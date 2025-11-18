Добрый Дедушка Мороз когда-то убивал. Настоящая история главного героя Нового года

Главный зимний герой начинал свою карьеру как злой и жестокий дух. Однако под влиянием русской литературы, христианства и зарубежных коллег-волшебников он постепенно стал тем, кого мы все так ждем каждый Новый год — Дедом Морозом. Кстати, вот уже 20 лет его день рождения в России празднуют 18 ноября. Эта дата выбрана отнюдь не случайно.

Злой Дед Трескун Сегодняшний Дед Мороз прошел долгий путь до нынешнего образа щедрого дарителя подарков у новогодней елки. Когда-то он ассоциировался у людей исключительно с лютой смертью: либо заморозит, либо убьет все посевы и обречет на голодную гибель. Это была жестокая, но будничная правда жизни древних славян из года в год. Весь ужас скоро обернулся в антропоморфный образ — бородатый босой старик с непокрытой головой, в тулупе или шубе белого или серого цвета. Оно и неудивительно, ведь зима была синонимом старости и близкой смерти. Цветы отцвели, плоды собраны, листья облетели, ледяные ветра выдули все тепло. Корочун, он же Дед Трескун, он же Зимник и Студенец — характер нордический, телосложение могучее, не женат. Хотя позднее кое-где ему приставили в супруги саму Зиму и поселили в ледяной хижине в самой лесной глуши. Иногда старику приписывали коллегу-Морозко, с которым они на пару кошмарили население. Их даже Солнце боялось!

Фото: Эскиз костюма Мороза, Виктор Васнецов, 1885 год. / Публичное достояние

Свиту седобородому старику составляли самые опасные лесные обитатели: волки и медведи-шатуны. Корочун командовал морозами, снегом, льдом и вьюгами. Метель жила у деда в бороде. Палкой, что впоследствии стала волшебным посохом, Мороз стучал по деревьям, отчего те громко трещали. Когда бил по избам, в углах трескались бревна. Люди сообразили, что повелителя зимы нужно задабривать. В ход пошли лесть и продуктовый подкуп. Мороза славили песнями, выносили ему на порог кисель и кутью с просьбами поберечь озимые посевы, плодовые деревья и скотину. Дожили нормально до зимы — понравилось угощение, нет — в следующий раз выжившим надо стараться лучше.

Интересно В русском и белорусском языках слово «карачун» (или «корочун») обозначало внезапную смерть или гибель в молодом возрасте, а также злого духа, сокращающего жизнь, повелителя морозов, холода и мрака.

Многие исследователи подозревают, что откупались не только провиантом. Известный сказочный сюжет о девушке, которую родня оставляла зимой в лесу, отражал традицию приносить Морозу человеческие жертвы. Иногда в мешках притаскивали малолетних детишек (вот они, «ноги» мешка с подарками!) Замерзли? Отлично, подношение принято. Существовало поверье: если в деревню придет неизвестный седой старик — следом начнется жестокая стужа. Кстати, такие суровые персонажи были не только у славян: всюду, где знали, что такое зима, расселились разнообразные боги и богини со вьюгой за пазухой. Та же Снежная королева из сказки Андерсена в легендах изначально значится как Ледяная Дева.

Фото: Кадр из мультфильма «Снежная королева», 22 октября 1957 год / «ВКонтакте»

Санта-Клаус Образ зимнего волшебника изменило христианство и лично святой Николай, которого на западный манер звали Санта-Клаусом. Среди легенд отдельное место занимают рассказы, как он подбрасывал в дома бедняков через дымоход кошельки с деньгами. Подарки падали прямо в чулки, которые оставляли сушиться у очага. Детям добрый старик клал под подушки сладости. Скоро и славяне начали отмечать 19 декабря — Николая зимнего. Святой был очень популярен в народе, и тем охотнее люди приняли праздник в его честь. Устраивались гулянья, детвора получала конфеты. Однако до традиционного Санта-Клауса в красном кафтане с фирменным «О-хо-хо!» было еще неблизко.

Интересно Возможно, в память о темном прошлом зимнего божества новогодние праздники нередко становились площадкой для фильмов ужасов. Практически на каждом киносервисе можно найти картины вроде «Кровавого Санты», «Кровавого Рождества» и тому подобных.

Трансформация началась в канун Рождества 1823 года. Американский поэт Клемент Кларк Мур опубликовал праздничную поэму A Visit from St. Nicholas. Там святой Николай — добродушный толстяк, у которого на подхвате эльфы и восемь летающих оленей, мешок с подарками и спуск по трубе дымохода. Иллюстрацией поставили картинку художника Томаса Наста.

Фото: Санта-Клаус, монохромный и цветной вариант рисунка Томаса Наста / Публичное достояние

Красную куртку и штаны Санта-Клаусу пришлось ждать еще век. Так-то его наряд был коричневого цвета, который с годами все больше и больше перетягивали в привычный нашему глазу. Окончательно переодел старика художник Хэддон Сандблом: для компании Coca-Cola в 1931 году он создал всем нам знакомого обаятельного бородача. Позднее к нему присоединилась и миссис Клаус. Этот «кока-кольный» образ Санты сильно повлиял на внешний вид новогодних волшебников других народов, например финского Йоулупукки и французского Пер-Ноэля. Что касается советского Деда Мороза, тот его красная шуба была просто совпадением — она отвечала идеологии. Да и то, как такового канона не существовало: зачастую наряды были синего и белого цветов.

Фото: West Coast Surfer / www.globallookpress.com

Дед Мороз Он пробрался в русскую литературу только в XIX веке. Сначала стал героем сказки Владимира Одоевского «Мороз Иванович». Никакого новогоднего чуда там не было — к нему попадали через колодец, подарки Мороз дарил не к празднику, а как награду за хорошо выполненную работу. Лентяи же получали только сосульку. Затем Дед Мороз появился в 1856-м в собрании сказок, записанных Александром Афанасьевым. Кстати, там же впервые была упомянута и Снегурка, но не как внучка старика, а отдельным персонажем: девочку вылепили бездетные дед и баба, та ожила, но весной растаяла. Позже, в пьесе Александра Островского, она уже дочь Деда Мороза и Весны-Красны, впрочем, тоже погибающая.

Вернемся к волшебнику. Его образ понравился, и скоро старик уже шагал по страницам поэмы Николая Некрасова «Мороз, красный нос». Кстати, именно там он впервые спрашивает героиню: «Тепло ли тебе, молодица?» Потом перекочевал в другие книги и журналы и окончательно закрепился у рождественской елки в статусе доброго старика, что дарит детям подарки.

Фото: Дед Мороз на дореволюционной открытке / Публичное достояние

К началу XX века Дед Мороз заметно вырос, стал щеголять в валенках, шапке, а шуба часто была белой, зеленой или синей. Старик появлялся на елках, его портретами украшали открытки, елочные игрушки, праздничную новогоднюю бумагу. Понятное дело, что все это касалось только богатых или зажиточных граждан — для бедняков такие празднества были неподъемной роскошью. После Октябрьской революции Деда Мороза, елку и рождественские торжества отменили. Опала продлилась до 1935 года, пока 28 декабря член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев не опубликовал в газете «Правда» статью с предложением вернуть детям елку. Буквально за три дня все школы, детские дома, клубы, дворцы пионеров и театры страны успели подготовить праздник!

Фото: Gleb Kondrashov / www.globallookpress.com

Конечно, все намеки на религиозный подтекст вырезали, макушку новогодней елки украсили главным символом СССР — красной пятиконечной звездой. Главными героями праздника стали Дед Мороз, Снегурочка и Мальчик Новый год — преемник года уходящего. Они желали всем счастья и напоминали детворе, как важно хорошо учиться, трудиться, быть честными и смелыми. Во время Великой Отечественной войны Дед Мороз был с народом. На страницах новогодних газет, открытках и плакатах он отважно боролся с фашистами и призывал бойцов покончить с гитлеровской нечистью.

Фото: Открытка «Новогодние подарки Дед Мороз врагу несет», художник Соломон Боим, 1941 год / Википедия

День рождения Деда Мороза В 1998 году по инициативе мэра Москвы Юрия Лужкова в Вологодской области запустили государственный туристический проект «Великий Устюг — родина Деда Мороза». В городе устроили резиденцию Деда Мороза, куда в новогодние праздники едут туристы со всей России — и дети, и взрослые. Разумеется, в старину никакого дня рождения у Корочуна, Мороза Ивановича и Деда Мороза не было и в помине. Однако в 2005 году старику решили подарить его персональный праздник, который назначили на 18 ноября. Дату выбрали с помощью статистики: обычно примерно в это время в Великом Устюге ударяют первые сильные морозы. Кстати, в 2025-м в день рождения новогоднего волшебника его резиденция откроется на ВДНХ в Москве. Там все желающие смогут отправить письма Деду Морозу до 26 декабря — поздравить его с праздниками и загадать желание.