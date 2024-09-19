Нечеловеческий фактор. Искусственный интеллект не сможет предугадывать преступления

Ученые в Южной Корее создали модель искусственного интеллекта, способную предсказывать преступления с точностью 82%. Система учится на основе ранних видеозаписей, набора поведенческих факторов и статистики, сообщило издание Tech Xplore . Однако доцент университета ИТМО Александр Кугаевских в интервью 360.ru усомнился в том, что система действительно будет работать. По его словам, происходит подмена понятий.

«Саму технологию можно создать, но ее применимость в реальной жизни слишком затруднена, потому что сценариев социального взаимодействия между людьми очень много, и учесть все на этапе обучения нейронной сети — задача нетривиальная. Я думаю, что ее создать можно, применить нельзя», — пояснил эксперт.

По словам ученого, если «показать» нейросети видеозаписи преступлений и «учить» ее признакам правонарушений, то искусственный интеллект просто будет определять такие события.

«Это не предсказание, это классификация. Определение того, что происходит здесь и сейчас, в текущий момент», — подчеркнул эксперт.

Возможны ошибки, даже если нейросеть попытается по мимике человека определять его склонность к преступлениям.