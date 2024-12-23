Сегодня 05:40 Большой праздник великой страны. Как встречали Новый год в СССР 0 0 0 Фото: Семья Куковякиных из города Кемерово во время встречи Нового года, 1987 год / РИА «Новости» Интересное

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Праздники бывают разные — профессиональные, религиозные, идеологические, сформировавшиеся сами по себе, установленные государством, а иногда и со слезами на глазах. Но как в советском прошлом, так и в постсоветском настоящем Новый год — особенное торжество. Действительно всеобщий, любимый и народный праздник ради праздника и ощущения чуда, необходимого даже в эпоху материализма. О том, как встречали Новый год в Советском Союзе, — в материале 360.ru.

Новый год после революции. Отмечать нельзя запретить Традиция отмечать Новый год сама по себе существовала и до революции и была прочно связана с чередой зимних праздников, в первую очередь с Рождеством. Поэтому у новой советской власти не было большого желания эту традицию сохранять — по крайней мере в том же виде, в котором праздник отмечали при царе.

Фото: Igor Golovnev / Russian Look / Global Look Press

Есть свидетельства, что Владимир Ильич Ленин новогодние гуляния любил. Более того, по словам писателя Александра Кононова, он такие праздники организовывал для детей сам, в Сокольниках — с елкой с фигуркой Деда Мороза на верхушке, игрушками, подарками, играми.

Но после смерти «вождя мирового пролетариата» Новый год старались «отмечать» собраниями для подведения политических итогов, а детей вовсе отучали от едва сформированной привычки.

Фото: Викимедиа

«Ребят обманывают, что подарки им принес Дед Мороз. Религиозность ребят начинается именно с елки. Господствующие эксплуататорские классы пользуются „милой“ елочкой и „добрым“ Дедом Морозом еще и для того, чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала», — говорится в «Материалах к антирелигиозной пропаганде в рождественские дни» от 1927 года. Но уже к середине 30-х Новый год вернули — и детям, и взрослым.

Знаменитая статья партийного деятеля Павла Постышева в «Правде» называлась «Давайте организуем к Новому году детям хорошую елку!», в ней автор задавался логичным вопросом: «Почему у нас школы, детские дома, ясли, детские клубы, Дворцы пионеров лишают этого прекрасного удовольствия ребятишек трудящихся советской страны? Какие-то, не иначе как „левые“, загибщики ославили это прекрасное детское развлечение как буржуазную затею».

Фото: Russian Look / Global Look Press

Новогодние торжества вернулись, причем в этот раз — чтобы остаться в советской культуре навсегда. Невероятную важность Новый год приобрел в годы войны.

Елки со всеми атрибутами — игрушками, подарками, хороводами прямо в бомбоубежищах — организовали в Москве несмотря ни на что, буквально только-только отогнав немецкие войска от столицы.

Новый год по-советски: традиции, привычки, атмосфера После Великой Отечественной войны Новый год окончательно закрепился как государственный праздник. Уже в 1947 году 1 января объявили нерабочим днем, чтобы дать советским гражданам больше времени на отдых после бессонной новогодней ночи. За эти годы праздник оброс и «мифологией» с Дедом Морозом и Снегурочкой, и «ритуалами» — детскими утренниками в школах и садах, «доставанием» подарков, а также новогодним застольем, создание которого — тема для отдельной статьи.

Фото: РИА «Новости»

Снежинки и зайчики Конечно, Новый год оставался еще и одним из самых любимых детских праздников. Важной его частью были (и остаются) утренники в детских садах и школах. В создании таких праздников дети принимали самое живое участие: учили стихи и танцы, готовились петь песни под фортепиано. Огромной была роль и родителей. Например, именно они вечерами, после тяжелого трудового дня, шили и клеили своим чадам костюмы.

Фото: Новогодняя елка в Кремлевском дворце съездов, 1983 год / РИА «Новости»

Это сейчас карнавальный костюм на любой вкус и кошелек можно купить через приложение на смартфоне. Раньше приходилось заниматься рукоделием и декоративно-прикладным искусством, делая девочкам картонные кокошники сказочных царевен или юбки-пачки снежинок, а мальчикам — пришивая на шортики меховые хвостики и закрепляя на ободках или повязках заячьи ушки. Еще можно было соорудить маску или целый шлем космонавта из папье-маше, сделать из ваты бородку Айболита и найти у кого-нибудь на работе белый халат, смастерить из того же картона остроконечный колпак волшебника… В общем, ясно, откуда у современных детей тяга к косплею?

Главное украшение стола Конечно, советский экран сильно повлиял на то, как встречали Новый год в СССР. Великий кинорежиссер Эльдар Рязанов целых два раза вмешался в культуру празднования. Первый раз — до того, как страна приучилась каждый год 31 декабря ходить с друзьями в баню — это произошло благодаря фильму «Карнавальная ночь».

Фото: Кадр из художественного фильма «Карнавальная ночь», 1956 год. В роли Леночки Крыловой — артистка Людмила Гурченко, в роли Гриши Кольцова — артист Юрий Белов. Режиссер Эльдар Рязанов. Киностудия «Мосфильм» / РИА «Новости»

Установка «весело встретить Новый год» не была такой уж шутливой. Советские граждане потихоньку привыкали, что та самая единственная ночь в году должна быть особенной — долгой, вкусной, с музыкой и размахом.

История «Голубого огонька» Первые «Голубые огоньки» появились на заре 60-х, изначально их задумывали как еженедельное «телекафе» с дружеской, неформальной атмосферой, гостями которого стали бы артисты, поэты, музыканты — и не только. Например, первый выпуск вышел в эфир 6 апреля 1962 года — незадолго до годовщины полета человека в космос, — и Юрий Гагарин был одним из главных героев этого «огонька». Затем программы все-таки стали снимать реже, к праздникам — 8 Марта, 1 Мая и, как можно догадаться, на Новый год. Постепенно «Голубой огонек» стал такой же устоявшейся традицией, как салат оливье: менялись декорации, звучали разные песни, но ощущение общности оставалось.

Фото: Съемка телевизионной передачи «Голубой огонек» в студии Центрального телевидения СССР. Специальный выпуск этой телепередачи посвящен полету в космос Валентины Терешковой и Валерия Быковского. Слева направо: летчики-космонавты СССР, Герои Советского Союза Павел Попович, Юрий Гагарин и Валентина Терешкова / РИА «Новости»

Дорогие соотечественники, или Первое обращение главы государства Первым обращаться к жителям Советского Союза по телевидению стал генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Такое подведение итогов года на самом высоком уровне состоялось в конце 1970-го. Тогда генсек отчитался, что в СССР собрали рекордный за всю историю урожай зерна и хлопка, по Луне впервые в мире проехал самоходный аппарат «Луноход-1», а позиции Советского Союза в мире упрочились — и все это благодаря труду его жителей. «Честь и слава вам, дорогие товарищи! Сердечная благодарность за ваш самоотверженный труд, за вашу верность делу партии, делу коммунизма!» — заявлял Брежнев накануне девятой пятилетки.

Фото: Леонид Ильич Брежнев / РИА «Новости»

Однако среди всех обращений советской эпохи самым необычным стало поздравление с наступлением 1988 года, когда случилось небывалое. Советские граждане увидели на экранах телевизоров президента США Рональда Рейгана, а американцы, соответственно, получили поздравление от тогда еще генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. Традиция закрепилась на три года.

Фото: Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Верховного Совета СССР Михаил Сергеевич Горбачев / РИА «Новости»

Президент Рейган отметил, что жители Соединенных Штатов, как и советские люди, считают Новый год семейным праздником и стремятся во что бы то ни стало попасть в этот день домой, чтобы проводить уходящий год за столом с самыми любимыми. Горбачев, в свою очередь, рассказал, как СССР и США сближаются на фоне подписания соглашения по сокращению стратегических ядерных вооружений, и порадовался, что это сближение происходит именно на уровне людей. Молодежь, ветераны войны, ученые и преподаватели, артисты, космонавты, по его словам, связали две страны. Ну и, разумеется, как не вспомнить поздравление с Новым годом от Михаила Задорнова, вышедшее в эфир в конце 1991-го. Сатирик так увлекся, что куранты по телевизору зазвучали на минуту позже.

Фото: Писатели-сатирики Михаил Николаевич Задорнов и Михаил Михайлович Жванецкий (слева направо) / РИА «Новости»

Лучший мой подарочек — это… Подарки на Новый год могли быть очень разными и зависели от множества факторов. Если уж отталкиваться от советской масскультуры, то можно вспомнить, какими презентами обменивались Надя и Ипполит в «Иронии судьбы» — французские духи (между прочим!) и электробритва с плавающими лезвиями. Последнюю, кстати, производили в СССР. Среди желанных взрослыми вещей можно назвать капроновые колготки (да-да, стоили они довольно дорого, рвались быстро), музыкальные пластинки, позже — импортные кассеты для записи. Кстати, рожденный в СССР тезис «книга — лучший подарок» был совершенно неироничным. Хорошим изданием, например десятитомником Пушкина в синей обложке, можно было по праву гордиться.

Фото: Празднование Нового года в Красноярске, 1974 год / РИА «Новости»

Детские подарки — дело вообще удивительное. Кто-то хотел коньки, кто-то — новые диафильмы, кто-то мечтал о загадочной жевательной резинке, кто-то — о велосипеде. Практически неубиваемый «Смена-8М» стал чуть ли не самой массовой моделью фотоаппарата в мире, поскольку его часто покупали школьникам.

Фото: Igor Golovnev / Russian Look / Global Look Press

Не трогай, это на Новый год! Не трогать приходилось, например, консервы — хоть зеленый горошек к оливье, хоть шпроты в масле, а тем более консервированный ананас. У каждой хозяйки в необъятной советской стране были свои коронные рецепты к новогодней ночи. Но если уж говорить о блюдах, которые составляли, так сказать, базу советского праздничного стола, нельзя не сказать о салатах. «Три кита» гастрономического Нового года — оливье, селедка под шубой и мимоза. Но и для них рецептура все время подвергалась изменениям от дома к дому, от кухни к кухне.

Фото: РИА «Новости»

Куда без горячего блюда! Запеченная курица с корочкой, иногда — фаршированная. Если повезло достать — запеченный целиком кусок телятины или говядины, который потом можно подавать с пюре. И конечно, мандарины. Особой любовью пользовались сладкие абхазские — они появлялись как раз к зиме, на довольно короткий срок, так что не грех было и постоять в очереди.

Фото: Igor Golovnev / Russian Look / Global Look Press

Радость и раритет — елочные игрушки СССР Кто-то хранит их как память, кто-то приобретает на блошиных рынках и через интернет то за бесценок, то за кругленькую сумму для коллекции, а кто-то (например, как автор этой статьи) до сих пор использует по назначению — наряжает ими елку. Кстати, о мандаринах. Их, как и конфеты или другие лакомства, всегда тоже можно было сделать частью украшения новогоднего символа. Но все-таки именно советские новогодние игрушки — это целое искусство, по которому можно проследить историю СССР.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 1/2 Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press 2/2

Например, на елке в разные годы могли появиться самые настоящие полярники. А затем — самолеты и летчики. В хрущевскую эпоху можно было увидеть игрушки в виде желтых кукурузных початков или красивые, почти авангардные, фонарики из длинных стеклянных либо металлических трубочек. Еще вешали самодельные бумажные гирлянды с флажками, припорошенные снегом стеклянные шишки всех цветов и форм, грибочки, серебристые светофоры, сосульки и шары.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Домашняя еда, любимое кино, переливающийся на елочных шарах свет — все вместе это до сих пор создает то самое настроение и помогает взрослым, очень занятым и серьезным дядям и тетям, вдруг снова становиться детьми в ожидании новогоднего чуда.