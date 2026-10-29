Биолог Сафонов объяснил, почему комары активны в Москве в октябре

В Москве комары сохраняют активность в конце октября из-за теплой и влажной погоды и особенностей городской инфраструктуры. Об этом РИА Новости рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

По его словам, комары активны при температуре воздуха от плюс 7 до плюс 10 градусов, а нынешний октябрь в столице отличается теплой и влажной погодой, что продлевает их жизненный цикл, пишет «Ридус».

«В мегаполисе доминирует синантропный вид, обитающий рядом с человеком — это обыкновенный комар. Его личинки обычно развиваются в затопленных подвалах или вблизи теплотрасс, где температура в течение года превышает 10 градусов», — добавил биолог.

Сафонов отметил, что такие комары не впадают в спячку и размножаются постоянно, а в квартиры проникают через вентиляционные системы. При снижении температуры на улице они впадают в диапаузу, но в помещениях остаются активными.