Сегодня 12:59 Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту Священнослужитель Савченко рассказал, чем Петров пост отличается от остальных 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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В июле у православных начнется Петров пост, также известный как Апостольский или Петропавловский, поскольку он заканчивается в День Петра и Павла. Какие запреты есть и как правильно к ним подготовиться — в материале 360.ru.

Начало и конец Петрова поста в 2024 году Начало Петрова поста — переходящая дата, зависящая от празднования Святой Троицы. В этом году пост начнется 1 июля. Его окончание всегда приходится на День апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Таким образом, пост закончится накануне, 11-го числа. «Петров пост отличается от других тем, что из-за переходящей даты начала он имеет различную продолжительность. Когда Пасха поздняя, как в 2024 году, то он короткий — всего 11 дней. Когда Пасха ранняя, то пост может длиться столько же, сколько Великий», — рассказал 360.ru священник в храме Святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).

Фото: Bildverlag Bahnmüller/imageBROKER.com / Global Look Press

Петров пост: история и суть Период воздержания связывают с апостолами — Петром и Павлом. Их часто называют первоверховными, хотя среди 12 апостолов, то есть учеников Иисуса Христа, нет первых.

Петр, или Симон, родился в семье простого рыбака. Он неоднократно видел Христа, но накануне распятия трижды отрекся от своего Учителя, как тот и предсказывал. После Петр раскаялся и еще горячее проповедовал учение Спасителя.

Фото: РИА «Новости»

Павел, или Савл, был человеком иного склада. Он родился в зажиточной римской семье, был образован и никогда не знал Христа при жизни. Воспитывался Павел в фарисействе (религиозно-общественное течение в Иудее в эпоху Второго Храма), которое Иисус обличал. Поскольку Павел сначала прогонял Сына Божьего, тот явился ему после воскрешения и спросил: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» После этого Павел поверил и начал проповедовать. Оба апостола умерли мученической смертью: их казнили в Риме.

Фото: Репродукция картины художника Эль Греко «Апостолы Петр и Павел» / РИА «Новости»

Подготовка к посту Петров пост считается не самым строгим. Но при соблюдении всех рекомендаций рацион верующего все же сильно меняется. Чтобы избежать стресса, нужно заранее подготовиться. За одну-две недели можно понемногу отказываться от мясной и молочной продукции. Будет нелишним добавить в рацион больше овощей, фруктов и овощей — как раз самый сезон.

Интересно Потребление большого количества клетчатки может навредить организму, поэтому его следует «приучить». Фрукты, овощи, ягоды рекомендуют вводить постепенно, каждый раз увеличивая порции. В этом помогут и отруби. Потребление большого количества клетчатки может навредить организму, поэтому его следует «приучить». Фрукты, овощи, ягоды рекомендуют вводить постепенно, каждый раз увеличивая порции. В этом помогут и отруби.

Во время подготовки следует уделить внимание питьевому режиму. Простая вода улучшит пищеварение, поможет ЖКТ перестроиться. Необходимо выпивать не менее 1,5 литра ежедневно.

Фото: Freepik

Календарь питания в Петров пост: что можно и нельзя есть Ниже — правила, которые обычно соблюдают только монахи и верующие, решившие держать строгий пост. Общий канон — отказ от мяса, молочных и других продуктов животного происхождения. Но есть исключения. «Петров пост менее строгий: православным можно есть рыбу, морепродукты», — отметил отец Николай. Понедельники В первый день недели разрешают приготовить горячую пищу без масла. Она может быть только на воде, так как молоко запрещено. Вторники, четверги Во вторники и четверги в рацион вводят рыбу и горячую пищу с растительным маслом.

Фото: Freepik

Среды и пятницы В среду и пятницу положено сыроедение. Допускаются постный хлеб, фрукты, овощи, ягоды, компоты. Исключением считают пятницу, 12 июля: в этот день можно приготовить рыбу и горячую еду на растительном масле.

Что нужно делать в Петров пост Соблюдение календаря питания в Петров пост не самое главное, это скорее вспомогательная мера. В первую очередь верующие очищаются душой и мыслями. Поэтому, как и в любой другой пост, следует посвящать время молитвам, покаянию, чтению духовной литературы. Многие задаются вопросом: можно ли в этот период заключать брак? Регистрации в загсе разрешают, а вот венчаться нельзя.

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что нельзя делать В Петров пост православным запрещено: ходить на развлекательные мероприятия:

злиться;

ругаться;

врать;

завидовать;

гадать;

смотреть телевизор;

пользоваться соцсетями. «Следует воздерживаться и от супружеских обязанностей. Однако решение должно быть обоюдным и необременительным. Если это может быть поводом для соблазнов, то такое правило можно не соблюдать», — уточнил отец Николай.

Фото: Freepik

Кому можно не поститься Соблюдение поста — духовное очищение, а отказ от определенной пищи Церковь лишь приветствует. Тем не менее некоторым верующим благословляют послабление поста. К таким категориям относятся: беременные и кормящие женщины;

пожилые люди;

дети;

тяжелобольные;

люди с диабетом, анемией, ослабленные;

люди с заболеваниями ЖКТ;

люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом.

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Окончание поста — День Петра и Павла Пост завершается в праздник — Петров день, или День апостолов Петра и Павла. Несмотря на то что все запреты снимаются, возвращаться в привычный режим нужно постепенно. В праздник лучше не есть много мясного и молочного, отдав предпочтение горячим овощным блюдам и салатам. Следует поменьше употреблять мучного — к нему организм еще не привык. В сам церковный праздник необходимо избегать тяжелого труда, работы. Церковь рекомендует посетить храм, где постившиеся могут исповедоваться и причаститься.