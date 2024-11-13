«Это развлечение». Депутат призвал запретить гадать за деньги

Тарологов, которые берут с клиентов деньги за консультации, следует обязать заключать договор. В случае, если предсказания не сбываются, гадалок можно будет обвинить в мошенничестве. С такой идеей на стриме с ведущей 360.ru Екатериной Малашенко выступил депутат Госдумы Андрей Свинцов.

Он объяснил, что не предлагает запретить сами расклады таро.

«Пожалуйста, занимайтесь этим дома, занимайтесь, где хотите, это ваше право, это развлечение <…> Но если вы хотите брать за это деньги как за некие советы, как за предсказание возможного будущего, то я воспринимаю это как бизнес-деятельность», — отметил парламентарий.

Свинцов объяснил, что тарологи осуществляют коммерческую деятельность, но при этом не дают клиентам никаких гарантий. В итоге обманутые люди не могут обвинить гадалок в мошенничестве. По его мнению, если гарантии будут прописаны в документе, ситуация изменится.

«Человек может пойти, в соответствии с законом о правах потребителя, и предъявить претензии. Если человек (таролог) откажется, то тогда можно пойти в полицию и сказать, что таролог — мошенник», — подчеркнул депутат.

Ранее астролог, нумеролог и мастер рун Елена Кузнецова призвала запретить рекламу оккультных услуг, в том числе деятельность тарологов. Она рассказала, что в этой сфере стало много «неумеек», купивших диплом.