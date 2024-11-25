Маркетолог Волошанина посоветовала делать покупки заранее, чтобы избежать импульсивных трат перед Новым годом

Предновогодняя суета зачастую становится временем пиковых трат и нерациональных покупок. Чтобы сохранить бюджет, необходимо покупать нужные товары заранее, а не накануне праздников, заявила генеральный директор BCSA Елизавета Волошанина в интервью радио Sputnik.
Специалист также посоветовала уже сейчас продумать меню новогоднего стола и составить список продуктов. Все, что можно купить, покупаем, просматривая акции и выгодные предложения.
Ближе к праздникам у большинства онлайн-площадок наблюдаются проблемы с доставкой. Чтобы избежать неприятных ситуаций и не оставить близких без подарков, лучше заказать все необходимое за несколько недель до Нового года, резюмировала Волошанина.
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