матрона с детства была кроткой и вела праведную жизнь. В 17 лет ноги девушки отнялись, о чем она знала заранее, но ни разу не роптала на Бога, а приняла испытание со стойкостью и смирением. «Рассказывают и о внешнем, телесном знаке богоизбранности младенца — на груди девочки была выпуклость в форме креста, нерукотворный нательный крестик. Позже, когда ей было уже лет шесть, мать как-то стала ругать ее: „Зачем ты крестик с себя снимаешь?“ „Мамочка, у меня свой крестик на груди“, — отвечала девочка. „Милая дочка, — опомнилась Наталья, — прости меня! А я-то все тебя ругаю…“» — говорится в житии святой.

Фото: РИА «Новости»

Несмотря на ограниченность в передвижении, Матрону брали в паломничества, благодаря чему она побывала в Троице-Сергиевой лавре, Киево-Печерской лавре, Санкт-Петербурге.

Матрона пережила Гражданскую войну, революцию. В 1925 году она переехала в Москву, которую называла «святым городом» и «сердцем России». В те времена активно шли гонения на Церковь, саму Матрону много раз хотели арестовать. Пережила она и Великую Отечественную войну. В 1939-м или 1940-м блаженная говорила: «Вот сейчас вы все ругаетесь, делите, а ведь война вот-вот начнется. Конечно, народу много погибнет, но русский народ победит».

Фото: Часовня Матроны Московской в селе Паданы Медвежьегорского района Республики Карелия / РИА «Новости»

В столице праведной старице приходилось полагаться на посторонних людей, скитаться по квартирам и скрываться от властей, так как жила она без прописки. Однако Матрона, совсем немощная, всегда знала, когда нужно переехать. Молва о ней разнеслась не только по всей Москве, но и далеко за ее пределами. К Матроне ходили за советом и наставлениями, просили о помощи и верили в силу ее молитвы.

Интересно Матрона умерла 2 мая 1952 года. Свою смерть она предсказала за три дня до этого. Матрона умерла 2 мая 1952 года. Свою смерть она предсказала за три дня до этого.

«Сначала круг ее почитателей был небольшим. Но в 90-е годы, после публикации биографии, этот круг расширился. К могиле Матроны на Даниловском кладбище стали стекаться паломники, ее канонизировали», — рассказал Цыпин.

Фото: РИА «Новости»

Кому помогает Матрона Московская Чаще всего Матроне Московской молятся об исцелении, в том числе от тяжелых болезней, таких как онкологические. «Люди приходят к мощам святой, потому что верят в силу ее молитв за болящих», — отметил Цыпин. Есть специальный тропарь, с которым можно обращаться к Матроне.

Чаще всего верующие обращаются к Матроне своими словами. Человек просит то, что желает получить, — как правило, исцеления и здоровья. Но для сознательного христианина важно попросить и о духовном исцелении, освобождении от грехов. Обращаться нужно с покаянными чувством и словами Владислав Цыпин

Где находятся мощи Матроны Московской В 1998-м мощи Матроны Московской перенесли в Покровский монастырь. На следующий год ее канонизировали. В честь праведной старицы в 2013 году в столице начали строить храм в Дмитровском, на улице Софьи Ковалевской. Работы завершили к 2018 году. Храм состоит из двух частей: часовни в честь Иоанна Кронштадского и основного храма, освященного в честь Матроны Блаженной. При нем есть воскресная школа, звонница и небольшой музей.

Фото: Alexei Gyngazov / Global Look Press

Молитва о помощи Матроне Московской Тропарь Бо́гом умудре́нную блаже́нную ста́рицу Матро́ну,/ земли́ Ту́льския процвете́ние/ и гра́да Москвы́ пресла́вное украше́ние,/ восхва́лим днесь, ве́рнии./ Сия́ бо, све́та дневна́го не позна́вши,/ све́том Христо́вым просвети́ся/ и да́ром прозре́ния и исцеле́ния обогати́ся./ Пресе́льница же и стра́нница на земли́ бы́вши,/ ны́не в черто́зех Небе́сных Престо́лу Бо́жию предстои́т// и мо́лится о душа́х на́ших. Кондак К служе́нию Христо́ву/ от чре́ва ма́терня предызбра́нная,/ пра́ведная Матро́но,/ стезе́ю скорбе́й и печа́лей ше́ствующи,/ тве́рдую ве́ру и благоче́стие яви́вши,/ Бо́гу угоди́ла еси́./ Те́мже, почита́юще па́мять твою́, мо́лим тя:/ помози́ и нам в любви́ Бо́жии пребыва́ти,// ста́рице блаже́нная.

Фото: РИА «Новости»

Молитва О, блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющи, при́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниях дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бога, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Фото: Philippe Lissac/Godong / Global Look Press

Матрены зимние 22 ноября: что можно и нельзя Помимо православного праздника в честь Матроны Московской и Матроны Константинопольской, в России отмечают народный праздник под названием Матрены зимние. Традиционно в этот день женщины заваривали лечебные травы и коренья. Что можно делать в день Матрен зимних ходить в церковь;

убираться и выкидывать старые и ненужные вещи;

помогать нуждающимся;

молиться об исцелении;

молиться о рождении здорового ребенка. Не делайте этого в праздник 22 ноября В праздник Матрен зимних не рекомендуется: стричься;

обижаться;

заниматься тяжелым трудом.

Фото: РИА «Новости»

Что приготовить в праздник зимних Матрен Праздник зимних Матрен — отличный повод собраться с близкими за вкусным столом, пока не начался Рожественский пост. Приготовьте сытные и ароматные блюда: например, запеченное в духовке мясо или рыбу с овощами. Можно сделать что-то особенное — жаркое в горшочках или рагу по семейному рецепту. Не забудьте о традиционных зимних напитках, таких как глинтвейн или ароматный чай с пряностями. Главным украшением стола пусть станут сладости: имбирные пряники, печенье или торт.

Фото: Unsplash

Приметы в день Матрен зимних, 22 ноября Как и любой народный праздник, Матрены зимние имеют свои приметы. Вот некоторые из них: Если за окном иней — в следующем году будет урожай овса;

Сон в ночь на праздник Матрен зимних сбудется в полдень;

Если 22 ноября на улице пасмурно, значит, май будет дождливым;

Если в день праздника пошел дождь — жди богатый урожай. Поговорки: С Матрены зимней зима встает на ноги, и морозы прилетают от железных гор;

Зима-то не сама на ноги встает, а ее Матрена ставит;

Если в ноябре Мотря на белом коне приедет, то острую зиму нам привезет.