Дуров оказался отцом более 100 детей

Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей

Фото: РИА «Новости»

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него есть более 100 биологических детей. Неожиданное признание он сделал в Telegram-канале.

«Мне только что сказали, что у меня более 100 биологических детей. Как такое возможно для парня, который никогда не был женат и предпочитает жить один?» — написал предприниматель.

По его словам, 15 лет назад друг обратился к нему со странной просьбой. Он сказал, что не может иметь детей с женой и попросил Дурова сдать сперму в клинике, чтобы у них родился ребенок.

Руководитель клиники тогда сказал предпринимателю, что его гражданский долг — сдавать больше спермы, чтобы анонимно помочь большему числу пар. Таким образом, благотворительная деятельность Дурова помогла более чем 100 семьям в 12 странах мира завести детей.

Кроме того, несмотря на то, что основатель Telegram перестал быть донором, в одной клинике осталась его замороженная сперма, доступная для анонимного использования.

Ранее подруга Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него двух сыновей и дочку. Официально об отношениях предпринимателя ничего не известно.

Разбросанные вагоны и зажатые люди. Главное о крушении поезда под Волгоградом

Туристический налог появится в России в 2025 году. Что будет с ценами

Кочевники с кастовой системой и автоматами. Что известно о туарегах и с кем они воюют

Гей-парад в акватории Сены. Зачем Париж смешал Олимпиаду с грязью?

«Население об этом не знало». Что произошло на Беломорканале

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте