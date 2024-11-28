Эксперт ивент-индустрии Акалупин рассказал, что стоимость новогоднего корпоратива выросла на 20-40%

В 2024 году спрос на новогодние корпоративы увеличился в 1,5 раза, несмотря на значительный рост затрат. По сравнению с прошлым годом праздник для коллег подорожал в среднем на 20-40%. Об этом рассказал предприниматель ивент-индустрии и основатель свадебного агентства Роман Акалупин в беседе с сайтом «Мир 24» .

По его словам, рост цен связан с подорожанием продуктов и увеличением стоимости услуг подрядчика. Сейчас банкетное меню обойдется в среднем в семь тысяч рублей за человека, год назад можно было уложиться в пять тысяч рублей.

Кроме того, гонорар профессионального ведущего корпоратива начинается от 130 тысяч рублей. За последний год он вырос на 30 тысяч рублей. В общей сложности при планировании праздника для трудового коллектива необходимо ориентироваться на цену в размере 10-15 тысяч рублей на человека, резюмировал специалист.