Духовное и физическое очищение. Как подготовиться к Петрову посту
Священнослужитель Савченко рассказал, чем Петров пост отличается от остальных
В июле у православных начнется Петров пост, также известный как Апостольский или Петропавловский, поскольку он заканчивается в День Петра и Павла. Какие запреты есть и как правильно к ним подготовиться — в материале 360.ru.
Начало и конец Петрова поста в 2024 году
Начало Петрова поста — переходящая дата, зависящая от празднования Святой Троицы. В этом году пост начнется 1 июля.
Его окончание всегда приходится на День апостолов Петра и Павла, который отмечают 12 июля. Таким образом, пост закончится накануне, 11-го числа.
«Петров пост отличается от других тем, что из-за переходящей даты начала он имеет различную продолжительность. Когда Пасха поздняя, как в 2024 году, то он короткий — всего 11 дней. Когда Пасха ранняя, то пост может длиться столько же, сколько Великий», — рассказал 360.ru священник в храме Святителя Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай).
Петров пост: история и суть
Период воздержания связывают с апостолами — Петром и Павлом. Их часто называют первоверховными, хотя среди 12 апостолов, то есть учеников Иисуса Христа, нет первых.
Петр, или Симон, родился в семье простого рыбака. Он неоднократно видел Христа, но накануне распятия трижды отрекся от своего Учителя, как тот и предсказывал. После Петр раскаялся и еще горячее проповедовал учение Спасителя.
Павел, или Савл, был человеком иного склада. Он родился в зажиточной римской семье, был образован и никогда не знал Христа при жизни.
Воспитывался Павел в фарисействе (религиозно-общественное течение в Иудее в эпоху Второго Храма), которое Иисус обличал. Поскольку Павел сначала прогонял Сына Божьего, тот явился ему после воскрешения и спросил: «Савл, Савл! Что ты гонишь меня?» После этого Павел поверил и начал проповедовать.
Оба апостола умерли мученической смертью: их казнили в Риме.
Подготовка к посту
Петров пост считается не самым строгим. Но при соблюдении всех рекомендаций рацион верующего все же сильно меняется. Чтобы избежать стресса, нужно заранее подготовиться.
За одну-две недели можно понемногу отказываться от мясной и молочной продукции. Будет нелишним добавить в рацион больше овощей, фруктов и овощей — как раз самый сезон.
Интересно
Во время подготовки следует уделить внимание питьевому режиму. Простая вода улучшит пищеварение, поможет ЖКТ перестроиться. Необходимо выпивать не менее 1,5 литра ежедневно.
Календарь питания в Петров пост: что можно и нельзя есть
Ниже — правила, которые обычно соблюдают только монахи и верующие, решившие держать строгий пост. Общий канон — отказ от мяса, молочных и других продуктов животного происхождения. Но есть исключения.
«Петров пост менее строгий: православным можно есть рыбу, морепродукты», — отметил отец Николай.
Понедельники
В первый день недели разрешают приготовить горячую пищу без масла. Она может быть только на воде, так как молоко запрещено.
Вторники, четверги
Во вторники и четверги в рацион вводят рыбу и горячую пищу с растительным маслом.
Среды и пятницы
В среду и пятницу положено сыроедение. Допускаются постный хлеб, фрукты, овощи, ягоды, компоты.
Исключением считают пятницу, 12 июля: в этот день можно приготовить рыбу и горячую еду на растительном масле.
Что нужно делать в Петров пост
Соблюдение календаря питания в Петров пост не самое главное, это скорее вспомогательная мера. В первую очередь верующие очищаются душой и мыслями.
Поэтому, как и в любой другой пост, следует посвящать время молитвам, покаянию, чтению духовной литературы.
Многие задаются вопросом: можно ли в этот период заключать брак? Регистрации в загсе разрешают, а вот венчаться нельзя.
Что нельзя делать
В Петров пост православным запрещено:
- ходить на развлекательные мероприятия:
- злиться;
- ругаться;
- врать;
- завидовать;
- гадать;
- смотреть телевизор;
- пользоваться соцсетями.
«Следует воздерживаться и от супружеских обязанностей. Однако решение должно быть обоюдным и необременительным. Если это может быть поводом для соблазнов, то такое правило можно не соблюдать», — уточнил отец Николай.
Кому можно не поститься
Соблюдение поста — духовное очищение, а отказ от определенной пищи Церковь лишь приветствует. Тем не менее некоторым верующим благословляют послабление поста. К таким категориям относятся:
- беременные и кормящие женщины;
- пожилые люди;
- дети;
- тяжелобольные;
- люди с диабетом, анемией, ослабленные;
- люди с заболеваниями ЖКТ;
- люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом.
Окончание поста — День Петра и Павла
Пост завершается в праздник — Петров день, или День апостолов Петра и Павла. Несмотря на то что все запреты снимаются, возвращаться в привычный режим нужно постепенно.
В праздник лучше не есть много мясного и молочного, отдав предпочтение горячим овощным блюдам и салатам. Следует поменьше употреблять мучного — к нему организм еще не привык.
В сам церковный праздник необходимо избегать тяжелого труда, работы. Церковь рекомендует посетить храм, где постившиеся могут исповедоваться и причаститься.