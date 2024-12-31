Предсказавший пандемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы II экстрасенс Атос Саломе сделал прогноз на 2025 год. Он предупредил о природных катаклизмах и крупных утечках информации, сообщила газета The Daily Star .

Генетические эксперименты

Первым делом «бразильский Нострадамус», как прозвали его журналисты, предупредил о рассекречивании генетических экспериментов. Общественность узнает о создании совершенных людей в крупных лабораториях методами CRISPR и клонирования. Первые случаи утечки информации произойдут в Азии.

Саломе сообщил, что начнется эра генетического неравенства и усугубится классовое деление общества. Он спрогнозировал глобальный моральный кризис с громкими дебатами о правах человека.

Восстание машин

Развитие искусственного интеллекта достигнет точки невозврата. Саломе сообщил, что произойдет некое глобальное чрезвычайное происшествие, которое вскроет автономность и зачатки самосознания у этих технологий. Цифровые системы научатся принимать необратимые решения в таких чувствительных областях, как кибербезопасность и транспорт.

Существование инопланетян

Правительства официально признают существование жизни на других планетах. По прогнозу Саломе, они представят доказательства существования микробной жизни или других более сложных цивилизаций на Марсе. Мировые религии и философские системы придется ответить на новый вызов.