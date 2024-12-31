Что произойдет в 2025 году? Новый прогноз «бразильского Нострадамуса»
Предсказавший пандемию коронавируса и смерть королевы Елизаветы II экстрасенс Атос Саломе сделал прогноз на 2025 год. Он предупредил о природных катаклизмах и крупных утечках информации, сообщила газета The Daily Star.
Генетические эксперименты
Первым делом «бразильский Нострадамус», как прозвали его журналисты, предупредил о рассекречивании генетических экспериментов. Общественность узнает о создании совершенных людей в крупных лабораториях методами CRISPR и клонирования. Первые случаи утечки информации произойдут в Азии.
Саломе сообщил, что начнется эра генетического неравенства и усугубится классовое деление общества. Он спрогнозировал глобальный моральный кризис с громкими дебатами о правах человека.
Восстание машин
Развитие искусственного интеллекта достигнет точки невозврата. Саломе сообщил, что произойдет некое глобальное чрезвычайное происшествие, которое вскроет автономность и зачатки самосознания у этих технологий. Цифровые системы научатся принимать необратимые решения в таких чувствительных областях, как кибербезопасность и транспорт.
Существование инопланетян
Правительства официально признают существование жизни на других планетах. По прогнозу Саломе, они представят доказательства существования микробной жизни или других более сложных цивилизаций на Марсе. Мировые религии и философские системы придется ответить на новый вызов.
Энергетический кризис
Усугубится глобальный энергетический кризис. Экстрасенс сообщил, что с одной стороны углеводороды станут средством контроля, а их нехватка серьезно навредит экономике развивающихся стран и углубит неравенство. С другой стороны, попытки решить эти проблемы приведут к новым открытиям, например, изобретению генератора энергии нулевой точки.
Внедрение чипов
Чипирование людей станет обыденностью. Предсказавший распространение COVID-19 экстрасенс заявил, что вакцинация во время пандемии подготовила почву для внедрения технологии подкожного мониторинга.
Правительства и компании, по его мнению, замаскируют внедрение чипов под достижения в области здравоохранения и безопасности. На самом деле, импланты нужны для слежки и подавления инакомыслия. Саломе отметил, что организации по защите прав человека выступят против чипирования, несмотря на сопротивление.
Управление климатом
Развитие геоинженерии вызовет беспрецедентные климатические катастрофы. Саломе заявил, что из-за попыток управлять погодой в неожиданных регионах произойдут ураганы и засухи.
Искусственно созданные в военных и экономических целях климатические катастрофы приведут к необратимым последствиям. Дебаты по вопросам экологической этики достигнут критической точки.
Военные операции
Саломе предупредил о еще одной крупной утечке информации. Мировое сообщество узнает о секретных военных операциях, подземных базах, новых технологиях и применении оружейных систем прямой энергии. Эти разоблачения спровоцируют акции протеста против милитаризации и утаивания данных.