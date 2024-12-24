«Техники мало, время упущено». Волонтеры в Анапе пожаловались на неактивность властей

В Анапе продолжается борьба за экологию — волонтеры убирают мазут с пляжей и отмывают птиц от нефтепродуктов. На Кубань приехали неравнодушные люди со всех ближайших регионов, а кто не смог — помогают, чем могут. Волонтеры из Новороссийска рассказали 360.ru, как обстоят дела на месте ЧП.

Кристина находится в Анапе каждый день со дня крушения танкеров: очищала пляжи, кормила волонтеров, доставляла в Анапу воду, продукты питания, средства защиты и все, что требовалось на тот момент. Женщина рассказала 360.ru, что таких, как она, много, все покупают за свой счет и за счет неравнодушных, кто помогает деньгами. Золотой Леха По капле собирали деньги на респираторы, средства для мытья посуды и крахмал. Все это в огромных количествах требуется для отмывания от мазута птиц. Инструкции давали опытные орнитологи, они же осуществляют контроль за работой волонтеров. Работать с птицами — целая наука: пернатых нельзя переворачивать и нужно держаться подальше от их клювов. Например, бакланам нельзя заклеивать клюв, так как у них нет ноздрей. Для отмывки птиц анапский предприниматель выделил боксы для мойки машин, там волонтеры организовали «помывочный цех» для спасения пернатых. Сюда привозят птиц со всех пляжей, для этого в Telegram-канале организовали специальные чаты, чтобы координировать действия волонтеров по спасению птиц. Среди них попадаются и краснокнижные. «Пей, Леха, да ты ж мой золотой!» — волонтеры дали кличку птице со сломанной лапой. За Леху переживали все, у пернатого — открытый перелом лапы. По признанию волонтеров, Леха лучше всех ест и вполне освоился в своей коробке.

Птиц сначала тщательно натирают крахмалом — он как сорбент впитывает мазут. Потом их сушат и при необходимости натирают снова, и так несколько раз. Потом их моют в воде со средством для мытья посуды и снова сушат. Распределяют по коробкам и отправляют на передержку. Крахмал для птиц скупили во всех окрестных магазинах, от Темрюка до Туапсе, шутят волонтеры. Средства для посуды тоже выгребли с полок магазинов. Иногородние помощники заказывают неооходимое на маркетплейсах на пункты выдачи в Анапе, местные волонтеры забирают оттуда коробки с товарами. Присылают все — крахмал, Fairy, респираторы, защитные костюмы, перчатки и прочие необходимые предметы. В первые дни волонтеры работали без защиты, многие надышались парами и отравились. Сейчас «в поля» не выпускают без респиратора.

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Невидимые полевые кухни и важные репортажи Спустя неделю после аварии уже более или менее налажена система оповещения о найденных птицах, определены места передержки, согласованы поставки средств для отмывки. А в первые дни был хаос, признается Кристина. Несогласованность, неорганизованность, путаница. Первое время мазут собирали лопатами, которые привез частный предприниматель. «Нет четкой координации, они (власти — прим. ред.) не могут даже организовать координаторский центр людей, чтобы те координировали по точкам питания, куда везти еду, все это мы сами на ходу придумываем и делаем. Нет четкой организации. <…> Один пункт завален, в другом полностью ничего нет», — поделилась волонтер.

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На неактивность властей жалуются и другие волонтеры. В СМИ представители администрации Кубани отчитываются об организации горячего питания, а волонтеры кормят своих сотоварищей самостоятельно, за свой счет. «Якобы говорят, есть полевые кухни — я лично ни одну полевую кухню не видела, чтоб именно пригнали и поставили штаб. У нас точечно, мы собираем сами, нам люди на маркетплейсах, в „Пятерочках“, в „Магнитах“ делают заказы, оплачивают, нам привозят. У нас на данный момент образовался третий пункт, было все эти дни два пункта, где готовили еду. Это полевые условия, считай на ногах, на коленках, на руках, на весу готовили», — поделилась Кристина.

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Волонтер рассказала, как привезла салаты для врачей, работающих с птицами. В помещении, где обедали добровольцы, один из федеральных каналов снимал отчетный фильм, всех оттуда выгнали и закрыли зал на полтора часа. Водителю пришлось выгружать продукты питания в другом пункте, а местные волонтеры остались голодными. «Приехала машина с салатами, а там какой-то снимают репортаж, всех оттуда выгнали. У меня машина уехала на Жемчужную и там отгрузилась. Им сказали, полтора часа здесь чтоб никого не было», — возмутилась собеседница 360.ru. Когда приезжают официальные лица, территорию перекрывают, отгораживают, чтобы машины или «мешающие» добровольцы случайно не попали в кадр. Для интервью выбирают «специальных» волонтеров, с обычными добровольцами не общаются. «Ни подойти, ни задать вопрос», — отметила собеседница. Женщина подчеркнула, что власти не предоставили ни одной столовой, готовить приходится в маленьком помещении, где одновременно собирают и упаковывают продукты. Крупные отели, даже те, которые на берегу, не предоставили ни помещения, ни питания. Больше помогает малый бизнес, призналась волонтер. На берегу работают около 10 тысяч человек, а биотуалетов до сих пор нет, рассказала женщина.

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Мало техники и упущенное время Накануне в Анапе объявили штормовое предупреждение. Власти пообещали убрать с пляжа мешки с уже собранным мазутом. Наутро волонтеры обнаружили, что ветер и волны разметали мешки по всему берегу, мазут вытек снова в песок. «Техника работает, но ее мало. Во-первых, было упущено время очень сильно, потому что техника пришла только 19-го, все случилось 16-го, а 17-го уже весь берег был в мазуте», — отметила Кристина. Волонтерам приходится работать в тяжелых условиях, и тем, кто собирает мазут на берегу, и тем, кто отмывает птиц от нефтепродуктов. Добровольцы не жалуются, хотя многие не представляли, насколько сложная ситуация сложилась в Анапе. Однако это не останавливает тех, кто готов потратить свое время, силы и деньги для спасения природы. Количество спасенных птиц перевалило за тысячу, десятки километров очищенной береговой линии — результат работы более 10 тысяч человек.