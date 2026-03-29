Без вреда для здоровья и души. Полный гид по правильному выходу из Великого поста Гастроэнтеролог Нурия Дианова: выходить из Великого поста нужно постепенно

Приближается 11 апреля 2026 года — дата, которую ждут тысячи верующих. Заканчивается Великий пост, который длится с 23 февраля. Это время духовного очищения и серьезных ограничений в питании, которое завершается главным христианским праздником — Пасхой. Однако нельзя забывать, что резкий переход от аскетичного рациона к обильной пище может быть опасен и чреват проблемами со здоровьем. Как выходить из поста безопасно для желудка и не нарушая церковные устои, разбирался 360.ru.

Чем опасно объедаться в Пасху: физиология процесса Во время Великого поста организм успевает полностью перестроиться, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. В обычной жизни белки, жиры и углеводы поступают в наш организм преимущественно из животной пищи — мяса, молока, яиц и прочих подобных продуктов. Питательные вещества расщепляются ферментами поджелудочной железы, их производство настроено на привычный рацион человека. Однако в период поста набор макронутриентов меняется на растительный белок и углеводы. «Примерно за две-три недели такого питания ферменты, необходимые для расщепления жиров, из животных белков почти не вырабатываются. Таким образом, за время поста ферментативная система практически полностью перестраивается», — пояснили в ведомстве. Если в Пасху резко налечь на жирные куличи, яйца и, тем более, на алкоголь, организм просто не успеет переключиться. Последствия могут быть плачевными: обострение панкреатита, холецистита, вздутие, запоры или диарея. Поэтому выход из поста должен быть не менее плавным, чем вход.

Как правильно выходить из поста: пошаговая инструкция Перестраиваться на обычный режим питания лучше в течение двух-трех недель. Сама Пасха должна стать символическим началом, а не разрешением на гастрономический разгул. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют в переходный период придерживаться дробного режима пищи и есть четыре-пять раз в день небольшими порциями. Также важно соблюдать питьевой режим, употребляя 30-50 миллилитров воды на килограмм веса. Подойдут негазированная минералка, травяные чаи и компоты. Что можно в саму Пасху (12 апреля): Не более одного куриного яйца.

Небольшой кусочек кулича.

100-150 граммов творожной пасхи.

Кисломолочные продукты: кефир, ряженка, йогурт (по одному стакану). Под запретом в первый день: жирное мясо, жареное, торты с кремом, пельмени, вареники и алкоголь. На второй и третий дни можно добавить легкие супы-пюре на овощном бульоне, белую рыбу (минтай, треска, окунь) на пару, тушеные овощи или рис. С четвертого по седьмой день можно постепенно добавлять мясо птицы (курицу, индейку), но не налегать на говядину и свинину. Также стоит ограничить употребление пирожков и прочих изделий из теста.

Какие привычки из поста стоит сохранить Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в беседе с 360.ru также подчеркнула важность постепенного выхода из поста: ни в коем случае нельзя возвращать все ранее исключенные продукты в один день. «Нужно сначала включить что-то одно и сохранить при этом предыдущий объем растительной пищи. Посмотреть пару дней, как адаптируется поджелудочная железа, и только после этого, если все хорошо, добавлять следующий продукт», — отметила медик. По словам Диановой, стоит и после Пасхи сохранять преобладание растительной пищи в рационе, поскольку это идет на пользу здоровью в любой период. А вот алкоголь врач порекомендовала исключить полностью и уже не возвращаться к привычке употреблять спиртное.

Алкоголь вреден в любой дозе, абсолютно безвредных доз не существует. Поджелудочная железа может не простить даже малого количества. Нурия Дианова

Особенно бережно к своему здоровью должны отнестись люди, страдающие хроническими болезнями. Для тех, у кого в анамнезе есть хронический панкреатит, холецистит или гастрит, выход из поста — это зона повышенного риска. «Такие люди должны делать все еще медленнее, чем абсолютно здоровый человек. Обострение недугов — это всегда урон, всегда плохо, дорого и небезопасно. Выход из поста в таких случаях непременно должен занимать минимум две-три недели», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Что делать, если все же съел лишнего на Пасху Случается и такое, что во время празднования все советы медиков оказались забыты, а на столе — изобилие. Если вы уже не сдержались и переели, важно позаботиться о здоровье хотя бы после этого. Ферменты . В определенных случаях не помешает выпить препараты, способствующие пищеварению. Однако перед их применением лучше проконсультироваться с врачом, особенно в случаях, когда могут быть противопоказания.

Покой . Не ложитесь сразу спать, но и не бегите кросс. Спокойная прогулка (20-30 минут) поможет кишечнику.

Разгрузка. На следующий день устройте день с легкой пищей или вернитесь к постному меню.

Духовный аспект: как не растерять плоды Великого поста Представители православного мира напоминают, что Великий пост и последующая Пасха знаменуют собой далеко не только ограничения в питании или их отсутствие. В первую очередь — это время духовного очищения и молитвы. И было бы ошибкой свести Светлое Христово Воскресение к сугубо гастрономическому празднику. По словам протоиерея Димитрия Моисеева, настоятеля храма святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в городе Обнинске, в Пасху действительно можно вернуться к привычным продуктам, однако это не повод забывать о главном. «На Пасху принято есть яйца, которые освящаются накануне или во время ночной литургии. Едят кулич, творожную пасху. Но здесь, мне кажется, важно следить в первую очередь за количеством того, сколько мы чего съедим», — сказал священнослужитель в беседе с 360.ru.

Димитрий Моисеев также напомнил наставления богослова Василия Великого, который говорил, что окончание поста — не повод предаваться объедению, пьянству и подобным вещам, иначе плоды самого поста могут потеряться.

Потому что если мы 40 с лишним дней постились, воздерживались, то наша задача в дальнейшем — сохранить этот внутренний духовный настрой. Это упражнение не только для того, чтобы мы попостились, а дальше все забыли. протоиерей Димитрий Моисеев

Священнослужитель призвал воспринимать Великий пост как школу для верующего, в которой каждый учится жить правильно, по-христиански. Полученные за 48 дней ограничений уроки важно не забывать и после Пасхи.