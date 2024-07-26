Подруга Павла Дурова родила ему троих детей
Подруга Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей
Подруга создателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар заявила, что родила от него троих детей — двух сыновей и дочку. Как сообщил сайт kp.ru, связь с российским предпринимателем женщина отрицать не стала.
«Да, я мать троих детей Павла Дурова, это верно», — заявила она.
Девушка заверила, что живет в Швейцарии. Их с Павлом брак не был официально зарегистрирован.
«Дети признаны и носят фамилию отца», — добавила Болгар.
При этом на вопрос о том, в отношениях ли она сейчас с Дуровым, отвечать не стала. Женщина рассказала, что она родом из Петербурга, там и познакомилась с создателем Telegram, но когда именно — не уточнила. Она юрист, увлекается йогой.
«В Сети активно обсуждают эту ситуацию и предполагают, что девушка не имеет никакого отношения к Павлу Дурова. Сам Павел Дуров также не комментирует новоиспеченную семью», — отметили журналисты.
Официально об отношениях Дурова ничего не известно. Он продолжает поддерживать образ очень загадочного человека. Миллиардеру не в первый раз приписывают союзы с разными женщинами.
Самая распространенная версия — будто у Дурова есть двое детей от однокурсницы Дарьи. Ходили слухи, что брюнет присматривался и к Алене Шишковой. Но та уверяла, что просто общалась и путешествовала с бизнесменом.
Дуров вновь оказался в центре внимания, когда в интернете пошли слухи, что он скоро якобы снова станет отцом. Еще одна возможная возлюбленная — беременная Диана Бако. Женщина с нетерпением ждет, когда станет мамой, но при этом отказывается называть имя отца ребенка.